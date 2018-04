Praha - Fotbalisté Plzně mohou v 26. ligovém kole udělat další výrazný krok k zisku titulu. Pokud v sobotu doma porazí Karvinou, do příštího utkání na půdě druhé Slavie si v čele tabulky minimálně udrží před obhájcem trofeje současný sedmibodový náskok. Červenobílí v neděli přivítají Slovácko a budou chtít napravit minulou bodovou ztrátu. V jednom ze šlágrů víkendu bude o záchranu bojující Ostrava hostit čtvrtou Spartu a kolo zakončí podještědské derby pohárových uchazečů Jablonce a Liberce.

Plzeň triumfem 3:1 v Brně utnula sérii bez vítězství, která trvala čtyři kola. Nyní chce Viktoria na pátý pokus dosáhnout na první jarní domácí výhru v nejvyšší soutěži. Pokud se jí to povede, bude jí stačit k titulu bez ohledu na výsledky Slavie zvítězit ve dvou ze zbylých čtyř kol.

Karvinou Plzeň porazila ve všech třech ligových soubojích. "Víme, že jsme dlužni našim fanouškům v domácích zápasech. Takže doufám, že poprvé na jaře doma v lize konečně vyhrajeme. Karviná je v pásmu, kde je pro ni každý bod důležitý. Ale já doufám, že naše kvalita se prokáže a potvrdíme výhru z Brna. Chceme udělat všechno pro to, abychom závěr soutěže zvládli podle představ a dosáhli svého cíle," řekl plzeňský kouč Pavel Vrba.

Slavia minule remizovala 0:0 v Liberci a třetí Olomouc se k ní přiblížila na rozdíl čtyř bodů. Červenobílí tak potřebují doma porazit Slovácko, nad nímž pětkrát za sebou zvítězili při skóre 13:1. Pražanům ale bude kvůli karetním trestům a zraněním chybět řada hráčů.

"V tuhle chvíli to vypadá, že bude mimo celkem devět hráčů. O nějaké sehranosti asi nebude moct být řeč, ale i tak musíme utkání zvládnout. Myslím, že nás čeká hodně podobné utkání jako nedávno se Zlínem (1:2). Nesmíme nic podcenit, musíme podat zodpovědný běhavý výkon a přidat kvalitu na míči," uvedl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Mimořádně důležitý souboj dvou velkých rivalů a bývalých ligových mistrů uvidí Ostrava. Zatímco domácí Baník ztrácí z patnáctého místa tři body na záchranu, Sparta je čtvrtá a bojuje o poháry. Letenští už deset kol neprohráli, i když z toho šestkrát remizovali.

"Sparta je mimořádně kvalitní soupeř. Jedině výborné a nadstandardní výkony na všech postech nás dovedou k vítězství," řekl ostravský trenér Bohumil Páník. "V posledních dvou zápasech doma se nám konečně podařilo přelomit dobré výkony ve výsledky a věřím, že teď to dokážeme i venku. Není to jen o tom, že Ostrava hraje o udržení, my jsme zase ve hře o pohárové příčky. Atmosféra bude napjatá, protože Baník se Spartou to jsou zápasy, kde se hraje na krev," dodal sparťanský kouč Pavel Hapal.

Šestý Jablonec ztrácí před podještědským derby na pátý Liberec bod a oba rivalové touží ukončit sérii tří ligových zápasů bez výhry. Domácí ale půjdou do duelu povzbuzeni středečním postupem do finále poháru přes Zlín.

"Jsme rádi, že jsme pro závěr sezony ještě v obou soutěžích. Liberec má formu, to jsme viděli se Slavií. V první půli byl skoro lepší. My jsme poslední domácí utkání s Olomoucí ne herně, ale brankově nezvládli (0:0), takže se budeme snažit to napravit," řekl jablonecký trenér Petr Rada.

"Máme posledních pět zápasů, každý zápas je o život. Prostě hrajeme play off. Je to souboj týmů, které hrají o poháry. Ta důležitost tam je. Chceme navázat na výkon se Slavií," dodal liberecký kouč David Holoubek.

