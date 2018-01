Plzeň - Fotbalisté Plzně porazili druholigový Sokolov vysoko 6:0 a vyhráli i třetí utkání v zimní přípravě. Zároveň si připsali dosud nejvyšší vítězství. Dvěma góly se na triumfu ligového lídra podílela zimní posila Tomáš Chorý. Svěřence trenéra Pavla Vrby nyní čeká úvodní soustředění ve Španělsku. Týmy Bohemians 1905 a Jablonce vstoupily vítězně do zimního turnaje Tipsport ligy. "Klokani" porazili Táborsko 2:0, Jablonec zdolal Jihlavu 2:1.

Viktoria navázala na předchozí výhry 3:0 nad Ústím nad Orlicí a 7:4 nad Domažlicemi. "Určitě to bylo lepší. S Domažlicemi mi to připadalo, jako bychom si to na tréninku dali s tím, že pobavíme lidi, kteří přišli na fotbal. Dnes už to dozadu bylo mnohem disciplinovanější, i výsledek je pro nás lepší. Hlavně jsme dozadu pracovali úplně jinak než proti Domažlicím," řekl novinářům Vrba.

Plzeň, která v prvním poločase nastoupila téměř v nejsilnější sestavě, poslal do vedení ve 12. minutě Daniel Kolář po Krmenčíkově přihrávce. Po půl hodině hry zvýšil Jan Kopic. "Zatím byl soupeř asi nejkvalitnější a dobře bránil. Ale dneska jsme i my hráli dobře a po pěkných akcích dali dva góly," uvedl Kopic.

Do druhé půle Vrba prostřídal a Plzeň proti Sokolovu, který vede bývalý kapitán Viktorie Pavel Horváth, dál dominovala. Nejprve proměnil penaltu Marek Bakoš a v 58. minutě zvýšil po centru hlavičkou Chorý. V 70. minutě se prosadil z přímého kopu Andreas Ivanschitz a poté uzavřel skóre dalším gólem hlavou Chorý.

"Ten výsledek není krutý, je zasloužený. My jsme dneska nehráli vůbec dobře, samozřejmě nemáme takový počet kvalitních hráčů jako Plzeň. I na našich kvalitních hráčích bylo vidět, že jsme začali trénovat v podstatě před týdnem," konstatoval Horváth. "Rozebereme si chyby a máme se kam posouvat. Kluci zažili, jak vypadá české top mužstvo, a já jsem za tuhle konfrontaci rád. Máme na čem pracovat," dodal.

Západočeši nyní zamíří za teplem. Na prvním ze dvou soustředění ve Španělsku vyzvou v Marbelle Basilej, kde působí čeští reprezentanti Marek Suchý s Tomášem Vaclíkem, Salcburk a Šanghaj Šen-chua.

"Na zahraničních soustředěních většinou máte soupeře, kteří mají nějaké jméno. Pro nás je to obrovská zkušenost, ale je lepší, že se potkáme s mužstvy, která jsou ve stejné fázi přípravy jako my," upozornil Vrba.

"Je možné, že po prvním soustředění nastanou nějaké změny, ale nebude to tak hrozné, možná jeden dva hráči. Ale musí to být do klubů, kde to má svou kvalitu a smysl. Jinak to zužovat nebudeme," dodal plzeňský kouč.

Týmy Bohemians 1905 a Jablonce začaly Tipsport ligu vítězně

Fotbalisté Bohemians 1905 a Jablonce vstoupili vítězně do zimního turnaje Tipsport ligy. "Klokani" v úvodním utkání skupiny A na Vyšehradě porazili druholigové Táborsko 2:0 a Jablonec zdolal ve skupině B v Horních Počernicích poslední celek nejvyšší soutěže Jihlavu 2:1.

Bohemians proti Táborsku od začátku potvrzovali roli favorita a o výhře rozhodli už v první půli. Nejprve se ve 13. minutě trefil Dominik Mašek a šest minut před přestávkou přidal pojistku Benjamin Tetteh.

Jablonec naopak v Horních Počernicích rozhodl až v druhé půli. V 68. minutě dostal odražený míč do sítě Luděk Pernica, který od příští sezony oblékne dres Plzně, a hned za dvě minuty po úniku skóroval Jaroslav Diviš. Jihlava už jen snížila zásluhou Jiřího Klímy.

V druhém utkání skupiny B nasadil Liberec proti Hradci Králové juniorku a s druholigovým soupeřem prohrál vysoko 0:5. V obou dnešních zápasech v Horních Počernicích bylo použito video.

