Praha - O víkendu se odehraje 23. kolo fotbalové ligy a tři největší favorité se chtějí vrátit na vítěznou vlnu. Vedoucí Plzeň vyhrála jediný z posledních šesti zápasů nejvyšší soutěže, přesto má v čele tabulky desetibodový náskok, který chce po nedělním utkání na půdě Bohemians 1905 minimálně udržet. Mistrovská Slavia bude po dvou duelech bez vítězství hájit druhé místo v Brně a až šestá Sparta touží po pěti remízách v malém pražské derby s Duklou konečně naplno bodovat.

Plzeň vyhrála jediné z posledních šesti kol poprvé od roku 2010 a po podzimní jízdě prožívá krizi. Před týdnem Viktoria doma podlehla Mladé Boleslavi 1:2 a ve středu v dohrávce na půdě poslední Ostravy remizovala 0:0. Díky klopýtání Slavie však mají Západočeši stále pohodlný náskok.

Na vítěznou vlnu se Plzeň pokusí vrátit s Bohemians, s nimiž vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných ligových duelů. "Klokani" ovšem doma v nejvyšší soutěži už sedmkrát za sebou bodovali. "Na každý tým přijde v sezoně období, kdy se mu tolik nedaří. O to víc to musíme strhnout bojovností a buldočí vůlí za výhrou. Je jen na nás, jaké si to uděláme. Jestli těžké až do posledních kol, nebo zabereme a uděláme si lepší zbytek sezony," řekl pro klubový web plzeňský záložník Jan Kovařík.

Slavia mohla před týdnem dostat Viktorii pod větší tlak, jenže doma senzačně prohrála se Zlínem 1:2 a z posledních dvou zápasů získala jen bod. Obhájce titulu tři kola po sobě inkasoval jako první, čehož se chce na půdě předposledního Brna vyvarovat.

"Musíme se zaměřit na to, že jsme v posledních zápasech dostali gól do 15. minuty. Musíme se snažit hrát aktivně a dát první branku jako třeba v Boleslavi. Chceme získat ztracené body a zpět pohodu, kterou jsme předtím měli," uvedl kouč Slavie Jindřich Trpišovský, jenž stejně jako někteří hráči zápolí s nemocí a bere antibiotika.

Slávistických ztrát využily další týmy v boji o druhé místo. Liberec pět kol neprohrál a na červenobílé ztrácí z třetího místa před soubojem s Teplicemi jen bod. "Půjdeme jedině za vítězstvím, abychom se udrželi v tabulce nahoře," řekl asistent libereckého trenéra Miroslav Holeňák.

O bod za Libercem je čtvrtá Olomouc, která doma přivítá o záchranu bojující Jihlavu, a už jen o další bod méně má nejlepší tým jara Jablonec. Severočeši po zimním příchodu trenéra Petra Rady zvítězili ve všech sedmi letošních soutěžních zápasech a šesti ligovými výhrami po sobě vyrovnali klubový rekord. Překonat jej mohou v případě triumfu v Mladé Boleslavi.

"Statistiky moc nesleduji. Jsem rád, že držíme nějakou sérii, hlavně je to zásluha hráčů. Pokud to půjde dál, bylo by to dobré. Mladá Boleslav ale bude po výhře v Plzni určitě bude sebevědomá, takže z tohohle pohledu nás čeká určitě těžké utkání," konstatoval Rada.

Spartu zatím neprobudil ani nový trenér Pavel Hapal. Pražané po pěti remízách za sebou klesli na šesté místo a proti Dukle už potřebují nutně zvítězit, aby se jim ještě víc nevzdálily pohárové příčky. Letenští ve čtyřech z posledních pěti kol přišli o vedení.

"Každý soupeř je nevyzpytatelný, navíc je to malé derby, ale pro nás neexistuje nic než vítězství. Uděláme vše pro to, abychom od první minuty šli za výhrou. Věřím, že tenhle zápas pro nás může být zlomový. Že konečně odehrajeme koncentrovaně celých 90 minut a s dobrým koncem," řekl Hapal.

