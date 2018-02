Praha - Poslední tři kola základní části má v týdnu po olympijských hrách na programu hokejová extraligy a již po středečním 50. dějství může být znám vítěz Prezidentského poháru pro nejlepší tým dlouhodobé fáze. Plzni stačí k jistotě vyhrát v základní době na ledě obhájce titulu Brna a už se nemusí ohlížet a spoléhat na cokoliv jiného.

Obhájce titulu Kometa vstoupí do závěru základní části s cílem ještě vylepšit současné páté místo. "Před play off chceme skončit co nejvýše. Přestávku jsme věnovali objemovým tréninkům a nabíráním kondice. Z týmu cítím obrovskou chuť a energii," řekl na dnešním setkání s novináři trenér Brňanů Libor Zábranský, který strávil dva týdny na stážích v zámoří u juniorských týmů a také sledoval zápasy NHL. Kometa má k dispozici kompletní kádr, z olympioniků dnes trénoval pouze Ondřej Němec, Martin Erat dal příležitost odpočinku.

Plzeň má šestibodový náskok a k tomu lepší bilanci s druhým Hradcem Králové. "Je příjemné, že jsme zvládli poslední zápas před přestávkou, psychicky to pomůže, že jsme si udrželi ten náskok. Chceme v Brně vyhrát, ale jednoduché to nebude, musíme být trpěliví. Budeme se soustředit sami na sebe. Když se nám povede vyhrát, tak jedině dobře. Když ne, něco si k tomu řekneme a pokusíme se zvítězit v dalším duelu. Ale samozřejmě jedeme do Brna uspět," uvedl pro klubový web asistent trenéra Ladislav Čihák.

Mimo hru je smolař Gulaš, který přišel o olympijský turnaj kvůli zranění v přípravném duelu s Finskem těsně před začátkem bojů v Pchjongčchangu. Preisinger léčí chřipku.

Vítkovice už s jistotou přímého postupu do čtvrtfinále budou po olympijské pauze čelit neoblíbenému Hradci Králové, kterému v této sezoně třikrát podlehly se skóre 3:12 a nebodovaly. Ostravské navíc dlouhodobě trápí marodka: zranění jsou Květoň a Kucsera, s nemocí bojují Tybor a Dej, otazník visí u Mahboda a kvůli trestu stále nemůže hrát Roman.

"Z pohledu zdravotního stavu nepůjdeme do risku - jestliže se o někoho něco pokouší, nebudeme na něj tlačit, ale budeme chtít, ať se primárně dá do pořádku pro play off. Interně jsme si dali určitý bodový cíl, kterého bychom po základní části chtěli dosáhnout, a ten jsme ještě nesplnili, takže máme určitou motivaci pro poslední kola," řekl kouč Jakub Petr.

Hradec Králové má šest bodů k dobru oproti třetímu Třinci a má šanci zajistit si Ligu mistrů. "Cítím z kluků to napětí a chuť. Všichni ví, že teď se zase utahujou šrouby. Všichni mají o co hrát. Chceme si pohlídat pozici pro play off a dostat se do zápasového rytmu. Obvykle nám to vždy trvalo o něco déle, tak uvidíme, co s týmem udělá ta dlouhá přestávka. S Vítkovicemi jsme v sezoně odehráli dobré zápasy, tak snad vyjde i ten čtvrtý," poukázal asistent trenéra Pavel Hynek úspěšnou bilanci.

Sparta před zápasem se Zlínem prohrála pětkrát za sebou a pondělní dohrávky s Olomoucí využila k zisku pouze jediného bodu. "Už nevím, jak to zvednout. Mění se tady trenéři, dělá se pro úspěch všechno, přichází další hráči. Nevím, jestli na to vůbec máme," ulevil si hlavní kouč František Výborný. "Musíme jít dál. Čeká nás týden pravdy. A ten nám ukáže, zda na to máme, nebo ne. Musíme se podívat pravdě do očí. Naše hra je bohužel pořád totožná," prohlásil zklamaný Výborný.

Berani prošli před olympijskou přestávkou vydařenou výsledkovou sérií. Z pěti zápasů čtyřikrát vyhráli a získali v nich 11 bodů. Tato bilance je vynesla na šesté místo, ale na desátou Spartu mají pouze šestibodový náskok. "Samozřejmě bychom si rádi udrželi přímý postup do play off, ale bude to těžké. Za námi jsou mezi dalšími soupeři jen minimální bodové rozdíly. Hodně napoví už nadcházející kolo a náš výsledek v Praze," uvedl zlínský trenér Robert Svoboda, který bude kvůli svalovému zranění postrádat kapitána týmu Veselého.

