Praha/Hradec Králové - Fotbalisté vedoucí Plzně otevřou 23. kolo první ligy páteční předehrávkou v Hradci Králové. Soutěžní premiéra na lavičce úřadujícího mistra čeká trenéra Zdeňka Bečku, který nahradil odvolaného Romana Pivarníka. Ve druhém utkání před víkendem Dukla Praha hostí na Julisce Mladou Boleslav.

Pivarník skončil po domácí remíze 2:2 s Teplicemi kvůli neuspokojivému hernímu projevu Plzně v jarní části sezony. Viktoria však díky remíze druhé Slavie se třetí Spartou (1:1) udržela v čele tabulky bodový náskok na "sešívané".

Západočeši budou v Hradci velkým favoritem, navíc nováčka porazili v posledních devíti ligových zápasech. "Pro nás je to velice důležité utkání. Hradec je v domácím prostředí nepříjemný, teď je navíc povzbuzený výhrou ve Zlíně. Ale to nic nemění na tom, že my tam jedeme vyhrát. Jedeme tam jako lídr tabulky a podle toho chceme, aby se utkání vyvíjelo. Chceme se prezentovat kvalitním výkonem a být produktivnější v útoku," řekl nový plzeňský kouč Bečka.

Hradec Králové nečekaným triumfem 3:1 ve Zlíně utnul sérii sedmi kol bez vítězství a na čtrnáctém místě si vytvořil čtyřbodový náskok na předposlední Jihlavu.

"I když Zlín je nahoře a má kvalitní mužstvo, Plzeň je zase o stupeň výš. Má velice kvalitní hráče, je silná v kombinaci, má kvalitu v útočné fázi. I když na druhou stranu, i oni v posledních zápasech dotahovali výsledek v posledních minutách. Takže i s nimi jde hrát," uvedl jeden z trenérů "Votroků" Bohuslav Pilný.

Mladé Boleslavi se nepovedl závěr podzimu a výsledkové zlepšení zatím nepřinesl ani nový kouč Martin Svědík. Středočeši z posledních 12 ligových utkání porazili jen Spartu a drží čtvrté místo o skóre před Zlínem, který se trápí podobně.

"Chybí nám sebevědomí směrem dopředu a odvaha chodit jeden na jednoho. Snažíme se hrát, ale je tam hodně nepřesností. To musíme zlepšit," uvedl boleslavský brankář Luděk Vejmola. Jeho mužstvo v úterý postoupilo do semifinále domácího poháru, když po penaltovém rozstřelu zdolalo Bohemians 1905.

Deváté Dukle se v druhé polovině nejvyšší soutěže zatím daří. Svěřenci Jaroslava Hynka z šesti jarních zápasů nebodovali pouze na Spartě a čtyřikrát udrželi čisté konto. Pražané ale Boleslav neporazili čtyřikrát za sebou a v říjnu ve městě automobilů prohráli 0:1.

"Na podzim do utkání vstupovala Boleslav jako favorit, nyní hledají, jak se do formy z počátku sezony dostat. Záleží na naší hře a proměnění toho, co si vytvoříme," konstatoval kouč Hynek.

Dukla hraje s Mladou Boleslaví v pátek od 18 hodin, utkání Hradec Králové - Plzeň má výkop ve 20:15.

Statistické údaje před zápasy 23. kola první fotbalové ligy: Dukla Praha (9.) - FK Mladá Boleslav (4.) Výkop: pátek 7. dubna, 18:00 Rozhodčí: Severýn - Moláček, Nádvorník Bilance: 11 2-3-6 (9:17) Poslední zápas: 0:1 Předpokládané sestavy: Dukla: Rada - Kušnír, Štetina, Bezpalec, Podaný - Tetour, Hanousek, Mustedanagič - Miloševič, Holenda, Olayinka. M. Boleslav: Vejmola - Pauschek, Da Silva, Stronati, Fleišman - Matějovský, Mareš - Přikryl, Železník, Nečas - Chramosta. Absence: Bilovský, Koval, Preisler (všichni zranění) - Šeda, Fabián (oba zranění), Kysela, Rada (oba rekonvalescence), Magera (8 ŽK). Nejlepší střelci: Olayinka (4) - Chramosta (8). Disciplinární ohrožení: Kušnír (7 ŽK), Štetina, Podaný, Olayinka (všichni 3 ŽK) - Da Silva, Fleišman, Matějovský (všichni 3 ŽK). Zajímavosti: Dukla neporazila v lize M. Boleslav 4x za sebou (2 remízy, 2 prohry)

Dukla vyhrála jen 2 z 11 vzájemných duelů v samostatné lize

Dukla z 6 jarních zápasů prohrála jen na Spartě

Dukla na jaře dostala pouze 2 góly a 4x udržela čisté konto

Dukla poslední 3 kola neprohrála (2 výhry a remíza)

M. Boleslav vyhrála jediné z posledních 12 ligových utkání

M. Boleslav v úterý postoupila na penalty přes Bohemians do semifinále poháru

M. Boleslav dala v posledních 7 soutěžních zápasech maximálně 1 gól

Smejkal (Dukla) působil v M. Boleslavi, její útočník Přikryl hrával za Pražany FC Hradec Králové (14.) - Viktoria Plzeň (1.) Výkop: pátek 7. dubna, 20:15 (ČT sport) Rozhodčí: Marek - Pospíšil, Vysloužil Bilance: 21 5-4-12 (16:34) Poslední zápas: 1:4 Předpokládané sestavy: Hradec: Ottmar - Krátký, Nosek, Hůlka, Mudra - Trubač, Janoušek, Jirsák, Schwarz, Malinský - P. Černý. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Ivanschitz, Kovařík - Bakoš. Absence: Holeš, Polom, Vlkanova (všichni zranění) - Krmenčík (4 ŽK), Baránek, Pilař (oba rekonvalescence), Hromada (nejistý start). Nejlepší střelci: Malinský, Schwarz (oba 4) - Krmenčík, Hořava (oba 6). Disciplinární ohrožení: Chleboun, Janoušek (oba 3 ŽK) - Kozáčik, Limberský, Matějů, Kopic, Petržela, Zeman, Hromada (všichni 3 ŽK). Zajímavosti: Plzeň v lize porazila Hradec 9x za sebou

Plzeň naposledy ztratila s Hradcem ligové body v únoru 1999 při domácí prohře 0:3

Hradec naposledy doma porazil Plzeň v srpnu 1998 (3:0)

Plzeň dala v posledních 5 ligových zápasech Hradci vždy alespoň 3 góly

Hradec minulou výhrou 3:1 ve Zlíně utnul sérii 7 ligových zápasů bez vítězství

Hradec vyhrál jen 3 z posledních 16 kol

Hradec po říjnovém návratu na domácí zrekonstruovaný stadion ještě v lize nevyhrál (4 porážky a 2 remízy)

P. Černý (Hradec) si může připsat 100. ligový zápas

Bečka prožije na lavičce Plzně ligovou premiéru v roli hlavního kouče

Plzeň prohrála jediné z posledních 18 ligových utkání

Plzeň dala v posledních 2 zápasech 4 góly v posledních 7 minutách a získala tak 4 body

Bakoš (Plzeň) dal gól v posledních 3 zápasech

Bakoš má na kontě 99 ligových branek (společně se slovenskou ligou)