Praha - Ačkoli fotbalisté Plzně na jaře zatím zůstávají za očekáváním, trenér Sparty Pavel Hapal ji před nedělním vzájemným zápasem nijak nepodceňuje. Tuší, že Sparta jako soupeř bude pro plzeňské hráče znamenat zvýšenou motivaci.

"V Plzni asi nepanuje dobrá nálada, určitě je tam nějaká nervozita, ale pořád mají titul ve svých rukou a zápas se Spartou pro ně může být odrazový můstek do závěru sezony," řekl Hapal na dnešní tiskové konferenci. "Bude to specifický zápas. Přijíždí Sparta a to pro ně bude velká motivace. Stejně tak ale pro nás. Musíme se dobře nachystat, koncentrovat a předvést co nejlepší výkon," dodal.

Zatímco Plzeň v minulém kole prohrála 2:5 s Bohemians 1905, Sparta si zvedla sebevědomí výhrou 3:0 nad Duklou, už osm zápasů neprohrála a šňůru bude chtít protáhnout. "Věřím, že jsme dobře připravení, povzbuzení posledním výsledkem a já se na to moc těším. Bude to dobré utkání. Plzeň je těžký soupeř, lídr tabulky, bude favoritem, ale jejich poslední výsledky naznačily, že dokážou prohrát," prohlásil Hapal.

Pro utkání bude mít minimální marodku, protože mimo hru je pouze lehce zraněný Lukáš Vácha. Po svalových problémech už trénuje i Costa. A tak tajenkou zůstává spíše jen to, zda bude Sparta hrát stejně jako proti Dukle na dva útočníky. "Určitě tak můžeme hrát i proti Plzni. Pak bude strašně důležité, aby jeden z útočníků dobře pokrýval středového hráče soupeře, aby nám neodskakoval. Ale to neznamená, že budeme hrát v tomto rozestavení," mlžil Hapal.

Stejně tak se i on bude s hráči připravovat na to, že by Plzeň mohla při slabší formě ofenzivních záložníků vyrukovat se dvěma hroty. Zvláště když se spekuluje, že by mohl být připravený i Michael Krmečík, který laboroval se zraněním.

"Jestli Krmenčík na hřišti bude, to teď nevypátráme. Ale oni mají náhradu, Bakoš i Chorý jsou hodně podobní hráči. Kvalitu dopředu má Plzeň velkou, na to se musíme připravit. Řešíme i jejich rozestavení, protože i oni už ukázali, že mohou hrát na dva útočníky," řekl kouč Sparty.

Věří, že Sparta by mohla těžit ze hry svých křídel, Nicolae Stanciu a Srdjan Plavšič jsou totiž v dobré pohodě. "Plavšič jen čekal na příležitost. Vidím v něm velký potenciál. Pro soupeře je nebezpečný svou dynamikou. Momentálně je jeden z našich nejlepších hráčů," prohlásil Hapal. "Stanciu měl v zápasech doma z pravé strany uplatnění. Je schopný to vzít do středu a udělat tam převahu. Není to sice jeho optimální pozice, ale teď tam našel uplatnění," komentoval svou hvězdu.

Také věří, že jeho hráči dokážou proti Plzni předvést podobné nasazení, jako se to povedlo Bohemians. "Bohemka nám ukázala neskutečné nasazení a bojovnost. Rvala se o každý centimetr hřiště a byla odměněna. To nasazení je základ úspěchu pro každé mužstvo," dodal Hapal.