Chomutov se pokusí využít nepohody Sparty, ale potřebuje k tomu uspět proti Třinci. "Po přípravě jsme si dali v sobotu volno a od neděle se zase připravujeme na důležité tři zápasy. Třinec sem určitě přijede vyhrát, počítám, že bude chtít mít na své straně ve čtvrtfinále výhodu domácího prostředí," odtušil asistent trenéra Petr Martínek.

Třinec se v posledních třech kolech ještě stále může rvát o druhé místo, na Hradec už ale ztrácí šest bodů a je pravděpodobnější, že se bude spíše dívat za sebe na čtvrté Vítkovice. "Nemá smysl spekulovat. Jdeme do toho naplno a chceme skončit co nejlépe. Věřím, že jsme se kvalitně připravili na poslední fázi soutěže a hned v Chomutově dokážeme zabodovat," uvedl trenér Václav Varaďa, jehož tým v sezoně s Chomutovem třikrát vyhrál a je nejlepším extraligovým týmem venku.

Mladá Boleslav před pauzou třikrát po sobě prohrála. Středočeši vědí, že podobné zaváhání už není možné, a pokud chtějí ještě pomýšlet na tuhé bitvy ve vyřazovacích bojích, už nesmí ztrácet. Na desátou Spartu ztrácejí před soubojem s Olomoucí tři body.

Hanáci si výrazně posílili sebevědomí výhrou 3:2 v prodloužení na ledě Sparty. "Chtěli jsme začít bodově a dva body jsou super. Máme teď náročný program, ale když se vyhraje, jde únava dolů, takže ve středu zase budeme mít síly," ujistil útočník Marek Laš. "Věříme, že základní část dotáhneme do úspěšného konce. Lepší je dívat se nahoru. Šestku máme na dosah. Když se na ní zaměříte, je to nejlepší způsob, jak se vyhnout play out," doplnil Laš, jehož tým ztrácí pouze bod na šestý Zlín.

Osmé Pardubice ztrácejí bod na Zlín a svou pozici mohou vylepšit dobrým výsledkem proti poslednímu Litvínovu. "Jejich styl hry je stále velmi podobný od začátku sezony. Musíme dávat pozor na silné individuality v týmu, jsou nepříjemní. Hrajeme v domácím prostředí, to by měla být výhoda. Chceme si jít za vítězstvím, všichni si uvědomujeme, co je ve hře," prohlásil trenér Miloš Holaň. Postrádat ale bude kvůli potížím s ramenem Jána Sýkoru, otazník visí nad Sachou Treillem.

Verva poslední dva zápasy před pauzou vyhrála a snížila z poslední příčky manko na třináctou Jihlavu na tři body.

