Praha - Hokejisté Plzně si vybojovali skvělým obratem v Liberci další pokračování čtvrtfinále play off a budou v pátek usilovat o vyrovnání série. Případnou domácí výhrou by dostali obhájce titulu pod tlak, s nímž se při loňském tažení za historickým úspěchem nesetkal. Druhý úspěšný celek z předkola Chomutov v sérii na čtyři vítězství naopak 3:2 vede nad Třincem a má šanci dovršit doma postup mezi nejlepší čtyřku.

"Stále platí, co jsem říkal už několikrát. Každý zápas je originální, každý zápas je jiný. Myslím si, že můžeme čekat opět bojovné utkání s nasazením na obou stranách. Pořád platí, že hodně rozhodují přesilovky. Naposledy doma jsme je nevyužili, v Liberci jsme v nich alespoň drželi krok," řekl plzeňský kouč Ladislav Čihák.

Kumulující se únavu vyhání z těla Indiánů adrenalin. "Když otočíte skoro ztracenou sérii s Vítkovicemi a teď to máte na dosah znovu, je to motivace, abychom se kousli, i když zápasů je strašně moc. Musíme, jinak máme konec sezony," prohlásil gólman Matěj Machovský. "Nejsme v žádné přehnané euforii, víme, že je to těžké. Liberec nás v druhém zápase u nás přejel. Musíme do utkání vstoupit jako od druhé třetiny v Liberci," nabádal útočník Jakub Lev.

Liberec v zápase předvedl málo vídaný kolaps. Z 0:1 otočil ještě během první třetiny na 3:1, ale ve druhé části dostal čtyři góly a prohrál 3:5. "Musíme na to zapomenout. Každopádně to bude těžké, ale co jsme si navařili, to si taky musíme sníst. Musíme sebrat síly, srovnat si zpět hlavu a bojovat dále o postup," uvedl trenér Liberce Filip Pešán.

Stejný návod volí i bek Radim Šimek. "Musíme velmi rychle zapomenout. Kdybychom se v tom nějak babrali, bylo by to špatně. Musíme poslední zápas hodit za hlavu a s čistou hlavou nastoupit do nového. Vždy rozhodují góly, ale těžko říct, jak jsou na tom Plzeňští se silami. Věřím, že jich máme více a že se nám zápas v pátek povede lépe než Plzni," podotkl Šimek.

Chomutov přes statečný boj v Třinci promarnil první mečbol, ale nyní se opět vrátí na domácí led, kde by měla být jeho šance dovršit překvapivý postup největší. Piráti mají na kontě stejnou porci odehraných utkání jako Plzeň - od 6. března stihl ve vyřazovacích bojích už 10 bitev, z nichž navíc poslední čtyři dospěly do poměrně dlouhého prodloužení.

"Třinec by měl být odpočatější, ale já musím smeknout před celým týmem, jak se vyrovnává s tím náročným programem. V pátek máme další zápas, hrajeme doma, máme to teďka nalité (na smeč). Když to využijeme, bude to dobré, když ne, budeme se muset vrátit do Třince," řekl kouč Pirátů Vladimír Růžička.

"Únava z předkola není taková, abychom se na to vymlouvali. Myslím, že bude na obou stranách podobná. Důležitý bude začátek utkání. Divil bych se, kdyby přinesl nějakou přestřelku. Doma se cítíme dobře a věřím, že odehrajeme dobrý zápas s vítězným koncem," řekl útočník Ivan Huml. "Nejsme na rozdíl od nich pod tlakem, že musíme. Už máme splněno. Nemáme co ztratit, což může být výhoda. Ale chceme jít dál," dodal bek Juraj Valach.

"Jsme rádi, že série pokračuje a vynutili jsme si ještě zápas v Chomutově. Celou sérii se s námi ale táhne, že nedokážeme dát víc gólů a odskočit do většího náskoku, aby se nám hrálo lépe. I když Laco chytá výborně. Šestý zápas bude podobný jako všechny předešlé," předpověděl třinecký trenér Vladimír Kýhos, jenž se bude muset obejít bez zraněných obránců Rotha a Linharta, otazník je u startu útočníka Rákose.

"Musíme hrát pokorně. Únava je, ale tyhle zápasy jsou o hlavě. Únava bude i na straně Chomutova, který má ještě o pět zápasů více z předkola," uvedl forvard David Cienciala.

Ani gólman Peter Hamerlík nechce spoléhat na to, že Severočeši fyzicky odpadnou. "Hrají fakt výborně. Klobouk dolů před nimi. Po těch zápasech, co mají za sebou. Nebylo ale vidět, že by nějak nestíhali. Hrají dobře, organizovaně a zbytečně si to nekomplikují. Určitě tam faktor únavy bude, ale my se na takové věci nemůžeme spoléhat," zdůraznil Hamerlík.

