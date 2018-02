Olomouc - Fotbalisté Olomouce remizovali ve šlágru úvodního jarního kola s Plzní bez branek. Opatrnému zápasu dominovaly obrany, v největší šanci hostující Michael Krmenčík v 70. minutě přestřelil. Viktoria teprve podruhé v tomto ročníku nejvyšší soutěže nezvítězila, ale udržela si čtrnáctibodový náskok v čele tabulky před dnešním soupeřem, který se posunul na druhou příčku o bod před Slavii.

Plzeň už na jaře odehrála čtvrteční úvodní zápas vyřazovací fáze Evropské ligy na půdě Partizanu Bělehrad (1:1), na domácích ale menší rozehranost nebyla v úvodu nijak patrná a začali náporem. Hanáci chvílemi dosud neporažený celek zatlačili před vápno, ale žádnou z nadějných akcí nedotáhli k pořádné střele.

Hned v úvodu Vepřek po signálu z rohu promáchl a v polovině první půle zase Sladkého ve vyložené pozici v poslední chvíli zablokovala plzeňská obrana. Viktoria postupně zpřesnila kombinaci a po půlhodině měl šanci Kolář, jehož nebezpečnou střelu srazil na roh Sladký.

Olomouc i po pauze měla několik nebezpečných náznaků, ale ve finální fázi se trápila a řadu akcí překombinovala před vápnem. Plzeň znovu zahrozila po hodině hry, kdy Krmenčík přízemní střelou trefil jen Buchtu. V 67. minutě zachránil hosty Kozáčik, který před soupeřem odvážně vyškrábl rukou přízemní centr Sladkého.

O tři minuty později měli největší šanci Západočeši. Kopic vystihl špatnou olomouckou rozehrávku a našel ve vápně Krmenčíka, ale ten na dlouhou nohu přestřelil a dvanáctý gól v ligové sezoně nedal.

Deset minut před koncem protáhl olomouckého brankáře Buchtu skákavou ranou Kolář, na druhé straně pak těsně mimo pálil střídající Moulis. Oba celky chtěly strhnout výhru na svou stranu, ale nepovedlo se to ani hostům, kteří v 87. minutě po velkém závaru nedotlačili míč do sítě.

Olomouc tak udržela domácí neporazitelnost v této ligové sezoně a s Plzní v nejvyšší soutěži bodovala poprvé po sedmi předešlých porážkách. Viktoria v lize neprohrála už 22 utkání po sobě.

Hlasy po utkání:

Jakub Plšek (útočník Olomouce): "Chvílemi jsme tahali za delší konec provazu, byly tam šance, ale bohužel máme jen bod. Dneska to bylo takové po vápno, to jsme byli silní do kombinace, ale bohužel chyběla finální přihrávka. Takže jsme se tam těžko prosazovali. Oni to dobře bránili, tak se tam těžko dostávalo."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Přiznejme si, že v prvním poločase byla Sigma lepší. Byla silnější a kombinačně rychlejší. Na druhou stranu my jsme zodpovědně bránili. Ve druhé půli už to byl zajímavější fotbal i pro diváka, lépe jsme kombinovali a hráli více dopředu. Z tohoto pohledu jsem spokojen, uhráli jsme bod na hřišti druhé Olomouce. Dnešní výkon ukázal, proč je Olomouc tam, kde je. Kdybychom ve stejné situaci uhráli bod na Spartě či na Slavii, byli bychom spokojeni. Pozitivní také je, že máme lepší vzájemná utkání."

Sigma Olomouc - Viktoria Plzeň 0:0

Rozhodčí: Zelinka - Kubr, Pospíšil. ŽK: Sladký, Moulis - Kolář, Hrošovský, Chorý. Diváci: 6867.

Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček (67. Moulis), Houska, Texl (72. Hála), Kalvach, Falta - Plšek (90. Yunis). Trenér: Jílek.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Kovařík - Hořava, Hrošovský - Petržela (65. Zeman), Kolář (88. Čermák), Kopic - Krmenčík (75. Chorý). Trenér: Vrba.