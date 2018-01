Marbella (Španělsko) - Fotbalisté Plzně si na úvod prvního ze dvou soustředění ve Španělsku připsali cenný skalp osmifinalisty Ligy mistrů Basileje, kterou po výborném výkonu porazili 2:1. Švýcarský šampion sice v poločase vedl 1:0, ale vedoucí celek české nejvyšší soutěže z mnoha šancí dokázal skóre obrátit. Ve 49. minutě srovnal z penalty Marek Bakoš a vítězný gól dal o chvíli později Aleš Čermák. V kempu ve Španělsku zvítězila i Sparta, která porazila třetí tým uplynulého ročníku čínské ligy Tchien-ťin Čchüan-ťien 4:1.

Zatímco obránce Marek Suchý vedl Basilej do zápasu tradičně jako kapitán a odehrál první poločas, druhý z českých reprezentantů v dresu švýcarského celku brankář Tomáš Vaclík v sestavě tentokrát scházel a nechytal.

Plzeň favorita od začátku až nečekaně výrazně přehrávala, mnohem víc držela míč, ale inkasovala jako první. V 17. minutě dorazil míč do sítě po brejku Kevin Bua.

Trenér Viktorie Pavel Vrba po přestávce s výjimkou brankáře Hrušky poslal na trávník zcela novou sestavu a jeho svěřenci stav rychle otočili. Nejprve jim radost zkazila tyč, ale ve 49. minutě už se dočkali vyrovnání, když po faulu na Pilaře proměnil penaltu střelou do středu branky Bakoš.

V 57. minutě lídr české ligy zakombinoval po pravé straně a rychlou akci zakončil přesně mířeným pokusem k zadní tyči Čermák. Další obrovskou šanci neproměnil Kopic a v závěru pak dvakrát podržel Plzeň gólman Hruška.

Viktoria tak v součtu s třemi zápasy v domácích podmínkách vyhrála i čtvrté utkání zimní přípravy. V sobotu Plzeň ve Španělsku nastoupí proti Salcburku.

Sparta ve Španělsku porazila čínský Tchien-ťin Čchüan-ťien 4:1

Fotbalisté pražské Sparty v jediném utkání na prvním ze dvou soustředění ve Španělsku zvítězili nad třetím týmem uplynulého ročníku čínské ligy Tchien-ťin Čchüan-ťien 4:1. Letenští vedli už v poločase 3:0 a dvě branky si připsal izraelský záložník Tal Ben Chaim.

Sparta měla od úvodu navrch a v 18. minutě otevřela skóre, když si na centr od Vatajelua naskočil David Hovorka a přesnou hlavičkou poslal balon do sítě. O pět minut později vedli Pražané už 2:0. Hovorka se změnil v nahrávače, kolmicí vysunul Ben Chaima, jenž si zasekl balon a prostřelil gólmana.

V 26. minutě přidala Sparta třetí trefu. Zahustel ve skluzu přihrál Ben Chaimovi a ten se prosadil podruhé v utkání. Trefil si i v prvním zápase zimní přípravy, v němž Letenští na Strahově rozstříleli druholigové Táborsko 7:2.

Po přestávce pátý celek české ligy kontroloval hru a v 65. minutě skóroval počtvrté. Pražané se narážečkou dostali od rohového praporku, Ben Chaim proběhl s míčem až k soupeřově brance a jeho centr zužitkoval Martin Frýdek.

Čínský celek snížil v 76. minutě po chybě sparťanské defenzivy s brankářem Dúbravkou. Za Tchien-ťin Čchüan-ťien nastoupil belgický hvězdný reprezentant Axel Witsel.

Brno v Tipsport lize jako první postoupilo do Final Four

Fotbalisté Brna porazili gólem Martina Juhara lídra druhé slovenské ligy Skalicu 1:0. Zbrojovka bez ztráty bodu opanovala se třemi výhrami domácí skupinu C Tipsport ligy a jako první postoupila do Final Four zimního turnaje v příštím týdnu na pražském Vyšehradě.

Ve skupině B v pražských Horních Počernicích remizoval Jablonec v derby s Libercem 1:1 a v tabulce má na druhém místě stejně bodů jako vedoucí Hradec Králové, s nímž se o víkendu utká v přímém souboji o postup.

Oba góly dnešního utkání padly už v první půlhodině. Liberec poslal v šesté minutě do vedení obloučkem přes brankáře Matěj Pulkrab, za Jablonec srovnal Martin Doležal. Jeho gól potvrdil videorozhodčí, který dohlíží na vybrané zápasy Tipsport ligy.

Liberec testoval devatenáctiletého liberijského záložníka Oscara Dorleye, jenž naposledy působil v litevském klubu FK Trakai. "Jeho první zápas byl hodně slušný, byl jsem s ním spokojen," řekl pro klubový web nový liberecký trenér David Holoubek.

"Liberec se vrátil z tepla, takže možná opticky vypadali živěji. Začátek jsme neměli dobrý, pak jsme hru vyrovnali a v některých pasážích jsme byli i lepší. V druhé půli jsme měli asi větší šance. Uhráli jsme bod s těžkým soupeřem, na tuto fázi přípravy to bylo dobré utkání," doplnil nový jablonecký kouč Petr Rada.

Teplice pouze remizovaly s předposledním týmem druhé ligy Ústím na Labem 3:3 a to ještě daly vyrovnávací gól až v poslední minutě. Karviná naopak porazila druhý celek druhé ligy Třinec 1:0. Jihlava odehrála s dalším druholigovým týmem Českými Budějovicemi dva zápasy, v prvním zvítězila po obratu 4:2 a druhý skončil remízou 1:1.

Přípravná fotbalová utkání:

Norimberk - Dukla Praha 2:1 (0:0)

Branky: 48. Stefaniak, 79. Garcia - 81. Brandner.