Důležitý záchranářský souboj se odehraje ve Zlíně. Poslední Ostrava snížila po posledních dvou zápasech ztrátu na nesestupové příčky na čtyři body a uspět chce i na půdě "Ševců". Duel bude zajímavý i z trenérského hlediska. Domácí vede nedávný kouč Baníku Vlastimil Petržela, Ostravu zase Bohumil Páník, jenž mužstvo převzal krátce po únorovém odvolání ve Zlíně.

Ve zbylém duelu 23. kola Karviná přivítá Slovácko.

Statistické údaje před zápasy 23. kola první fotbalové ligy:

Zbrojovka Brno (15.) - Slavia Praha (2.)

Výkop: sobota 7. dubna, 13:00 (ČT Sport).

Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler.

Bilance: 47 12-8-27 40:81.

Poslední zápas: 0:2.

Předpokládané sestavy:

Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Acosta, Pilík, Sedlák, Juhar - Michal Škoda - Zikl.

Slavia: Kolář - Frydrych, Jugas, Kúdela, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Danny, Sýkora - Milan Škoda.

Absence: Šural, Gomes (oba zranění), Krejčí (4 ŽK), Polák, Kratochvíl (oba nejistý start) - Mešanovič, Van Buren, Zmrhal, Deli (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: Pavlík, Vraštil, Lutonský (všichni 3 ŽK) - Ngadeu, Hromada, Sýkora, Tecl (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Michal Škoda (5) - Milan Škoda (11).

Zajímavosti:

- Slavia vyhrála poslední 4 vzájemné ligové zápasy při skóre 12:1

- Brno vyhrálo 3 z posledních 4 domácích ligových duelů se Slavií

- Brno vyhrálo jediné z posledních 7 kol a 4x za sebou nezvítězilo

- Brno má se 14 góly nejhorší útok ligy, v 6 jarních kolech dalo jen 2 góly a neskórovalo už 310 minut

- Brno doma uhrálo 16 z celkových 20 bodů

- Slavia z posledních 2 kol získala jediný bod

- Slavia vyhrála jediný z posledních 5 venkovních ligových zápasů

- Slavia v posledních 3 zápasech inkasovala jako první

- Slavia má spolu s Plzní s 38 góly nejlepší útok ligy

- může dojít na bratrský souboj mezi brněnským Michalem a slávistou Milanem Škodou

Roman Pivarník (trenér Brna): "Čeká nás jeden z nejsilnějších soupeřů v lize, který udělá maximum, aby napravil domácí prohru se Zlínem. Slavia hraje poměrně jednoduchý, silový, nátlakový fotbal. Musíme být pozorní, připravujeme se na hodně dlouhých balonů za obranu a centrů do šestnáctky. Na druhou stranu se dá očekávat otevřenější hra. Bude na nás, zda dokážeme být aktivní a využijeme volné prostory k útočení. Po remíze v posledním zápase s Karvinou, v němž jsme podali výkon na vítězství, převládá v našem týmu zdravé nabuzení."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Domácí hrají o život, očekáváme hodně bojovné utkání. Musíme se snažit hrát aktivně, dát první branku, hrát, jako se povedlo v Mladé Boleslavi. Nesmíme nechat zápas sklouznout do boje o míč, v tom je Brno hodně silné. Minulé utkání se nám výsledkově nepovedlo. Chceme získat tři body a získat zpět pohodu, kterou jsme předtím měli. Musíme se zaměřit na to, že jsme v posledních zápasech dostali gól do 15. minuty. Potřebujeme větší koncentraci hlavně při standardních situacích, abychom soupeře ze standardky neposlali na koně. Bohužel pořád bojujeme s nemocemi, někteří hráči včetně mě a realizačního týmu jsou na antibioticích. To nás hodně sráží."

Sparta Praha (6.) - Dukla Praha (12.)

Výkop: sobota 7. dubna, 15:00 (ČT Sport).

Rozhodčí: Julínek - Pelikán, Koval.

Bilance: 15 10-4-1 31:7.

Poslední zápas: 0:0.

Předpokládané sestavy:

Sparta: Nita - Zahustel, Štetina, Costa, M. Frýdek - Kulhánek - V. Kadlec, Stanciu, Sáček, Plavšič - Šural.

Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Miloševič - Bilovský - Holík, Brandner, Hanousek, Podaný - Holenda.