Ve zbylých víkendových zápasech se třetí Olomouc představí na půdě osmých Teplic a devátý Zlín přivítá sedmé Bohemians 1905.

Hlasy před víkendovými zápasy 26. kola první fotbalové ligy:

Baník Ostrava (15.) - Sparta Praha (4.)

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Sparta je mimořádně kvalitní soupeř. To mužstvo má obrovskou herní kvalitu v práci s míčem, ve hře jeden na jednoho. Musíme být opravdu obezřetní, některé hráče dobře pokrýt a zdvojovat je, aby se nám nedostávali do převahových situací, kdy jsou pak obrovsky nebezpeční. Jedině výborné a nadstandardní výkony na všech postech nás dovedou k vítězství."

Pavel Hapal (trenér Sparty): "V posledních dvou zápasech doma se nám konečně podařilo přelomit dobré výkony ve výsledky a věřím, že teď to dokážeme i venku. Není to jen o tom, že Ostrava hraje o udržení, my jsme zase ve hře o pohárové příčky. Nečeká nás tam nic snadného, protože už víme, že bude vyprodáno a bude tam bouřlivé prostředí. Atmosféra bude napjatá, protože Baník se Spartou to jsou zápasy, kde se hraje na krev."

Viktoria Plzeň (1.) - MFK Karviná (11.)

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Víme, že jsme trošku dlužni našim fanouškům v domácích zápasech. Takže doufám, že se to konečně změní a že poprvé na jaře doma v lize vyhrajeme. Musíme být mnohem zodpovědnější, co se týká hry dozadu, a úspěšnější v útočné fázi, než jsme byli v zápasech předtím. Karviná má nějaký bodový zisk, když z pěti zápasů třeba dvakrát vyhraje, nebude mít problém se záchranou. Na druhou stranu je v pásmu, kde je pro ni každý bod důležitý. Určitě bude chtít uhrát body i tady. Ale já doufám, že naše kvalita se prokáže a potvrdíme vítězství z Brna. Chceme udělat všechno pro to, abychom závěr soutěže zvládli podle představ a dosáhli svého cíle."

Josef Mucha (trenér Karviné): "Uvědomujeme si, že soupeř je velmi těžký a čtyřikrát po sobě doma v lize nevyhrál, navíc hraje o Ligu mistrů. Budeme se ale snažit předvést dobrý fotbal, nehrát žádného zanďoura a uhrát dobrý výsledek. Soupeř bude chtít hrát, takové zápasy se hrají lépe. Má tam rychlé hráče na brejky, připravíme se na to. Věřím, že předvedeme podobný výkon jako na Slavii, ale s lepším výsledkem."

Slavia Praha (2.) - 1. FC Slovácko (10.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Myslím, že nás čeká hodně podobné utkání jako se Zlínem. Je to další moravský tým, který je hodně běhavý, má rychlé hráče směrem dopředu. Teď se rozstřílel i Havlík ve středu pole. V zápasech Slovácka nepadá moc gólů, je to zodpovědné a kompaktní mužstvo, které spoléhá na protiútoky. Nesmíme nic podcenit, musíme podat zodpovědný běhavý výkon a přidat kvalitu na míči. Pro nás je důležité zvládat jednotlivá utkání, a když je budeme zvládat, což se nám až na Liberec dařilo, bude to znamenat udržení současného stavu a možná i třeba něco navíc. V tuhle chvíli to vypadá, že bude mimo celkem devět hráčů. O nějaké sehranosti asi nebude moct být řeč, ale i tak musíme utkání zvládnout."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Stále nejsme zachráněni, případný bod na Slavii by nám hodně v naší situaci pomohl. Slavia má nesmírně kvalitní kádr. Oslabení proto neznamená ani současná velká marodka, kterou doplní i absence čtyř hráčů kvůli karetním trestům. Naopak to může být naše nevýhoda, neboť náhradníci budou mít velkou motivaci se ukázat. I když jsme v minulém kole porazili Duklu, stále se potýkáme se špatným proměňováním brankových příležitostí. Věřím však, že v závěru sezony půjdou naše výkony nahoru. Nemůžeme si dovolit polevit."