Zlín remizoval na hřišti třetího týmu rakouské ligy Rapidu Vídeň 1:1. Hosty poslal do vedení ve 34. minutě z penalty Mehanovič, za domácí srovnal čtvrt hodiny před koncem po rohu hlavou Mujakic.

Slovácko na závěr soustředění v Turecku porazilo osmý celek albánské ligy Teutu Drač 1:0 gólem z 80. minuty. Dukla zdolala 2:0 německý Neugersdorf z regionální ligy, za který hraje několik Čechů. Pražané rozhodli dvěma slepenými brankami před přestávkou.

Třetí tým prvoligové tabulky Olomouc odehrála dva zápasy proti třetiligovým soupeřům. Nejprve Sigma deklasovala Prostějov 5:0 a Hlučín pak dokonce 7:0. Podobně hladce 6:1 zvítězilo Brno na hřišti rovněž třetiligového Vyškova.

Mladá Boleslav měla s dalším třetiligovým týmem Zápami větší práci a o výhře 2:0 rozhodla až po přestávce. Za středočeský celek nastoupil útočník Jakub Šašinka, který přišel z Ostravy na dvoutýdenní zkoušku. Jeho bratr Ondřej přispěl jednou trefou k vítězství Baníku 3:0 nad slovenským ligovým Trenčínem. Karviná remizovala s polským Górnikem Zabrze 2:2.

Přípravné fotbalové utkání:

Viktoria Plzeň - Baník Sokolov 6:0 (2:0)

Branky: 58. a 74. Chorý, 12. Kolář, 33. Kopic, 54. Bakoš z pen., 70. Ivanschitz.

Sestava Plzně:

I. poločas: Sváček - Řezník, Hubník, Hájek, Limberský - Hořava, Hrošovský - Kopic, Kolář, Pilař - Krmenčík.

II. poločas: Šiman - Havel, Živulič, Piroch, Kovařík - Čermák, Ivanschitz - Petržela, Bakoš, Zeman - Chorý. Trenér: Vrba.

Rapid Vídeň - Fastav Zlín 1:1 (0:1)

Branky: 76. Mujakic - 34. Mehanovič z pen.

Sestava Zlína: Dostál (46. Zlámal) - Bartošák, Hnaníček (46. Janíček), Gajič, Matejov (55. Holík) - Džafič (46. Ekpai), Jiráček (85. Žykol), Hronek (55. Traoré), Holzer (75. Štípek) - Mehanovič, Vyhnal (75. Slaměna). Trenér: Páník.

1. FC Slovácko - Teuta Drač (Alb.) 1:0 (0:0)

Branka: 80. Navrátil.

Sestava Slovácka:

I. poločas: Daněk - Juroška, Tkáč, Břečka, Reinberk - Sadílek, Daníček, Kohút - Havlík, Kubala, Petr.

II. poločas: Trmal - Vasiljev, Hofmann, Šimko, Divíšek - Hellebrand, Šumulikoski, Machalík - Navrátil, Zajíc, Rezek. Trenér: Kordula.

Dukla Praha - Oberlausitz Neugersdorf 2:0 (2:0)

Branky: 42. Brandner, 44. Holenda.

Sestava Dukly:

I. poločas: Hruška - Douděra, Ostojič, Bezpalec, Podaný - Miloševič, Bilovský, Doumbia - Schranz, Holenda, Brandner.

II. poločas: Rada - Kušnír, Holek, Neca, Preisler - Tetour, Kozel, Koval - Koreš, Djuranovič, Holík. Trenér: Hynek.

Baník Ostrava - Trenčín 3:0 (2:0)

Branky: 8. Sus, 26. Breda, 70. Šašinka.

Sestava Ostravy:

I. poločas: Šustr - Breda, Psyché, Šindelář, Sus - Hrubý - Fillo, Jirásek, Diop, Granečný - Baroš.

II. poločas: Budinský - Pazdera, Psyché, Azackij, Granečný - Hlinka - Mičola, Poznar, De Azevedo, Hrubý - Šašinka. Trenér: Kučera.

FK Mladá Boleslav - Zápy 2:0 (0:0)

Branky: 63. Klobása, 75. Jánoš.

Sestava M. Boleslavi:

I. poločas: Šeda - Souček, Klíma, Král, Mareš - Hubínek - Přikryl, Kateřiňák, Valenta, Novák - Šašinka.

II. poločas: Vejmola - Křapka, Klíma, Král, Fabián - Jánoš - Ladra, Kateřiňák (78. Komárek), Valenta (71. Kühnel) - Klobása, Šašinka (61. Komličenko). Trenér: Uhrin ml.

Sigma Olomouc - Prostějov 5:0 (4:0)

Branky: 22. a 43. Moulis, 36. a 40. Řezníček, 86. Yunis.

