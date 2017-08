Praha - Po předehrávce mezi Slavií a Jihlavou pokračuje o víkendu třetí kolo fotbalové ligy dalšími sedmi zápasy. Vedoucí Plzeň se v sobotu v souboji jediných dvou týmů s plným bodovým ziskem utká o první příčku v tabulce s nováčkem Olomoucí a Sparta v neděli na závěr kola zkusí v Liberci navázat na premiérovou výhru pod koučem Andreou Stramaccionim. Neporazitelnost budou hájit i Ostrava a Bohemians 1905, naopak Brno, Dukla a Mladá Boleslav budou usilovat o první body.

Zatímco plzeňské výhry v prvních dvou kolech se očekávaly, olomoucké triumfy v Mladé Boleslavi a nad Libercem byly překvapením. O víkendu čeká Sigmu ještě těžší zkouška. Plzeň v nejvyšší soutěži doma čtrnáctkrát po sobě bodovala a hlavně díky úvodní výhře v tomto ročníku 4:0 nad Duklou má zatím s pěti góly nejlepší útok soutěže.

"Olomouc určitě šesti body překvapila, to asi málokdo čekal. Ale co jsem měl možnost vidět ty zápasy, byla hodně aktivní a bodovala naprosto zaslouženě. My bychom se chtěli prezentovat tak, jak se nám dařilo první poločas s Duklou. Čeká nás ale nepříjemný soupeř, který zde bude chtít hrát aktivní fotbal jako Dukla," řekl plzeňský kouč Pavel Vrba.

Olomouc s Plzní v lize šestkrát za sebou prohrála a trenér Václav Jílek si je vědom role velkého outsidera. "V aktuální době beru Plzeň jako asi nejsilnějšího soupeře. Beru v potaz to, že Plzeň je naprosto jednoznačným favoritem, ale my do utkání jdeme s odhodláním podat co nejlepší výkon a pak je otázka, na co to bude stačit," konstatoval Jílek.

Sparta v pondělí v Mladé Boleslavi ve čtvrtém soutěžním duelu dosáhla na první výhru pod Italem Stramaccionim a ráda by na ni navázala v Liberci. Slovan se ale na Pražany umí doma vytáhnout a v lize s nimi U Nisy bodoval pětkrát po sobě.

"Měli bychom mít větší sebevědomí a doufám, že to tak bude. Ale čeká nás nažhavený soupeř, vždy na nás mají žízeň. Vím, jak to je, když přijede Sparta, protože jsem tam hrál. Je to pro ně největší domácí zápas v lize. Víme, že jsme v Liberci dlouho nevyhráli, tak snad přišel ten čas," řekl asistent trenéra Sparty a bývalý liberecký kapitán Radoslav Kováč.

Zápas bude prestižní i pro kouče Slovanu Jindřicha Trpišovského, který na Letné vedl mládež a Sparta o něj neúspěšně usilovala na podzim. "Je to jeden z vrcholů sezony, máme s nimi doma dobrou bilanci. Ale trochu mě děsí stav obou kádrů. Sparta podle mě půjde jen nahoru, což ukázala už v Boleslavi. Nám se naopak možnost vybírání ještě zúží o další hráče, kteří u nás hostují ze Sparty. Ale hrajeme doma a kádr máme i přesto, že není tak široký, dostatečně silný, abychom Spartu potrápili," řekl Trpišovský.

Také druhý nováček Ostrava začala ligu dobře a je na třetím místě hned za Olomoucí. Baník se představí na Slovácku, které v létě v přípravě porazil vysoko 6:1. Čtyři body stejně jako Slezané mají čtvrtí Bohemians 1905, kteří budou hrát v Brně. Zbrojovka naopak obě kola prohrála a navíc vypadla z domácího poháru s třetiligovým HFK Olomouc, takže v ohrožení může být pozice trenéra Svatopluka Habance.

O první body v sezoně bude usilovat i Dukla doma proti Zlínu a Mladá Boleslav v Karviné. V severočeském souboji pak Teplice přivítají Jablonec.

Hlasy před víkendovými zápasy 3. kola první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň (1.) - Sigma Olomouc (2.)

