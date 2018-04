Plzeň - Fotbalisté Plzně ve šlágru 24. kola první ligy doma s pražskou Spartou dotáhli dvoubrankové manko a remizovali 2:2. Svěřenci Pavla Vrby vedou tabulku o pět bodů před druhou Slavií. Letenští zůstali na šestém místě.

Už v deváté minutě ve Štruncových sadech otevřel skóre Václav Kadlec, o tři minuty později přidal druhý gól Srdjan Plavšič po teči Radima Řezníka, který po půl hodině hry snížil. Krátce po pauze z dalšího rohu vyrovnal Tomáš Hořava.

"Se Spartou otáčet výsledek 0:2 není vůbec žádná jednoduchá věc, ukázali jsme obrovský charakter. Doufám, že to byl ten moment, který nás nakopne do dalších zápasů," řekl novinářům plzeňský trenér Pavel Vrba.

"Náskok se neustále zmenšuje, ale dnes může v lize ztratit kdokoliv s kýmkoliv. Myslím, že koncentrace v tomhle týdnu byla výrazně lepší než v minulosti. Možná i naši hráči si začínají uvědomovat, že jsme možná prohospodařili část jara a teď jde do tuhého," dodal.

Plzeň doma na jaře nevyhrála ani čtvrtý zápas nejvyšší soutěže, Sparta venku prodloužila sérii bez vítězství na šest utkání a Viktorii na jejím stadionu v lize nezdolala od roku 2011.

Plzeňský trenér Vrba udělal v základní sestavě hned šest změn oproti minulého debaklu 2:5 na hřišti Bohemians 1905. Po dvouzápasové absenci se vrátili uzdravený nejlepší střelec Krmenčík a brankář Kozáčik.

Sparta v deváté minutě využila hned svou první akci v zápase. Kadlec si vyměnil míč se Šuralem, dostal v šestnáctce hodně prostoru a ve skluzu překonal Kozáčika.

"Je to paradox. Člověk dá gól z těžké pozice, kdy to nebylo jednoduché, v některých zápasech mi to z větších šancí nepadlo. Jsem rád, série bez gólu byla dlouhá a můžu doufat, že ty góly přijdou," uvedl Kadlec.

Už za dvě minuty hosté vedli 2:0, když si Plavšičův centr z levé strany nešťastně tečoval do vlastní branky Řezník. "Myslím, že to byla spíš haluz. Byl to centr a bohužel jsem tam dal nohu. Maty (brankář Matúš Kozáčik) šel na centr a bohužel to tam spadlo," litoval Řezník.

Plzeňský pravý bek, který nastoupil na pozici stopera, si zpravil chuť ve 30. minutě. Kopic z rohu poslal přesný kop do šestnáctky a Řezník hlavou vrátil domácí do zápasu. "Nevím, jestli jsem to odčinil, nebo ne, ale jsem rád, že jsem klukům pomohl gólem," uvedl Řezník.

Západočeši po gólu výrazně ožili a sevřeli Spartu v blízkosti pokutového území. Pět minut před pauzou v obrovskou šanci Kolář trefil špatně míč, poté Limberského křížnou střelu chytil Nita.

Plzeňští vstoupili aktivně i do druhé půle a hru hodně oživil střídající útočník Bakoš. Po několika závarech v 52. minutě vyrovnal Hořava, který se opět prosadil hlavou z rohového kopu.

"Myslím, že gól jsme dostali po faulu na Šurala. Ale měli jsme ty standardky ubránit. Bohužel máme hráče, kteří se moc neumí zachovat při bránění standardek. Soupeřův hráč se utrhl a měl skórování až moc jednoduché," řekl sparťanský trenér Pavel Hapal.

Hned po inkasovaném gólu však převzali iniciativu zase hosté. S Kadlecovou střelou si poradil Kozáčik, poté rozhodčí Proske pád Frýdka v šestnáctce zkontroloval i na videu a nenařídil penaltu pro Spartu. Následně Stanciu z dálky střílel nepřesně.

