Plzeň - Hokejisté Plzně uštědřili ve 3. kole extraligy Olomouci debakl 10:0 a i podruhé v novém ročníku doma naplno bodovali. O své výhře rozhodli již dvěma góly v první třetině a poté stav osmi góly navýšili. Hattrickem k drtivému vítězství pomohli útočníci Tomáš Mertl s Dominikem Kubalíkem. Hanáci naopak stále čekají na první bodový zisk v nové sezoně.

Domácí se dostali rychle do tempa díky vyloučení Houdka, Olomoučtí ale oslabení obětavě ubránili. V páté minutě však u zadního mantinelu Konrád zaváhal při rozehrávce a po neúspěšné střele Petra Straky pohodlně otevřel skóre do odkryté branky Mertl. Vzápětí po dlouhém pasu Kadlece Kubalík po samostatném úniku pálil vedle.

Z náporu Indiánů se hosté vymanili až při přesilovce a po jejím skončení pořádně prověřil gólmana Svobodu na brankovišti dorážející Buc. Poté opět převzali iniciativu domácí a po Gulašově akci trefil nekrytý Mertl levou tyč olomoucké branky. Ve 12. minutě se protáhl až před Konráda rozjetý Kindl a povedeným bekhendovým blafákem zvýšil na 2:0.

Na začátku prostřední části sice hosté zahrozili přečíslením dvou na jednoho, které pokazil nepřesnou přihrávkou Holec. Již z protiútoku ovšem po rychlé kombinaci zblízka nepřekonal Konráda Stach. Vzápětí si domácí centr spravil chuť přesnou asistencí na Kubalíkovu gólovou střelu bez přípravy.

Olomoučtí nestíhali bruslařsky a dostali se pod tlak. Přečkali však další šanci Kubalíka a proti voleji Kodýtka se skvěle přesunul Konrád. V polovině utkání dokonce ve vlastním oslabení zahrozil slabě zakončující Skladaný.

Během pokračující plzeňské početní výhody Mertl dvakrát v dobré pozici ztroskotal na Konrádovi. Až ve 36. minutě potrestal zaváhání hostů při rozehrávce po vysunutí od Kubalíka přesně pod břevno mířící Stach. O 40 vteřin později navíc po opakované střele z pravého kruhu upravil na 5:0 Kratěna.

V závěrečné dvacetiminutovce se hra hostů úplně rozpadla a ve 44. minutě se po šikovné přihrávce Pulpána trefil Indrák. Čtyři minuty na to skóroval podruhé v utkání po samostatném úniku Kubalík a za 56 vteřin prostupnou olomouckou obranu překonal po spolupráci s Gulašem Mertl.

Centr prvního útoku navíc v 53. minutě po rychlé akci dokončil hattrick. Rozložení hosté ještě o necelou minutu později umožnili potřetí v zápase skórovat i Kubalíkovi, který nikým neatakován ranou švihem z mezikruží uzavřel na potupných 10:0.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Na zápas jsme se hodně připravovali, protože Olomouc má bojovný tým a loni nás hodně trápili. Soupeři jsme se ale vyrovnali v bojovnosti a předčili ho v rychlosti. Napadalo nám tam prakticky vše, na co jsme sáhli. Pro Olomouc je výsledek až příliš krutý. Kluci k utkání přistoupili skvěle a ani za stavu 5:0 po dvou třetinách nepolevili. Budeme se snažit před pátečním utkáním nepodlehnout uspokojení."

Zdeněk Venera (Olomouc): "Myslím si, že výsledek hodnotí utkání za mě. Do útoku jsme nevyprodukovali vůbec nic. Byl to od nás velice špatný výkon a Plzeň nás výrazně přehrála. S našimi předchozími výkony se to dnes nedá srovnat. Přišlo mi, že si Plzeň na ledě dělala, co chtěla. Od poloviny utkání už jsem si přál, aby to skončilo a nedostali jsme další góly. Mladíka Matouška jsme do branky nechtěli poslat příliš brzy a po devátém inkasovaném gólu zase nemohl do branky, protože se zjistilo, že má černé kalhoty. Naše zbytečná chyba."

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 10:0 (2:0, 3:0, 5:0)

Branky a nahrávky: 5. Mertl (P. Straka), 12. D. Kindl (Kratěna), 2. D. Kubalík (Stach, Indrák), 36. Stach (D. Kubalík), 36. Kratěna (Kracík), 44. Indrák (Pulpán, Mertl), 49. D. Kubalík (Stach, Kadlec), 50. Mertl (Gulaš, P. Straka), 53. Mertl (Gulaš), 54. D. Kubalík (Stach, Indrák). Rozhodčí: Hodek, Pavlovič - D. Jelínek, Pešek. Vyloučení: 4:6, navíc Strapáč (Olomouc) 10 min. Bez využití. Diváci: 4181.

Sestavy:

Plzeň: M. Svoboda - Jones, Moravčík, Kadlec, Kvasnička, D. Sklenička, Pulpán - Gulaš, Mertl, P. Straka - D. Kubalík, Stach, Indrák - Kratěna, Kracík, D. Kindl - Hollweg, Preisinger, Schleiss - Kodýtek. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar

Olomouc: Konrád - Houdek, Ondrušek, Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, L. Galvas, J. Galvas - Buc, J. Knotek, Strapáč - Skladaný, Sundher, Burian - Roman Vlach, Herman, Holec - Jergl, Řípa, Laš. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.