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Olomouc určitě šesti body v prvních dvou kolech překvapila, to asi málokdo čekal. Ale co jsem měl možnost vidět ty zápasy, byla hodně aktivní a bodovala naprosto zaslouženě. My bychom se chtěli prezentovat tak, jak se nám dařilo první poločas s Duklou. Čeká nás ale nepříjemný soupeř, který zde bude chtít hrát aktivní fotbal jako Dukla. Naše minulá výhra v Jablonci je samozřejmě psychická vzpruha, ale utkání jsme spíše ubojovali, než že bychom nějak dominovali. Na druhou stranu taková vítězství jsou možná důležitější než ta, kde jasně dominujete již od začátku."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "V aktuální době beru Plzeň jako asi nejsilnějšího soupeře. Bylo vidět, že byť měla v závěru přípravy trošku problémy, tak vstup do soutěže měla excelentní. Beru v potaz to, že Plzeň je naprosto jednoznačným favoritem, ale my do utkání jdeme s odhodláním podat co nejlepší výkon a pak je otázka, na co to bude stačit. My musíme hlavně vydržet v tom, co jsme předvedli v úvodních dvou kolech a nepolevit."

1. FC Slovácko (11.) - Baník Ostrava (3.)

Stanislav Levý (trenér Slovácka): "Baník pro mě není nováčkem ligy. Jedná se o ostřílené a zkušené mužstvo. Své kvality ostravský tým potvrdil výhrou v Brně a hlavně remízou proti favorizované Slavii. Jejich útočná řada Baroš, Poznar, Šašinka je hodně nebezpečná. Nemůžeme se ale soustředit jen na bránění Baroše, který je momentálně největší ikonou klubu. Musíme se připravit komplexně na celý tým."

Radim Kučera (trenér Ostravy): "Soupeř je doma velice silný a bude bojovat o první výhru v sezoně. Je to hodně herní mužstvo, hraje na hodně přihrávek, má dobrou práci s míčem. Ale jak jsem řekl, i my budeme chtít potvrdit výkony z prvních dvou kol a udržet se na takové té pozitivní vlně. Výhru 6:1 z přípravy vůbec neberu v potaz. Každý tým byl v nějaké fázi přípravy, zkoušel a hledal nějaké složení. Není to vůbec žádný ukazatel a když už, tak spíše, že musíme být ostražití."

Zbrojovka Brno (15.) - Bohemians Praha 1905 (4.)

Svatopluk Habanec (trenér Brna): "O současné síle Bohemians hovoří jejich výsledky v úvodu ligy. Nebavme se ale o Bohemce, ten zápas je o nás. Za svou trenérskou kariéru jsem zažil krizových okamžiků dost. Něco jsme v přípravě po třech prohrách změnili. Pro nás je nyní hlavně důležité zvládnout sobotní zápas a bodovat. Odpovědnost bych nyní stáhl na sebe, nechci hráče kárat."

Martin Hašek starší (trenér Bohemians): "Brno je tradicí nejvyšší soutěže. Letos mají špatný start, když nezískali ještě ani bod, navrch přišlo vyřazení z poháru. Sobotní zápas tak bude pro domácí celek důležitý. Z toho pohledu pokud vstoupíme do utkání s pokorou, předvedeme velmi pracovitý výkon, tak nás to může zvýhodnit. Mezi opory Brna patří Polák, který má zkušenosti ze zahraničí. Do klubu se vrátil i Škoda a kvalitní je také nově příchozí záložník Pilík."

Jan Polák (záložník Brna): "Prohry k fotbalu patří. Po každém nevydařeném zápase každý přemýšlí, co a jak změnit. My starší jsme tady také od toho, abychom mladším spoluhráčům ukázali, že se dá z této situace vyhrabat. Musíme si uvědomit, že potřebujeme body. Nic jiného. Měli jsme dost času a prostoru si všechno vyříkat v kabině mezi sebou. Nyní už nezbývá, než slova proměnit v boj a poprat se s Bohemkou o body."

FK Teplice (7.-8.) - FK Jablonec (12.)