Domácí na konci sahali po vítězství, ale Pražané s vypětím sil další standardní situace ubránili a Bakoš z úniku zakončil jen slabě. Sparťané si připsali šestou remízu z posledních sedmi kol. Plzeňští z osmi jarních ligových zápasů jen jednou zvítězili.

"Utkání se pro nás vyvíjelo výborně. Závěr jsme odehráli velmi dobře, měli jsme dost brejkových situací, chtělo to jen zkvalitnit finální fázi nějakou dobrou přihrávkou a vstřelit třetí branku. Já osobně to beru jako ztrátu," dodal Hapal.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Prvních 20 minut byla naše hra špatná, dalších 70 minut byla dobrá. Se Spartou otáčet výsledek 0:2 není vůbec žádná jednoduchá věc, takže myslím, že jsme ukázali obrovský charakter. Doufám, že to byl možná ten moment, který nás nakopne do dalších zápasů. Tohle by nám mohlo strašně pomoct. To, že jsme dokázali aspoň vyrovnat, budeme brát jako pozitivní. Příchod Zemana nás hodně zvednul a on byl ten, který přispěl k tomu, že hra začala být víc kombinační a měli jsme víc mezihru. Nevím, jestli ten náskok je dostatečný, to se uvidí po 30. kole. Náskok se neustále zmenšuje, ale dnes může v lize ztratit kdokoliv s kýmkoliv. Jediná Slavia v tomhle kole vyhrála, zbytek týmů nahoře ztratil. Liga bude až do 30. kola zajímavá. Myslím, že koncentrace v tomhle týdnu byla výrazně lepší než v minulosti. Možná i naši hráči si začínají uvědomovat, že jsme možná prohospodařili část jara a teď jde do tuhého."

Pavel Hapal (trenér Sparty): "Vstup do zápasu byl vynikající, vyvíjelo se to výborně. Vedli jsme 2:0 a myslím, že jsme kontrolovali hru. Pak tam bylo velké množství standardek, díky kterým se Plzeň dostala do tlaku. Z jedné z nich jsme inkasovali. Zanechalo to trochu na nás stopy, ale dokázali jsme se oklepat. Bohužel jsme dostali druhý gól ze standardky. Nechci hodnotit, jestli nějaké fauly byly, nebo nebyly, ale myslím, že druhý gól jsme dostali po faulu na Šurala. Ale měli jsme ty standardky ubránit. Bohužel máme hráče, kteří se moc neumí zachovat při bránění standardek. Přešli jsme na kombinovanou obranu s tím, že někteří musí bránit individuálně. Bohužel se nám vždy soupeřův hráč utrhl a měl skórování až moc jednoduché. Závěr zápasu jsme odehráli velmi dobře. Měli jsme dost brejkových situací, chtělo to jen zkvalitnit finální fázi nějakou dobrou přihrávkou a vstřelit třetí branku. Jsem spokojený se změnou v druhých poločasech, tahle druhá půle byla slušná. Chtěli jsme zvítězit. Jsem zklamaný, že se to nepodařilo, byť jsme hráli s lídrem tabulky. Já osobně to beru jako ztrátu."

24. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - Sparta Praha 2:2 (1:2)

Branky: 30. Řezník, 52. Hořava - 9. V. Kadlec, 12. Plavšič. Rozhodčí: Proske - Paták, Kubr - Zelinka (video). ŽK: Krmenčík, Řezník, Hubník - M. Frýdek, Štetina, Nita, Hovorka. Diváci: 11.623 (vyprodáno).

Sestavy:

Plzeň: Kozáčik - Havel, Řezník, Hubník, Limberský - Hrošovský, Hořava - Petržela (28. Zeman), Kolář (46. Bakoš), Kopic - Krmenčík (75. Chorý). Trenér: Vrba.

Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Štetina, M. Frýdek - Kulhánek - V. Kadlec (74. Biabiany), Stanciu, Kanga, Plavšič (90. Sáček) - Šural (87. Lafata). Trenér: Hapal.