Statistické údaje před středečním 50. kolem extraligy: Piráti Chomutov (11.) - HC Oceláři Třinec (3.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 v prodl., 3:5, 2:4. Nejproduktivnější hráči: Michal Vondrka 49 zápasů/42 bodů (18 branek + 24 asistencí) - Martin Růžička 46/53 (28+25). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš průměr 2,56 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,62 procenta a jednou udržel čisté konto, Dominik Pavlát 9,23 a 77,78 - Šimon Hrubec 1,96, 92,95 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,49 a 90,82, Peter Hamerlík 2,95 a 89,39. Zajímavosti: - Piráti čekají čtyři zápasy na plný bodový zisk - jednou prohráli v základní hrací době, jednou vyhráli v prodloužení a dvakrát podlehli po samostatných nájezdech. - Oceláři po sérii sedmi výher podlehli v posledním duelu před pauzou Zlínu 2:4. - Třinec po loňském čtvrtfinálovém vyřazení s Piráty 2:4 na zápasy vyhrál v této sezoně všechny tři vzájemné duely a ztratil jediný bod. BK Mladá Boleslav (12.) - HC Olomouc (7.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:1, 4:3 v prodl., 2:4. Nejproduktivnější hráči: Jakub Orsava 48/30 (20+10) - Jan Knotek 48/27 (15+12). Statistiky brankářů: Brandon Maxwell 2,42, 91,95 a třikrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,30 a 92,36 - Branislav Konrád 2,47, 90,50 a sedmkrát udržel čisté konto, Martin Falter 2,34 a 89,52. Zajímavosti: - Bruslařský klub třikrát za sebou prohrál a získal jediný bod. Vyhrál jediné z posledních šesti utkání. - Olomouc už po pauze pro olympijské hry odehrála dohrávku 48. kola na ledě Sparty a vyhrála 3:2 v prodloužení. Byla to pro ni druhá výhra po předchozích třech duelech bez bodu. - Olomouc bodovala v Mladé Boleslav třikrát za sebou - jednou vyhrála v běžné hrací době a dvakrát podlehla v prodloužení. - Mladoboleslavský útočník Jakub Orsava dnes slaví 27. narozeniny, forvardovi Martinu Procházkovi bude ve středu 24 let. HC Vítkovice Ridera (4.) - Mountfield Hradec Králové (2.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:2, 3:6, 0:4. Nejproduktivnější hráči: Jakub Lev 49/33 (19+14) - Jaroslav Bednář 44/42 (15+27). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 2,12, 93,25 a pětkrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,30 a 91,81 - Patrik Rybár 1,59, 93,68 a sedmkrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 1,62, 94,46 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Ostravané po sérii tří zápasů bez ztráty bodu v posledním duelu před pauzou podlehli Brnu 0:2. - Hradec Králové čtyřikrát za sebou naplno bodoval. - Mountfield porazil Vítkovice třikrát za sebou při celkovém skóre 12:3. - Hradec Králové si v případě udržení šestibodového náskoku před třetím Třincem zajistí po Plzni jako druhý český zástupce účast v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů. HC Kometa Brno (5.) - HC Škoda Plzeň (1.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:4 v prodl., 4:5, 3:2 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Martin Erat 47/46 (12+34) - Milan Gulaš 48/61 (23+38). Statistiky brankářů: Marek Čiliak 2,22, 91,84 a pětkrát udržel čisté konto, Marek Langhamer 1,72, 93,43 a dvakrát udržel čisté konto, Karel Vejmelka 2,09, 92,36 a dvakrát udržel čisté konto - Miroslav Svoboda 2,00, 92,86 a pětkrát udržel čisté konto, Alexandr Hylák 2,45, 91,10 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 7,32 a 80,00. Zajímavosti: - Kometa doma sedmkrát za sebou bodovala a z toho šestkrát vyhrála. - Plzeň vyhrála sedm z posledních devíti zápasů. - Plzeň si v případě udržení šestibodového náskoku před druhým Hradcem Králové zajistí Prezidentský pohár pro vítěze základní části. Ten získala už v ročníku 2009/10, kdy se trofej udělovala poprvé. HC Dynamo Pardubice (8.) - HC Verva Litvínov (14.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:0 po sam. nájezdech, 5:0, 2:1. Nejproduktivnější hráči: Marek Trončinský 48/35 (6+29) - Viktor Hübl 42/37 (14+23). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 2,49, 91,89 a třikrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,25, 92,48 a dvakrát udržel čisté konto, Martin Růžička 4,97 a 83,78 - Michael Petrásek 2,52, 91,67 a čtyřikrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 3,87, 88,13 a jednou udržel čisté konto, Jakub Soukup 6,67 a 84,00. Zajímavosti: - Dynamo doma čtyřikrát za sebou naplno bodovalo. - Litvínov po předchozí sérii třinácti porážek vyhrál dvakrát za sebou, ale na plný bodový zisk čeká 15 utkání. - Pardubice vyhrály ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou. - Litvínovský obránce Marek Baránek ve středu oslaví 23. narozeniny. HC Sparta Praha (10.) - Aukro Berani Zlín (6.). Začátek: 18:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 1:3, 4:2. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 46/35 (11+24) - Roberts Bukarts 47/46 (21+25). Statistiky brankářů: Sami Aittokallio 2,38, 91,80 a jednou udržel čisté konto, David Honzík 2,82 a 89,94, Ján Laco 2,99 a 88,30 - Libor Kašík 2,46, 92,27 a dvakrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 5,04 a 85,29. Zajímavosti: - Sparta už po pauze pro olympijské hry nastoupila v pondělí k dohrávce 48. kola a podlehla Olomouci 2:3 v prodloužení. Byla to pro ni pátá prohra v řadě, v této sérii získala jen tři body. - Zlín vyhrál čtyři z posledních pěti zápasů. - Sparta poslední dva domácí zápasy se Zlínem prohrála a nezískala ani bod. - Sparťanský obránce Tomáš Voráček dnes slaví 28. narozeniny. 1. Plzeň 49 27 6 9 7 164:113 102 2. Hradec Králové 49 25 7 7 10 139:92 96 3. Třinec 49 24 6 6 13 137:110 90 4. Vítkovice 49 25 3 5 16 149:113 86 5. Brno 49 22 6 8 13 138:109 86 6. Zlín 49 17 8 4 20 112:132 71 7. Olomouc 49 15 9 7 18 118:128 70 8. Pardubice 49 18 5 6 20 119:133 70 9. Liberec 49 16 9 3 21 124:134 69 10. Sparta Praha 49 16 5 7 21 129:142 65 11. Chomutov 49 12 9 9 19 123:146 63 12. Mladá Boleslav 49 15 5 7 22 110:127 62 13. Jihlava 49 10 7 7 25 98:135 51 14. Litvínov 49 10 6 6 27 115:161 48