Jan Suchan (záložník Teplic): "Jablonec nikdy nebyl lehký soupeř. Ale doufám, že se s tím popereme, protože hrajeme doma a tam nechceme brát nic jiného než tři body. Ještě jsem Jablonec letos neviděl hrát, takže těžko můžu sám soudit, co na něj bude platit. Ale měla by to být kombinace, pohyb, centry do vápna, nabídka ve vápně. To jsou takové ty zbraně, co platí na všechny."

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Teplice hrají velmi dobře, už minulou sezonu dokazovaly, že jsou velmi kvalitní. Čeká nás tam hodně těžký zápas, ale rádi bychom uspěli. V druhém poločase s Plzní jsme hráli velmi dobře, vytvářeli jsme si šance, ale nikdo nedokázal míč usměrnit do sítě. Věřím, že když předvedeme výkon jako proti Plzni, můžeme získat tři body."

MFK Karviná (7.-8.) - FK Mladá Boleslav (14.)

Jozef Weber (trenér Karviné): "Po utkání na Bohemce jsme měli nad čím přemýšlet. Byli jsme tam na můj vkus příliš pasivní a to není způsob hry, kterým bychom se chtěli prezentovat. Věřím, že v domácím prostředí to bude jiné a vrátíme se k tomu, co nás zdobilo nejen proti Jihlavě, ale i v zápasech minulé sezony."

Dušan Uhrin ml. (trenér M. Boleslavi): "Dvojnásobnou ztrátu z domácího hřiště potřebujeme napravit venku a budeme o to v Karviné s maximálním nasazením usilovat. Bude těžké se dostat ze stavu minus šesti bodů, ale musíme se z toho dostat. Nehrajeme špatný fotbal, jsme aktivní, držíme balon, ale musíme proměňovat šance."

Dukla Praha (16.) - Fastav Zlín (9.-10.)

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Zlín tvoří úplně nový tým, od kterého momentálně nevíme, co se dá očekávat v ofenzivní fázi. Zatím odehrál dvě utkání a každé dopadlo úplně jinak, v Liberci dohrával dokonce v devíti hráčích. Co se týká defenzivy, myslím, že přijedou maximálně koncentrovaní. Hráči, kteří přišli teď v létě, jsou díky své zkušenosti schopní plnit pokyny trenéra Páníka ve velice krátké době. My se po prvních dvou utkáních musíme soustředit především na sebe a zkusit přenést do hry to, na čem pracujeme v tréninku. Musíme začít od poctivosti, bojovnosti, ale na prvním místě je koncentrace, kvalitní výkon v defenzivě a přechodová fáze."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Hodně nám pomohlo vítězství v minulém kole nad Brnem. Výsledek jsme otočili až dvěma góly v oslabení. Tým se semkl, což bylo pro mě obrovsky pozitivní zjištění. Také proto, že máme v kádru hodně cizinců. Pokusíme se nyní navázat na týmového ducha i v Praze s Duklou. Náš soupeř bude hrát po dvou venkovních prohrách poprvé doma. Určitě dá do zápasu všechno, aby bodoval. Síla Dukly je zejména v propracované kombinační hře."

Slovan Liberec (9.-10.) - Sparta Praha (5.)

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Každý zápas se Spartou je speciální, je to jeden z vrcholů sezony, navíc s nimi máme doma dobrou bilanci. Na druhou stranu mě trochu děsí stav obou kádrů. Sparta podle mě půjde pouze nahoru, což ukázala už v Mladé Boleslavi. Nám se naopak možnost vybírání ještě zúží o další hráče, kteří u nás hostují ze Sparty. Přemýšlel jsem nad tím, že podobné zápasy jsme hráli spíše v Evropské lize. Ben Chaim, Biabiany a další jsou hráči s cenovkou od tří milionů eur nahoru. Mají velkou kvalitu. Teď je otázkou, v jakém stavu budeme my. Nicméně hrajeme doma a kádr máme i přesto, že není tak široký, dostatečně silný na to, abychom Spartu potrápili. Rozhodně se soupeře nezalekneme."