Fastav Zlín (9.) - Bohemians Praha 1905 (7.)

Vlastimil Petržela (trenér Zlína): "Myslím si, že jsme už zachráněni. Ale nepřemýšlím o tom, mým cílem je vyhrávat. Máme nyní velké problémy s marodkou, ještě jsme k tomu měli karetní tresty, což nás hodně omezuje. Musíme se po vyřazení z poháru dát dohromady a Bohemku doma porazit. Moc mě štve, že se právě doma Zlínu na jaře nedaří. Vím, že ve třech sezonách doma na jaře ještě nevyhrál, což je pro mě těžko pochopitelné, protože se dá v zimní přípravě pracovat na kondici. A také jsem trenér, který rád vyhrává domácí zápasy, i kvůli divákům. Na tom musíme zapracovat a zlepšit se."

Martin Hašek starší (trenér Bohemians): "Na jaře jsme se ani jednou ve venkovních zápasech neprezentovali takovým způsobem jako doma, to potřebujeme zlepšit. Naposledy v Ostravě jsme byli ve všech parametrech horším týmem. Toho se musíme vyvarovat a předvést konečně výkon podobný jako doma, protože rozdíl v sebevědomí hráčů doma a venku je vidět."

Martin Hašek mladší (záložník Bohemians): "Zlín jsem viděl hrát jednou na Slavii, což je specifické utkání. Jinak jsem je tuhle sezonu neviděl. Nebudou úplně v pohodě, jsou namočeni ve hře o sestup. Chceme předvést to nejlepší, co umíme a vyhrát."

FK Teplice (8.) - Sigma Olomouc (3.)

Tomáš Vondrášek (obránce Teplic): "Kouzlo Olomouce pořád pokračuje, není náhoda, že pořád hrají nahoře o poháry. Když jsme hráli na podzim v Olomouci, byli obrovsky pracovití a poctiví. Je to tým složený z odchovanců a hráčů z regionu, takže za Sigmu bojují srdcem a je to na hřišti vidět. Víme ale, že doma jsme obrovsky silní a půjdeme za třemi body."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Chtěli bychom prodloužit naši sérii zápasů bez porážky. Budeme ovšem muset nějak vyřešit absenci Kalvacha, který je v tuhle chvíli pro mě náš nejdůležitější hráč. Ale zase by bylo alibi schovávat se za to, že nám vypadl Kalvach a nejsme schopni ho nahradit. Takže musíme vymyslet variantu, jak hrát bez něj, těch variant je tam více. Je potřeba jen zvolit tu správnou a v Teplicích na hřišti to potvrdit."

FK Jablonec (6.) - Slovan Liberec (5.)

Petr Rada (trenér Jablonce): "Je to prestižní utkání pro diváky, dvě města vzdálená asi deset kilometrů. Je to nějaká tradice tohoto regionu, ale já to beru normálně. Liberec má formu, to jsme viděli se Slavií. V prvním poločase byl skoro lepší než Slavia. Mají silný střed pole, budou chtít hrát aktivně, být hodně silní na míči. Ale my hrajeme doma a budeme chtít zvítězit. Poslední domácí utkání s Olomoucí jsme ne herně, ale brankově nezvládli (0:0), takže se budeme snažit to napravit. V posledních zápasech bohužel neproměňujeme šance, musíme věřit, že hráči se zklidní a znovu si v koncovce začnou věřit."

David Holoubek (trenér Liberce): "Máme posledních pět zápasů, každý zápas je o život. Prostě hrajeme play off, tak to je. Je to souboj dvou týmů, které hrají o poháry. Ta důležitost tam je. Výkon proti Slavii byl hodně dobrý, i když to bylo hodně agresivní utkání, spousta karet. Ale určitě na to chceme navázat a takovýmhle výkonem se prezentovat v Jablonci. Chceme hrát agresivně, nátlakově. Jestli to bude stačit, uvidíme po zápase. Derby vnímají všichni v kabině, ať už hráči, my realizační tým nebo i fanoušci. Jakékoliv derby je důležité, je samo o sobě motivací. Každý ho chce vyhrát."