Absence: Kaya (zranění) - Holek, Néstor (oba dohoda klubů), Tetour (zranění), Holenda (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Hovorka, Costa, V. Kadlec, Šural (všichni 3 ŽK) - Bilovský, Holenda (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Šural (6) - Holenda (7).

Zajímavosti:

- Sparta vyhrála 5 z posledních 6 vzájemných ligových zápasů

- Dukla v samostatné lize porazila Spartu v jediném z 15 utkání

- Sparta doma porazila Duklu 5x za sebou a na Letné od dejvického týmu v 7 zápasech samostatné ligy nedostala gól

- Sparta 7 kol neprohrála, v posledních 5 zápasech ale jen remizovala

- Sparta ve 4 z posledních 5 zápasů neudržela vedení

- Sparta prohrála jediný z posledních 22 domácích ligových zápasů

- Dukla vyhrála jediné z posledních 7 ligových utkání

- Dukla prohrála 4 z posledních 5 kol, v 6 jarních zápasech získala jen 4 body

- trenér Sparty Hapal odkoučuje 100. utkání v české lize, v začátcích kariéry hrával za Duklu

- Holek a Néstor v Dukle hostují ze Sparty a podle dohody klubů nemohou nastoupit, na Letné působili i Holenda, Kušnír, Podaný a Rada

Pavel Hapal (trenér Sparty): "Každý soupeř je nevyzpytatelný, navíc je to malé pražské derby, ale pro nás neexistuje nic jiného než vítězství. Uděláme vše pro to, abychom byli nachystaní od první minuty a šli si za vítězstvím. Psychicky je možná těžké to, že se nemůžeme odrazit nějakým dobrým výsledkem. Věřím, že tenhle zápas pro nás může být zlomový. Že konečně odehrajeme koncentrovaně celých 90 minut a s dobrým koncem. Na tabulku moc nehledím, chceme se soustředit na každý zápas zvlášť. Jen vítězstvími se můžeme někam posunout."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Každý zápas je výzva a na Spartě vždy také svátek. Skvělý stadion, kulisa, soupeř. Víme, jaký výkon je třeba podat, abychom mohli uhrát dobrý výsledek. Věřím, že na to připravíme hlavy a vše co nejlépe přeneseme na hřiště."

Lukáš Štetina (obránce Sparty): "Dukla má fotbal založený na rozehrávce od obránců a prezentuje se kombinačním stylem hry. Myslím si, že se jejich způsob hry od mého odchodu nezměnil. Momentálně se jim sice nedaří, ale nedaří se ani nám. Musíme to zlomit. Chceme se na druhý poločas, respektive na celý zápas, maximálně soustředit. Víme, že první poločasy nám jdou, druhé ale nezvládáme a soupeři jednoduše vyrovnají. Tím vždy ztratíme dobře rozehraný zápas. Musíme mít v hlavě celých 95 minut jenom zápas."

Sigma Olomouc (4.) - Vysočina Jihlava (13.)

Výkop: sobota 7. dubna, 17:00.

Rozhodčí: Houdek - Kříž, Kubr.

Bilance: 9 4-1-4 13:17.

Poslední zápas: 1:0.

Předpokládané sestavy:

Olomouc: M. Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Hála - Zahradníček, Houska, Kalvach, Plšek, Falta - Řezníček.

Jihlava: Rakovan - Nový, Vaculík, Tlustý, Schumacher - Ljovin - Fulnek, Dvořák, Urblík, Holík - Ikaunieks.

Absence: Manzia (4 ŽK), Vepřek (zranění) - P. Buchta (trest za ČK), Turyna (zranění).

Disciplinární ohrožení: Radakovič, Falta, Houska, Plšek, Sladký, Zahradníček (všichni 3 ŽK) - Ikaunieks, Ljovin, Keresteš (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Plšek (5) - Ikaunieks (8).