Statistické údaje před pátečními šestými zápasy čtvrtfinále Generali play off hokejové Tipsport extraligy: HC Škoda Plzeň (po základní části 9.) - Bílí Tygři Liberec (1.). Začátek: 18:30 (ČT Sport). Stav série: 2:3. Výsledky zápasů v sérii: 1:3, 2:4, 6:3, 0:4, 5:3. Nejproduktivnější hráči v sérii: Jakub Lev 5 zápasů/6 bodů (2 branky + 4 asistence) - Jakub Valský 5/6 (4+2). Nejproduktivnější hráči v play off: Jakub Lev 10/10 (3+7) - Jakub Valský 5/6 (4+2). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Dominik Kubalík 51/48 (29+19) - Petr Jelínek 51/37 (17+20). Statistiky brankářů v sérii: Matěj Machovský průměr 3,42 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,19 procenta - Ján Lašák 2,90 a 88,10, Roman Will 2,00, 86,36 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v play off: Matěj Machovský 2,65 a 92,27 - Ján Lašák 2,90 a 88,10, Roman Will 2,00, 86,36 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Matěj Machovský 2,27, 92,46 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 1,21 a 94,83, Alexandr Hylák 5,17 a 80,77 - Roman Will 1,69, 93,47 a sedmkrát udržel čisté konto, Ján Lašák 1,92, 92,07 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: Otočit nepříznivý vývoj série z 1:3 na zápasy se podařilo v historii play off domácí nejvyšší soutěže jen šestkrát. V roce 1971 se to v semifinále povedlo Brnu proti Kladnu, v samostatné české extralize to dokázal jako první v roce 2002 ve čtvrtfinále Zlín proti Znojmu. O dva roky později předvedla takový obrat v semifinále Slavia proti Spartě, v roce 2005 také v semifinále opět Zlín proti Vítkovicím, čtyři roky nato ve čtvrtfinále ztratily tento stav opět Vítkovice se Slavií a v roce 2011 v boji o finále se povedl obrat Třinci proti Slavii.

Plzeň ve čtvrtém čtvrtfinále prohrála doma po šesti výhrách za sebou.

Liberec má s úspěšností 26,67 procenta využitých přesilovek nejlepší bilanci ze všech účastníků play off. Zužitkoval osm z 30 početních výhod. Plzeň je druhá s úspěšností 26,19, když se prosadila jedenáctkrát z 42 přesilovek.

Plzeň čeká po pětizápasové bitvě v předkole s Vítkovicemi už 11. zápas během 19 dnů.

Liberec dokázal na ledě Plzně vyhrát pět z posledních sedmi utkání, v průběhu této sezony se mu to dokonce dvakrát podařilo s nulou na kontě obdržených branek.

Jedenáct branek Plzně, které dokázala nastřílet Bílým Tygrům za poslední tři zápasy, je o gól více, než jim předtím dala dohromady za úvodních šest vzájemných duelů tohoto ročníku.

Čtyřgólovou třetinou, kterou Západočeši předvedli naposledy pod Ještědem a dokázali se díky ní udržet v sérii, již Bílé Tygry jednou v této sezoně počastovali. Na začátku prosince při domácím vítězství 5:2 a shodou okolností se jednalo rovněž o druhé dějství. Piráti Chomutov (7.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátek: 17:30. Stav série: 3:2. Výsledky zápasů v sérii: 2:0, 4:3 v prodl., 2:3 v prodl., 2:1 v prodl., 2:3 v 2. prodl. Nejproduktivnější hráči v sérii: Ivan Huml 5/6 (1+5) - Cory Kane 5/3 (3+0). Nejproduktivnější hráči v play off: Ivan Huml 10/12 (4+8) - Cory Kane 5/3 (3+0). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Michal Vondrka 51/46 (23+23) - Jakub Petružálek 51/36 (16+20). Statistiky brankářů v sérii: Ján Laco 1,58, 95,41 a jednou udržel čisté konto - Peter Hamerlík 1,46 a 92,86, Šimon Hrubec 2,65 a 85,71. Statistiky brankářů v play off: Ján Laco 1,99, 93,45 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 10,91 a 50,00 - Peter Hamerlík 1,46 a 92,86, Šimon Hrubec 2,65 a 85,71. Statistiky brankářů v základní části: Ján Laco 2,68, 90,04 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 3,47 a 87,85, Jan Strmeň 3,58 a 87,10 - Šimon Hrubec 1,97, 93,09 a sedmkrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,12 a 88,98. Zajímavosti: Třinec je jedním z pěti klubů, které dokázaly v šesti případech v historii domácí nejvyšší soutěže otočit nepříznivý stav série z 1:3 na 4:3. Povedlo se mu to v roce 2011 v semifinále proti Slavii, kterou tehdy vedl současný trenér Pirátů Vladimír Růžička starší. Ten s Pražany dokázal takový obrat dvakrát - v roce 2004 v semifinále proti Spartě a o pět let později ve čtvrtfinále s Vítkovicemi.

Oceláři v součtu se základní částí nedokázali už sedm zápasů vyhrát v základní hrací době. Třikrát vyhráli v prodloužení, dvakrát prohráli v nastavení a dvakrát podlehli v 60 minutách.

Díky čtyřem prodloužením v sérii už se odehrálo celkem 380 minut a 43 sekund, takže si týmy zahrály podle minut už více než šest celých utkání a jednu třetinu navíc. Chomutov čeká po pětizápasovém boji v předkole s Mladou Boleslaví už 11. duel během 19 dnů.

Čtyři prodloužení nabídl vedle této série v historii extraligy jen semifinálový souboj Slavie se Spartou v roce 2004. Slavii tehdy vedl kouč Růžička a postoupil po vítězství 4:3 na utkání.

Chomutov neprohrál v základní hrací době osmkrát za sebou. Čtyřikrát uspěl v běžné hrací době, dvakrát vyhrál v prodloužení a dvakrát prohrál v nastavení.

Piráti doma prohráli čtyři z posledních šesti duelů.

Chomutov je po Liberci a Plzni třetím nejlepším celkem play off v přesilovkách s úspěšností 23,73 procenta. Zužitkoval 14 z 59 početních výhod.

Chomutov z posledních šesti domácích utkání proti Třinci ani jediné neprohrál v základní hrací době. Pětkrát ale dospěl zápas do prodloužení, celkem vyhráli Piráti z této série čtyřikrát.

Včetně základní části se prodlužovalo v šesti z posledních osmi vzájemných klání.

V základní hrací době dokázal za posledních 13 utkání mezi oběma celky vyhrát v roli hosta pouze Chomutov, jemuž se to podařilo na úvod čtvrtfinálové série.