Radoslav Kováč (asistent trenéra Sparty): "Měli bychom mít větší sebevědomí a doufám, že to tak bude. Ale je to těžké utkání venku a myslím, že Liberec bude o trochu agresivnější než Mladá Boleslav. Čeká nás nažhavený soupeř, protože na nás mají vždycky žízeň. Vím, jak to je, když přijede Sparta, protože jsem tam rok a půl hrál. Je to pro ně největší domácí zápas v rámci ligy. Víme, že naše série v Liberci není dobrá, dlouho jsme tam nevyhráli, tak snad přišel ten čas."

Statistické údaje před zápasy 3. kola první fotbalové ligy: -------- Viktoria Plzeň (1.) - Sigma Olomouc (2.) Výkop: sobota 12. srpna, 16:00. Rozhodčí: Pechanec - Wilczek, Kotalík. Bilance: 36 20-4-12 47:39. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hájek, Havel - Živulič, Hrošovský - Kopic, Kolář, Zeman - Krmenčík. Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Moulis, Houska, Plšek, Falta - Chorý. Absence: Baránek, Kovařík, Pilař (všichni zranění), Limberský, Hubník (oba nejistý start) - nikdo. Nejlepší střelci: Hájek, Hejda, Hořava, Hrošovský, Krmenčík (všichni 1) - Falta (2). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála posledních 6 vzájemných ligových duelů - jde o souboj jediných 2 týmů, které ještě v ligové sezoně neztratily ani bod - Plzeň má zatím s 5 góly nejlepší útok ligy a spolu se Slavií jako jediné 2 týmy ještě neinkasovaly - Plzeň v lize vyhrála v součtu s minulou sezonou 4x za sebou, z posledních 14 utkání prohrála jen se Spartou - Plzeň doma v lize neprohrála 14x za sebou (z toho 12 výher), naposledy vyšla naprázdno loni v srpnu se Zlínem (0:2) - Plzeň po návratu trenéra Vrby dala gól ve všech 4 soutěžních zápasech nové sezony - Olomouc v úterý vyhrála v domácím poháru na půdě třetiligového Hlučína 3:1 až po prodloužení - Hořava a Hubník (oba Plzeň) působili v Olomouci, obránce Sigmy Sladký je zase odchovancem Plzně - Zahradníček (Olomouc) oslaví den před utkáním 24. narozeniny 1. FC Slovácko (11.) - Baník Ostrava (3.) Výkop: sobota 12. srpna, 16:00. Rozhodčí: Franěk - Paták, Pelikán. Bilance: 28 9-6-13 31:40. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Šimko, Divíšek - Šumulikoski - Navrátil, Machalík, Daníček, Havlík - Zajíc. Ostrava: Vašek - Pazdera, Pokorný, Šindelář, Sus - Stáňa, Hlinka, Hrubý, De Azevedo - Poznar, Baroš. Absence: Rada, Břečka (oba zranění) - nikdo. Nejlepší střelci: Zajíc (1) - Baroš, Hrubý, Stáňa (všichni 1). Zajímavosti: - Slovácko z posledních 6 ligových duelů s Ostravou doma jen jednou prohrálo - z posledních 10 vzájemných ligových zápasů skončil remízou jen jediný - Slovácko 9 ligových zápasů za sebou nevyhrálo a v posledních 3 remizovalo - Slovácko jako jediné remizovalo v obou kolech - Slovácko doma v lize 5x za sebou nevyhrálo, z toho 3x remizovalo 1:1 - Slovácko ve středu přešlo v domácím poháru přes Ústí nad Orlicí až na penalty, Ostrava naopak zvítězila v Hulíně jasně 5:0 - Zajíc (Slovácko) slaví v den utkání 21. narozeniny - Hofmann (Slovácko) si může připsat 50. ligový start - gólman Vašek (Ostrava) ve Slovácku působil v sezoně 2009/10 Zbrojovka Brno (15.) - Bohemians Praha 1905 (4.) Výkop: sobota 12. srpna, 16:00. Rozhodčí: Hrubeš - Pospíšil, Myška. Bilance: 28 10-10-8 35:31. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kijanskas, Lutonský - Polák - Pilík, Škoda - Fortes, Koné, Ashiru. Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Švec - Reiter, Martin Hašek ml., Mašek, Vaníček - Kabajev. Absence: Šural, Jablonský (oba zranění) - Krch, Luts (oba zranění), Hubínek (přeřazen do juniorky), Bartek, Tetteh (oba nejistý start). Nejlepší střelci: Kratochvíl, Pilík (oba 1) - Bartek, Jirásek, Šmíd (všichni 1). Zajímavosti: - Brno vyhrálo jediný z posledních 7 vzájemných ligových duelů - Brno společně s Duklou a M. Boleslaví ještě nebodovalo - Brno prohrálo 4 ligové zápasy po sobě - Brno doma z posledních 4 ligových zápasů 3x prohrálo, porazilo jen Zlín - Brno v týdnu vypadlo z poháru po prohře 1:2 na půdě třetiligového HFK Olomouc, naopak Bohemians vyhráli 5:1 v Benešově - Bohemians v lize 12x za sebou venku nezvítězili - Bohemians bodovali ve 3 z posledních 4 ligových utkání FK Teplice (7.-8.) - FK Jablonec (12.) Výkop: neděle 13. srpna, 16:00 (ČT2). Rozhodčí: Příhoda - Mokrusch, Vlasjuk. Bilance: 42 13-17-12 41:39. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Krob, Šušnjar, Jeřábek, Vondrášek - Ljevakovič, Kučera - Vošahlík, Rezek, Fillo - Vaněček. Jablonec: Hrubý - Masopust, Pernica, Hübschman, Hanousek - Diviš, Trávník, Kubista, Zelený - Mihálik - Doležal. Absence: Hora (zranění) - Kysela (nejistý start). Nejlepší střelci: Vaněček (2) - Mihálik (1). Zajímavosti: - Teplice z posledních 10 ligových zápasů s Jabloncem jen 2x vyhrály - Teplice doma v lize s Jabloncem 4x za sebou neprohrály - Teplice z posledních 10 domácích ligových zápasů 7x vyhrály a jen jednou prohrály - Teplice hrají doma podruhé za sebou, minulý víkend porazily 3:1 Duklu - Teplice ve středu ve 2. kole poháru porazily 3:2 třetiligový Vltavín, Jablonec vyhrál 4:1 ve Mšeně - Jablonec minule prohrál 0:1 s Plzní a v lize nebodoval poprvé po 6 zápasech - Jablonec bodoval v 5 z posledních 6 venkovních ligových zápasů - trenér Jablonce Klucký působil v Teplicích jako asistent MFK Karviná (7.-8.) - FK Mladá Boleslav (14.) Výkop: neděle 13. srpna, 17:00. Rozhodčí: Královec - Dobrovolný, Antoníček. Bilance: 2 1-1-0 3:2. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Karviná: Berkovec - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Šisler, Janečka - Štepanovský, Panák, Kalabiška - Wágner. M. Boleslav: Diviš - Pauschek, Da Silva, Čmovš, Fleišman - Rada, Jánoš - Přikryl, Matějovský, Mareš - Komličenko. Absence: Budínský (rekonvalescence) - Kysela (rekonvalescence), Agajev, Chramosta (oba zranění), Mebrahtu (nejistý start). Nejlepší střelci: Kalabiška, Šisler, Wágner (všichni 1) - Komličenko (1). Zajímavosti: - Karviná ve 2 ligových zápasech s M. Boleslaví v minulé sezoně neprohrála - Karviná bodovala ve 3 z posledních 4 domácích ligových zápasů - Karviná ve středu vyhrála v poháru ve Slavičíně 2:0 - M. Boleslav spolu s Brnem a Duklou ještě nezískala v ligové sezoně ani bod - M. Boleslav prohrála poslední 4 ligové zápasy a dala v nich jen 2 góly - M. Boleslav bodovala ve 4 z posledních 5 venkovních ligových zápasů - Kalabiška a Wágner (oba Karviná) působili v M. Boleslavi Dukla Praha (16.) - Fastav Zlín (9.