Zajímavosti:

- Jihlava prohrála v Olomouci poslední 3 z dosavadních 4 vzájemných ligových duelů a inkasovala při tom 9 gólů

- Olomouc prohrála jediné z posledních 4 kol

- Olomouc v 11 domácích zápasech neprohrála (7 výher, 4 remízy)

- Olomouc v posledních 8 domácích ligových duelech inkasovala jediný gól (minule s Karvinou)

- Jihlava po úvodních 4 jarních výhrách v posledních 2 kolech prohrála (skóre 1:7)

- Jihlava má s 41 obdrženými góly nejhorší ligovou obranu

- Jihlava už 20 kol neremizovala

- trenér Jihlavy Svědík hrával za Olomouc

- Moulis (Olomouc) slaví v den utkání 27. narozeniny

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Jihlava hlavně v počátku jarní sezony ukázala sílu, s příchodem trenéra Svědíka změnila organizaci hry a přineslo to ovoce. Udělali fantastickou šňůru v podobě 12 bodů. Pak sice dvakrát nebodovali, ale bude potřeba se na to dobře připravit. Musíme odvést minimálně takový výkon jako v posledním domácím utkání s Karvinou, ale být více produktivní."

Michal Šmarda (asistent trenéra Jihlavy): "Po dvou porážkách se potřebujeme výsledkově i herně zvednout. Chceme se vrátit k našim výkonům z úvodu jarní části ligy, které musí podpořit kromě lepší defenzivy i velká bojovnost. Hra Olomouce, která je založena na kombinaci a pohybu, se oproti úspěšné podzimní části nezměnila. Pouze se Sigmě nedaří tolik výsledkově. Ovšem v domácím prostředí je Olomouc velmi silná."

FK Mladá Boleslav (10.) - FK Jablonec (5.)

Výkop: sobota 7. dubna, 17:00.

Rozhodčí: Berka - Dobrovolný, Flimmel.

Bilance: 27 10-10-7 33:28.

Poslední zápas: 1:3.

Předpokládané sestavy:

M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Chaluš, Šušnjar, Křapka - Jánoš, Hubínek - Konaté, Přikryl, Mareš - Magera.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Masopust, V. Kubista, Trávník, Jovovič - Chramosta, Doležal.

Absence: Rada, Kysela, Fabián (všichni rekonvalescence), Mebrahtu, Komličenko (oba trest za ČK), Takács, Valenta (oba nejistý start) - nikdo.

Disciplinární ohrožení: Fabián, Hubínek (oba 3 ŽK) - Masopust, Jovovič (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Mebrahtu (6) - Jovovič (7).

Zajímavosti:

- Jablonec vyhrál jen 2 z posledních 13 ligových duelů s M. Boleslaví

- M. Boleslav doma v lize s Jabloncem 6x za sebou neprohrála

- M. Boleslav získala z posledních 3 kol 7 bodů (2 výhry, remíza)

- M. Boleslav z posledních 4 ligových zápasů doma získala jediný bod

- M. Boleslav doma získala jen 8 bodů a na svém hřišti je nejhorší z celé ligy

- Jablonec vyhrál na jaře všech 7 soutěžních zápasů (6 v lize, jeden v poháru)

- Jablonec 6 ligovými výhrami za sebou vyrovnal svůj rekord ze sezony 2010/11

- Jablonec inkasoval za posledních 5 kol jediný gól

- trenér M. Boleslavi Weber hrával v Jablonci, kde dělal i asistenta trenéra

- Zelený (Jablonec) může odehrát 100. ligový duel

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Minule jsme vybojovali cenné vítězství v Plzni, kde jsme předvedli dobrý výkon. Ale jedině vítězstvím nad Jabloncem tyto vydřené tři body potvrdíme. Potřebujeme doma konečně uspět, i když jde proti nám protivník, který je nyní ve velké pohodě."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Mladá Boleslav je mančaft, který se s ohledem na rozpočet, kádr a hráče asi neoprávněně nachází dole v tabulce. V minulých letech bojovali v Boleslavi o poháry. Po vítězství v Plzni jsou ale určitě sebevědomí, takže z tohohle pohledu nás čeká určitě těžké utkání. Hráče mají zdravotně v pořádku a jejich síla tím stoupla. Ale my máme taky kádr kompletní. Hrajeme venku a všechny venkovní zápasy jsou těžší. Statistiky moc nesleduji. Jsem rád, že držíme nějakou sérii, hlavně je to zásluha hráčů. Pokud to půjde dál, bylo by to dobré."

Tomáš Ladra (záložník M. Boleslavi): "Jablonec na jaře ještě neztratil, ale věřím, že nám to proti nim vyjde a navážeme na výhru z Plzně. Doufám, že výhra v Plzni naláká i fanoušky a přijdou nás podpořit, protože to bude potřeba."