Sestava Olomouce: Gröger - Surzyn, Jemelka, Polom (46. Kotouč), Vepřek (62. Zlatohlávek) - Moulis, Manzia (62. Zifčák), Kalvach, Texl, Falta - Řezníček (69. Yunis).

Sigma Olomouc - Hlučín 7:0 (5:0)

Branky: 26. a 42. Yunis, 4. Hála, 12. Zlatohlávek, 34. Zahradníček, 79. Plšek, 85. Zmrzlý.

Sestava Olomouce: Reichl - Sladký, Kotouč (33. Neuer), Radakovič, Sláma - Zifčák (33. Plšek), Houska, Zlatohlávek (33. Zahradníček), Zmrzlý, Hála - Yunis (46. Vašíček). Trenér: Jílek.

MFK Karviná - Górnik Zabrze 2:2 (2:2)

Branky: 9. Šisler, 38. Budínský - 12. a 43. Angulo.

Sestava Karviné:

I. poločas: Le Giang - Čolič, Košťál, Janečka, Eismann - Šisler, Mravec - Lingr, Budínský, Štepanovský - Wágner.

II. poločas: Pastornický - Štěrba, Dreksa, Hošek, Letič - Mravec (64. Smrž), Weber - Moravec, Panák, Štepanovský (71. Pavelka) - Wágner (64. Řapek). Trenér: Mucha.

Vyškov - Zbrojovka Brno 1:6 (1:3)

Branky Brna: 1. a 15. z pen. Pilík, 48. a 61. Kratochvíl, 42. Pavlík, 73. Koné.

Sestava Brna:

I. poločas: Floder - Buchta, Pavlík, Jovanovič, O. Vintr (20. Ashiru) - Polák - Přichystal, Pilík, Růsek, Lutonský - Zikl.

II. poločas: Floder - Sukup, Kijanskas, Kryštůfek, Vraštil - Sedlák - Ashiru, Krejčí, Kratochvíl, Juhar - Koné. Trenér: Pivarník.

Tipsport liga:

Skupina A (Praha-Vyšehrad):

Bohemians Praha 1905 - Táborsko 2:0 (2:0)

Branky: 13. Mašek, 39. Tetteh.

Sestava Bohemians:

I. poločas: Fryšták - Dostál, Krch, Hůlka, Urdinov - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter, Mašek, Luts - Tetteh.

II. poločas: Kouba - Bartek, Dostál, Hůlka, Kocič - Jindřišek - Melíšek, Vaníček, Nečas, Dias - Kabajev. Trenér: Martin Hašek st.

Olympia Praha - Varnsdorf 0:2 (0:1).

1. Bohemians 1905 1 1 0 0 2:0 3 Varnsdorf 1 1 0 0 2:0 3 3. Olympia Praha 1 0 0 1 0:2 0 Táborsko 1 0 0 1 0:2 0

Skupina B (Praha-Xaverov):

FK Jablonec - Vysočina Jihlava 2:1 (0:0)

Branky: 68. Pernica, 70. Diviš - 80. Klíma.

Jablonec: Hanuš - Holeš (46. Jankovič), Pernica, Hübschman (46. Hanousek), Lischka - Diviš, Trávník (46. Považanec), M. Kubista (46. Breda), Masopust - Tecl (46. Doležal), Mihálik. Trenér: Rada.

Jihlava:

I. poločas: Rakovan - Vaculík, Tlustý, Krejčí, Schumacher - Záviška, Mara, Zoubele, Novotný - Dvořák, Ikaunieks.

II. poločas: Valeš - Nový, Štěpánek, Krejčí, Schumacher (70. Dujmovič) - Fulnek, Ljovin, Urblík, Popovič - Klíma, Turyna. Trenér: Svědík.

Slovan Liberec - Hradec Králové 0:5 (0:0).

1. Hradec Králové 2 1 1 0 7:2 4 2. Jablonec 1 1 0 0 2:1 3 3. Jihlava 2 0 1 1 3:4 1 4. Liberec 1 0 0 1 0:5 0

Skupina C (Brno):

Skalica - Znojmo 2:1 (1:1).

1. Brno 2 2 0 0 4:1 6 2. Skalica 1 1 0 0 2:1 3 3. Pardubice 1 0 0 1 1:3 0 Znojmo 2 0 0 2 1:3 0

Skupina D (Frýdek-Místek):

Poprad - Frýdek-Místek 0:3 (0:2).

1. Prostějov 1 1 0 0 7:2 3 2. Frýdek-Místek 1 1 0 0 3:0 3 3. Poprad 1 0 0 1 0:3 0 4. Valašské Meziříčí 1 0 0 1 2:7 0