Sestava Dukly: Rada - Kušnír (68. Miloševič), Jiránek (68. Ostojič), Bezpalec (68. Brejcha), Preisler (68. Podaný) - Bilovský (68. Tetour), Holek, Doumbia (68. Holík) - Schranz (68. Brandner), Holenda (68. Vopat), Koreš (68. Djuranovič). Trenér: Hynek.

Sparta Praha - Tchien-ťin Čchüan-ťien 4:1 (3:0)

Branky: 23. a 26. Ben Chaim, 18. Hovorka, 65. M. Frýdek - 76. Čang Čcheng.

Sestava Sparty: Dúbravka (82. Bičík) - Zahustel (67. Karavajev), Hovorka, Štetina, M. Kadlec - Mavuba (46. Kulhánek), Sáček, M. Frýdek (82. Drchal) - Ben Chaim (70. Mustedanagič), Lafata (57. Plavšič), Vatajelu (86. Dao). Trenér: Stramaccioni.

Viktoria Plzeň - Basilej 2:1 (0:1)

Branky: 49. Bakoš z pen., 57. Čermák - 17. Bua.

Sestava Plzně:

I. poločas: Hruška - Havel, Piroch, Hájek, Limberský - Petržela, Hrošovský, Ivanschitz, Zeman - Chorý, Krmenčík.

II. poločas: Hruška - Řezník, Hubník, Živulič, Kovařík - Hořava, Čermák - Kopic, Kolář, Pilař - Bakoš. Trenér: Vrba.

Vysočina Jihlava - Dynamo České Budějovice 4:2 (0:1)

Branky: 75. a 88. Záviška, 58. Ikaunieks, 83. Dvořák - 5. a 69. Pešek.

Sestava Jihlavy: Valeš (60. Kolář) - Nový, Tlustý, Štěpánek, Dujmovič - Ljovin - Fulnek, Urblík, Zoubele (69. Dvořák), Popovič (69. Záviška) - Ikaunieks (69. Klíma). Trenér: Svědík.

Vysočina Jihlava - Dynamo České Budějovice 1:1 (1:1)

Branky: 30. Mara - 35. Táborský.

Sestava Jihlavy: Rakovan (60. Kolář) - Vaculík, Krejčí, Mikuška, Řezáč - Mara - Záviška (46. Matulka), Dvořák (46. Mašič), Daníček, Novotný - Klíma (46. Rabušic). Trenér: Svědík.

MFK Karviná - Třinec 1:0 (0:0)

Branka: 67. Weber.

Sestava Karviné: Krnáč (46. Pastornický) - Štěrba, Dreksa (46. Čolič), Hošek (46. Košťál), Letič (46. Eismann) - Štepanovský (46. Lingr), Smrž (46. Weber), Šisler (46. Janečka), Kalabiška - Moravec (46. Budínský) - Panák (46. Wágner). Trenér: Mucha.

Ústí nad Labem - FK Teplice 3:3 (1:2)

Branky Teplic: 13. Červenka, 16. Vaněček, 90. Soungole.

Sestava Teplic:

I. poločas: Diviš - Čmovš, Ljevakovič, Král - Vondrášek, Soungole, T. Kučera, Krob - Rezek - Červenka, Vaněček.

II. poločas: Grigar - Vondrášek, Kodeš, Urma - Hyčka, Soungole, Gebert, A. Kučera - Žitný - Šup, Vošahlík. Trenér: Šmejkal.

Tipsport liga:

Skupina B (Xaverov):

FK Jablonec - Slovan Liberec 1:1 (1:1)

Branky: 30. Doležal - 6. Pulkrab.

Jablonec: Hrubý - Jankovič (46. Holeš), Hübschman (46. Pernica), Lischka, Hanousek - Považanec (46. M. Kubista) - Jovovič (75. Pleštil), Trávník, Breda (85. Petržilka), Schön (46. Mihálik) - Doležal (46. Tecl). Trenér: Rada.

Liberec:

I. poločas: Hladký - Coufal, Köstl, Kúdela, Knejzlík - Havelka, Breite - Dorley, Folprecht, Bartl - Pulkrab.

II. poločas: Hladký - Mikula, Karafiát, Blažek, Knejzlík - Dorley (67. Gembický), Bosančič, Wiesner, Michalec - Voltr, Potočný. Trenér: Holoubek.

1. Hradec Králové 2 1 1 0 7:2 4 2. Jablonec 2 1 1 0 3:2 4 3. Jihlava 2 0 1 1 3:4 1 4. Liberec 2 0 1 1 1:6 1

Skupina C (Brno):

Zbrojovka Brno - Skalica 1:0 (1:0)

Branka: 33. Juhar.

Sestava Brna:

I. poločas: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Vraštil - Polák - Ashiru, Pilík, Kratochvíl, Juhar - Zikl.

II. poločas: Halouska - Sukup, Kijanskas, Gáč, Vraštil - Sedlák - Juhar, Krejčí, Růsek, Lutonský - Koné. Trenér: Pivarník.

Pardubice - Znojmo 1:2 (1:1).

1. Brno 3 3 0 0 5:1 9 2. Skalica 2 1 0 1 2:2 3 3. Znojmo 3 1 0 2 3:4 3 4. Pardubice 2 0 0 2 2:5 0

Skupina D (Frýdek-Místek):

Frýdek-Místek - Valašské Meziříčí 5:1 (3:1), Prostějov - Poprad 0:5 (0:2).

1. Frýdek-Místek 2 2 0 0 8:1 6 2. Poprad 3 2 0 1 12:6 6 3. Prostějov 2 1 0 1 7:7 3 4. Valašské Meziříčí 3 0 0 3 6:19 0