Fastav Zlín (11.) - Baník Ostrava (16.)

Výkop: sobota 7. dubna, 17:00.

Rozhodčí: Ardeleanu - Hrabovský, Wilczek.

Bilance: 23 3-11-9 22:38.

Poslední zápas: 2:2.

Předpokládané sestavy:

Zlín: Zlámal - Kopečný, Bačo, Gajič, Bartošák - Jiráček, Traoré - Vukadinovič, Hronek, Holzer - Vyhnal.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Procházka, Fleišman - Stáňa, Hlinka, Hrubý, Granečný - Poznar, Baroš.

Absence: Ekpai, Matejov (oba 4 ŽK), Janíček, Slaměna (oba zranění) - Fillo (4 ŽK), Šustr, Breda (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Kopečný, Traoré (oba 3 ŽK) - De Azevedo, Granečný, Jirásek (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Ekpai (5) - Baroš (8).

Zajímavosti:

- Ostrava z posledních 2 vzájemných ligových duelů získala 4 body

- Zlín vyhrál doma jen 2 z 11 ligových zápasů s Ostravou

- Zlín minulou výhrou na Slavii v lize bodoval poprvé po předchozích 4 porážkách a zvítězil poprvé po 6 kolech

- Zlín se na Slavii ve 4. ligovém utkání pod vedením nového trenéra Petržely dočkal prvních bodů

- Zlín vyhrál jediné z posledních 6 domácích ligových utkání a v posledních 2 neskóroval

- Ostrava ve středu remizovala v dohrávce s Plzní 0:0 a z posledních 2 kol uhrála 4 body

- Ostrava venku v lize 10x za sebou nevyhrála (z toho 9x prohrála) a 262 minut tam neskórovala

- trenér Zlína Petržela vedl Ostravu, kouč Páník zase zamířil do Baníku před necelým měsícem po odvolání ze Zlína

- Petrželu čeká 250. utkání v roli trenéra v samostatné české lize

- Vukadinovič (Zlín) může nastoupit ke 100. zápasu v české lize

Vlastimil Petržela (trenér Zlína): "Hodně nám pomohla výhra na Slavii, která pro nás po sérii nezdarů znamenala velkou vzpruhou. Zatím si ale po jedné výhře nemůžeme v žádném případě dovolit vydechnout. Nyní před námi stojí nesmírně důležitý zápas, který hodně napoví o našich kvalitách a také vyhlídkách na záchranu. Tým se oproti době, kdy jsem k němu přišel, herně zvedl. Má vnitřní sílu, naše výkony jsou kompaktnější, zlepšila se i taktická hra. Pokud zopakujeme bojovný výkon ze zápasu na Slavii, můžeme souboj s Baníkem zvládnout."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Viděli jsme Zlín na Slavii, kterou se vysokým forčekingem snažil vyvádět z míry a nakonec se mu podařilo v nastaveném čase utkání překlopit na svou stranu. To mužstvo má zvednuté sebevědomí a můžeme se těšit na výborný zápas, podle mě před vyprodanou Letnou. Myslím, že pojedeme dobře nachystaní. Dva dny (mezi zápasy) jsou na hraně, mužstvo je ale schopno se dát dohromady a posbírat síly. Důležité je, že mužstvo je čisté a má v hlavě víru."

Slovan Liberec (3.) - FK Teplice (8.)

Výkop: sobota 7. dubna, 18:00 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Orel - Mokrusch, Arnošt.

Bilance: 43 16-8-19 51:54.

Poslední zápas: 1:2.

Předpokládané sestavy:

Liberec: Hladký - Coufal, Karafiát, Mikula, Knejzlík - Breite, Folprecht - Oscar, Bosančič, Potočný - Pulkrab.

Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Soungole, Kučera - Hyčka, Trubač, Hora - Červenka.

Absence: Graiciar, Hybš (oba zranění), Kerbr (4 ŽK) - Ljevakovič (8 ŽK), Kodeš (trest za ČK), Vošahlík (zranění).

Disciplinární ohrožení: Karafiát (7 ŽK) - Vondrášek, Rezek, Červenka (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Pulkrab (8) - Vaněček (7).

