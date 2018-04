Praha - Hokejisté vítěze základní části extraligy Plzně se v semifinále musí pokusit zastavit úspěšnou sérii mistrovské Komety Brno, aby mohli pomýšlet na úspěch i v play off. Západočeši prohráli s Kometou oba domácí duely a boj o finále pokračuje ve středu a ve čtvrtek v Brně. Úřadující šampion vyhrál letos ve vyřazovací části všech šest utkání a v součtu s loňskem zvítězil už dvanáctkrát za sebou.

Kometa v play off prohrála přesně před rokem, kdy podlehla ve čtvrtém semifinále doma Hradci Králové 0:1 po samostatných nájezdech. "O sérii se všude mluví. Ale pro nás není podstatná. Táhne se už od loňského roku, za tu část jsme byli odměněni. Nyní však před námi stojí jiná výzva. Vyhrát sérii s Plzní a hlavně zvládnout nadcházející zápas," řekl trenér Brna Kamil Pokorný.

Kometa jde do dalšího boje se slibným náskokem dvou vítězství. "Co více si můžeme v play off přát než začínat doma s tímto náskokem. Nyní se soustředíme na třetí zápas. Zdůrazňuji, že pouze na třetí. I když sérii s Plzní chceme zvládnout," doplnil Pokorný, který si je vědom psychické náročnosti domácích utkání.

"Víme, že nás poženou diváci. Jejich pomoc vítáme, bude to pomyslný další hráč na ledě. Ale musíme hrát trpělivě. Způsobem, kterým se kluci prezentují," dodal Pokorný, který zdůraznil, že taktika není jen o pokynech. "Musíme k nim přidat další věci. Obrovskou obětavost, nasazení, týmovost. A také mít schopné hráče, kteří dají rozdílové góly. Bude to těžký zápas," nastínil Pokorný.

V předcházejících zápasech dokázali Brňané měnit tempo hry, což byla rovněž jedna z úspěšných zbraní. "Naši hráči vědí, kdy mají zatáhnout. A také kdy do toho mají šlápnout a soupeře napadat. Nebo jít do protiútoků. Je to o zkušenostech. Mužstvo věří způsobu hry, který produkujeme," poznamenal Pokorný.

Při bránění věnují Brňané hodně pozornosti nejproduktivnějším hráčům Plzně v základní části Milanu Gulašovi s Tomášem Mertlem. "Naše obrana jim nedává moc prostoru. Ale hlídáme i další hráče. Není to jen o bránění těchto dvou. Plzeň hraje týmově a mohou se prosadit i hráči, od kterých se to tolik nečeká. Což je názorně vidět ve druhé semifinálové sérii, kdy zápasy Třince rozhodují jiní hráči ze čtvrtého útoku," dodal Pokorný.

Také obránce Komety Michal Gulaši očekává ve třetím duelu úpornou bitvu. "Myslím si, že soupeř do zápasu vletí po hlavě. Musíme se proto na utkání dobře připravit a produkovat svoji hru. Nesmíme se nechat nástupem soupeře nebo něčím jiným rozhodit. V tom je naše síla," řekl jednatřicetiletý Gulaši.

Vedle dlouhodobě zraněného útočníka Martina Dočekala chyběli Brňanům v obou zápasech v Plzni také obránce Michal Barinka a útočník Tomáš Vincour. "Řeknu to šalamounsky. Oba byli na dnešním tréninku," odpověděl Pokorný na otázku, zda budou tito dva hráči k dispozici ve středečním duelu.

Plzeň se pokusí navázat na čtvrtfinále s Olomoucí, v kterém vyhrála oba duely venku. "Fanoušci Komety svůj tým poženou stejně tak, jako hnali naši fanoušci nás. Pevně věřím, že výsledek bude obrácený. Bohužel je to 0:2, ale my uděláme maximum pro to, abychom sérii vrátili do Plzně," prohlásil trenér Indiánů Ladislav Čihák.

Velkou překážkou pro plzeňské střelce byl v předchozích duelech brněnský brankář Marek Čiliak. "Kluci dělali, co měli, bylo tam hodně střelby. Musíme udělat větší provoz před brankou, reagovat na odražené puky. Brno ale také velmi dobře blokuje střely," podotkl Čihák.

V obou utkáních Plzeň prohrávala a nedokázala výsledek otočit. "Věřím tomu, že když vstřelíme první gól, tak dokážeme vyhrát nebo odehrát solidní zápas, přestože víme, že Kometa je trpělivá a dokáže zápasy otočit. Musíme hrát svůj hokej v útočném pásmu, kde jsme silní, a nepropadat," doplnil Čihák.