-10.) Výkop: neděle 13. srpna, 17:00. Rozhodčí: Ginzel - Moláček, Flimmel. Bilance: 6 3-2-1 6:6. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Podaný - Miloševič, Mustedanagič, Tetour - Schranz, Holenda, Koreš. Zlín: Dostál - Kopečný, Bačo, Gajič, Matejov - Ekpai, Holík (Traoré), Hnaníček, Džafič - Diop, Železník. Absence: Bezpalec (trest za ČK), Hanousek (zranění) - Janíček (trest za ČK), Beauguel (zranění), Podio (rekonvalescence), Jiráček (nejistý start). Nejlepší střelci: Miloševič (1) - Ekpai (1). Zajímavosti: - Dukla vyhrála poslední 2 vzájemné ligové zápasy shodně 1:0 - Dukla podlehla Zlínu z 6 ligových utkání jen v tom prvním (0:3 v srpnu 1993) - Dukla je zatím v ligové sezoně stejně jako M. Boleslav a Brno bez bodu - Dukla má po 2 kolech nejhorší obranu ligy se 7 inkasovanými góly - Dukla v minulé sezoně vyhrála poslední 3 domácí ligové zápasy - Dukla ve středu postoupila do 3. kola domácího poháru po výhře 2:0 v Převýšově - Zlín z posledních 4 ligových zápasů venku 3x prohrál a 3x neskóroval - Koreš (Dukla) působil ve Zlíně, zraněný zlínský Beauguel zase oblékal dres Dukly Slovan Liberec (9.-10.) - Sparta Praha (5.) Výkop: neděle 13. srpna, 18:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Zelinka - Hrabovský, Vlček. Bilance: 48 14-9-25 51:78. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Liberec: Kolář - Coufal, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Mikula - Malinský, Breite, Folprecht, Ševčík - Potočný. Sparta: Koubek - Zahustel, Mareček, Štetina, Čivič - M. Frýdek, Mandjeck, Sáček - Biabiany, Lafata, Ben Chaim. Absence: Bartl (zranění), Havelka (trest za ČK + dohoda klubů), Pulkrab, Kulhánek (oba dohoda klubů) - Néstor, Kaya, Vatajelu, Vukadinovič, Vácha, Hovorka (všichni zranění), Costa, Šural (oba nejistý start). Nejlepší střelci: Karafiát, Pulkrab (oba 1) - Lafata (2). Zajímavosti: - Sparta v lize v Liberci 5x za sebou nevyhrála - Liberec v posledních 3 ligových duelech se Spartou uhrál jen bod a neskóroval - Liberec porazil Spartu v samostatné ligové historii 14x, což je nejvíce ze všech týmů - Liberec doma v lize 13x za sebou neprohrál - Sparta v součtu s minulou sezonou v lize 8x za sebou neprohrála - Sparta si po vítězství 1:0 v M. Boleslavi připsala ve čtvrtém soutěžním zápase první výhru pod novým trenérem Stramaccionim - trenér Liberce Trpišovský v minulosti trénoval mládež ve Spartě, Letenští o něj neúspěšně usilovali na podzim - Karafiát, Pulkrab, Havelka, Kulhánek, Folprecht a Kúdela (všichni Liberec) působili ve Spartě, sparťané brankáři Koubek, Bičík a Dúbravka, M. Frýdek, Hovorka, Šural a Vácha zase hrávali v Liberci - náhradní brankář Liberce Hladký a Čivič (Sparta) si mohou připsat 50. ligový start Tabulka: 1. Plzeň 2 2 0 0 5:0 6 2. Olomouc 2 2 0 0 4:2 6 3. Ostrava 2 1 1 0 3:1 4 4. Bohemians 1905 2 1 1 0 3:2 4 5. Sparta 2 1 1 0 2:1 4 6. Slavia 2 1 1 0 1:0 4 7. Karviná 2 1 0 1 3:2 3 Teplice 2 1 0 1 3:2 3 9. Liberec 2 1 0 1 2:2 3 Zlín 2 1 0 1 2:2 3 11. Slovácko 2 0 2 0 1:1 2 12. Jablonec 2 0 1 1 1:2 1 13. Jihlava 2 0 1 1 0:2 1 14. Mladá Boleslav 2 0 0 2 1:3 0 15. Brno 2 0 0 2 2:5 0 16. Dukla 2 0 0 2 1:7 0