Zajímavosti:

- Teplice vyhrály poslední 2 ligové zápasy s Libercem, oba však hrály doma

- Liberec vyhrál 4 z posledních 5 domácích ligových zápasů s Teplicemi

- Liberec v lize 5x za sebou neprohrál a z posledních 9 kol prohrál jediné

- Liberec v posledních 2 kolech neinkasoval

- Liberec doma v lize 8x za sebou neprohrál

- Liberec prohrál jediné z posledních 23 domácích ligových utkání

- Teplice z posledních 6 ligových zápasů jen jednou vyhrály (2 remízy, 3 prohry)

- Teplice prohrály 8 z 11 venkovních zápasů této ligové sezony a jen jednou na soupeřově hřišti vyhrály

- Teplice venku získaly jen 5 z celkových 28 bodů

- asistent teplického trenéra Nečas působil v minulosti ve stejné roli v Liberci

Miroslav Holeňák (asistent trenéra Liberce): "Nesmí nás zmást to, že se Teplicím venku nedaří, v žádném případě si nemůžeme dovolit v tomhle ohledu něco podcenit. Vepředu mají střelce Vaněčka, svoje kvality v ofenzivě potvrdil minule proti Spartě i Červenka. V záloze je nebezpečný Hora a mají i rychlé krajní hráče. Ale hrajeme doma, takže my musíme být nebezpeční, diktovat hru a dostat Teplice pod tlak, protože potřebujeme potvrdit tři body ze Slovácka. Půjdeme jedině za vítězstvím, abychom se udrželi v tabulce nahoře."

Radim Nečas (asistent trenéra Teplic): "V Liberci je každý půlrok spousta změn, ale mužstvo pořád překvapuje tím, že stále hraje dobrý fotbal. Nejde poznat, že tam nějaké změny nastaly. Teď se jim velice daří. Tým Slovanu je velmi pohyblivý, má výborné statistiky, pokud jde o sprinty. Pozornost určitě budí Pulkrab. Že je dobrý útočník, jsme věděli, ale asi nikdo netušil, že mu to tam bude takhle padat. Hlídat si ale musíme i jiné ofenzivní hráče. Na jaře jsme zatím venku nebodovali, ale naposledy doma se Spartou už to vypadalo herně celkem slušně. Na to chceme navázat a nechceme prohrát. Osobně se do Liberce vždycky těším, něco jsem U Nisy prožil a rád zase uvidím některé lidi kolem fotbalu."

MFK Karviná (9.) - 1. FC Slovácko (14.)

Výkop: neděle 8. dubna, 16:00.

Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Pochylý.

Bilance: 3 0-2-1 1:2.

Poslední zápas: 0:0.

Předpokládané sestavy:

Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Šisler - Voltr, Janečka, Budínský, Kalabiška - Wágner.

Slovácko: Heča - Juroška, Šimko, Břečka, Divíšek - Daníček - Navrátil, Machalík, Sadílek, Petr - Zajíc.

Absence: nikdo - Janošek (4 ŽK), Sicharulidze, Hofmann (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Wágner, Kalabiška, Janečka, Eismann (všichni 3 ŽK) - Daníček (7 ŽK).

Nejlepší střelci: Budínský a Wágner (oba 7) - Zajíc (8).

Zajímavosti:

- Karviná se Slováckem po postupu do ligy ve 3 zápasech ještě nezvítězila a vstřelila jediný gól