I obránce Peter Čerešňák si uvědomuje klíčový moment v podobě první branky. "Bylo by lepší, kdybychom vstřelili my první gól a oni nás museli dobývat. Musíme se zklidnit v koncovce. Šance máme a už je to potřeba jen dostat do brány," uvedl Čerešňák.

Statistické údaje před zápasy semifinále play off extraligy

HC Kometa Brno (po základní části 5.) - HC Škoda Plzeň (1.).

Začátky: středa 18:30 (ČT sport), čtvrtek 17:00 (ČT sport).

Stav série: 2:0.

Výsledky zápasů v sérii: 3:2, 4:1.

Nejproduktivnější hráči v sérii: Martin Nečas, Hynek Zohorna 2 zápasy/3 body (1 branka + 2 asistence) - Milan Gulaš, Denis Kindl, David Sklenička 1/1 (1+0).

Nejproduktivnější hráči v play off: Hynek Zohorna 6/8 (4+4) - Milan Gulaš 7/6 (4+2).

Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Martin Erat 49/46 (12+34) - Milan Gulaš 48/61 (23+38).

Statistiky brankářů v sérii: Marek Čiliak průměr 1,50 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 94,91 procenta - Miroslav Svoboda 3,09 a 86,05.

Statistiky brankářů v play off: Marek Čiliak 1,29, 95,48 a jednou udržel čisté konto - Miroslav Svoboda 1,78, 92,61 a dvakrát udržel čisté konto.

Statistiky brankářů v základní části: Marek Čiliak 2,27, 91,60 a šestkrát udržel čisté konto, Marek Langhamer 1,96, 92,47 a dvakrát udržel čisté konto, Karel Vejmelka 2,09, 92,36 a dvakrát udržel čisté konto - Miroslav Svoboda 2,10, 92,57 a pětkrát udržel čisté konto, Tomáš Král 1,25 a 94,44, Alexandr Hylák 2,45, 91,10 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 7,32 a 80,00.

Zajímavosti:

- Dvanáctinásobný mistr Brno útočí na pátou účast ve finále. V letech 1971, 2012 a 2014 získala Kometa stříbro a loni dosáhla na titul. Na kontě má triumfy z let 1955 až 1958 a 1960 až 1966, kdy se play off nehrálo. Kometa je společně s Duklou Jihlava s 12 tituly nejúspěšnějším klubem v historii nejvyšší soutěže a může se osamostatnit v čele. Stříbro získali Brňané šestkrát a bronz čtyřikrát.

- Plzeň jako vítěz základní části získá v případě vyřazení bronz. Dosud získali Západočeši v nejvyšší soutěži osm medailí. Historické zlato vybojovali v roce 2013, třikrát dosáhli na stříbro (1958, 1959 a 1992) a čtyřikrát na bronz (1957, 2000, 2012 a 2016).

- V sériích na čtyři vítězné zápasy se dosud nikomu nepodařilo po dvou domácích prohrách otočit vývoj a postoupit. Po úvodních dvou ztracených duelech na vlastním ledě nezvládl v roce 2005 Zlín finálový souboj s Pardubicemi (0:4 na zápasy), o rok později neuspěl ve čtvrtfinále Liberec s Českými Budějovicemi (1:4), v roce 2007 ve finále Pardubice se Spartou (2:4), o dva roky později ve čtvrtfinále Litvínov s Karlovými Vary (0:4), v semifinále v roce 2012 Plzeň s Kometou (1:4), před třemi roky ve finále Třinec s Litvínovem (3:4) a loni ve čtvrtfinále Sparta s Kometou (0:4) i Třinec s Chomutovem (2:4) a ve finále Liberec s Kometou (0:4), letos ve čtvrtfinále Vítkovice s Kometou (0:4) a dalším se může stát dnes Hradec Králové, který prohrává před čtvrtým duelem s Třincem 0:3 na utkání.

- Kometa vyhrála sedmkrát za sebou a naposledy poznala přemožitele v 51. kole 2. března, kdy podlehla na ledě Olomouce 2:7.

- Brňané drží v play off vítěznou sérii už 12 zápasů, což je druhá nejdelší série v historii. Naposledy prohrála ve čtvrtém semifinále loni 3. dubna, kdy podlehla doma Hradci Králové 0:1 po samostatných nájezdech. Rekord drží s 16 výhrami Pardubice, které vyhrávaly od 2. čtvrtfinále v roce 2010 do čtvrtého čtvrtfinále 2011.

- Plzeň vyhrála ve čtvrtfinále proti Olomouci oba zápasy venku.

- Plzeňský útočník David Stach může sehrát ve středu 100. zápas v extralize.