- poslední 2 vzájemné zápasy skončily remízou

- Karviná na jaře ještě neprohrála, celkem je už 7 kol neporažena

- Karviná v posledních 4 zápasech remizovala

- Karviná vyhrála 3 z posledních 4 domácích ligových duelů

- Slovácko vyhrálo jediné z posledních 5 kol

- Slovácko bodovalo ve 2 z posledních 3 venkovních ligových utkání

- Slovácko vyhrálo venku jediný z posledních 17 ligových zápasů

Ivan Kopecký (asistent trenéra Karviné): "Všichni víme, že utkání pro nás má velký význam. Tabulka je dole velmi vyrovnaná a soupeř taky jako my hraje o záchranu. Čekáme hodně těžké utkání, ale jdeme do toho s tím, aby body zůstaly doma. Přestože jsme na jaře ještě neprohráli, vidíme, že všechny týmy zespoda tabulky taky pravidelně bodují. Máme na čem pracovat a je důležité, abychom to předvedli v utkání a byli schopni takového soupeře přehrát."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Čekají nás tří důležité zápasy se soupeři ze spodní poloviny tabulky, které více napoví o situaci v bojích o záchranu. Věřím, že se nám podaří v Karviné navázat na jarní venkovní výsledky, na výhru v Ostravě a remízu v Mladé Boleslavi. Nemusím zdůrazňovat, že v naší situaci potřebujeme bodovat. Potýkáme se však s kvalitou v ofenzivě, nedaří se nám koncovka. Karviná po změně trenéra praktikuje trochu jiný herní styl, má útočnou sílu hlavně v Budínském a Wágnerovi."

Bohemians Praha 1905 (7.) - Viktoria Plzeň (1.)

Výkop: neděle 8. dubna, 18:00 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Hrubeš - Blažej, Vlasjuk.

Bilance: 25 6-6-13 25:42.

Poslední zápas: 1:2.

Předpokládané sestavy:

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter, Mašek, Luts - Tetteh.

Plzeň: Hruška - Limberský, Hubník, Hájek, Kovařík - Hořava, Hrošovský - Zeman, Čermák, Kopic - Bakoš.

Absence: Vaníček, Krch (oba nejistý start) - Řezník (4 ŽK), Krmenčík, Hejda (oba zranění), Havel (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Dostál, Šmíd, Mašek (všichni 3 ŽK) - Chorý (7 ŽK), Kopic, Petržela, Zeman (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Kabajev (4) - Krmenčík (12).

Zajímavosti:

- Plzeň v lize s Bohemians 5x za sebou neprohrála (4 výhry a remíza)

- Bohemians poslední 2 domácí ligové zápasy s Plzní prohráli shodně 0:1

- Bohemians posledních 7 kol pravidelně střídají venkovní porážku a domácí výhru

- Bohemians neprohráli v posledních 7 domácích zápasech

- Bohemians doma 412 minut neinkasovali

- Bohemians mají po 22 kolech 31 bodů, což je nejvíce od roku 2011

- Plzeň vyhrála jediné z posledních 6 kol, což je její nejhorší série od roku 2010

- Plzeň venku v lize 4x za sebou neinkasovala (výhra a 3 remízy 0:0)

- Plzeň je venku s 27 body suverénně nejlepším týmem soutěže, v lize na hřištích soupeřů neprohrála 13x za sebou (od dubnové porážky 0:2 na Spartě)

- Plzeň má s 10 inkasovanými brankami nejlepší obranu ligy a s 38 vstřelenými góly i nejlepší útok společně se Slavií

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Plzeň je top mužstvem v České republice a to i na úkor Sparty a Slavie. K nám přijede jako vedoucí mužstvo tabulky s obrovským náskokem. Na jaře ale jednoznačně zůstává za očekáváním, šest bodů z šesti kol je málo. S takovou bilancí by nebyl spokojen žádný tým, neboť v rámci celé sezony by to vyšlo na 30 bodů, což bývá bodový zisk týmů hrajících o záchranu. Mají jiné ambice, nejsou ve formě a aktuálně mají špatné období. My naopak všechny tři domácí zápasy na jaře vyhráli a samozřejmě si přejeme, aby naše domácí série pokračovala. Pokud se nám podaří předvést takový výkon jako v předešlých domácích zápasech, bude to mít Plzeň s námi těžké."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Bohemka hraje určitě velmi disciplinovaně a i na základě toho se dnes pohybuje v první polovině tabulky, což tak často nebývalo. Pro Bohemku je to momentálně úspěšná sezona. Víme, že hlavně v domácím prostředí jsou velice silní. My venku také moc gólů nedostáváme, takže uvidíme, jak se ten zápas bude vyvíjet."

Jan Kovařík (záložník Plzně): "Na každý tým přijde v sezoně období, kdy se mu tolik nedaří. O to víc to musíme strhnout bojovností a buldočí vůlí za vítězstvím. Osm kol před koncem máme náskok deseti bodů, před sezonou bychom to brali všemi deseti. Je jen na nás, jaké si to uděláme. Jestli si to uděláme těžké až do posledních kol, nebo zabereme a uděláme si lepší zbytek sezony."