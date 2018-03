Plzeň - Fotbalisté vedoucí Plzně ve 20. kole první ligy doma s Libercem dvakrát neudrželi vedení, remizovali 2:2 a v jarní sezoně nejvyšší soutěže ani na třetí pokus nevyhráli. Západočeši mají v čele tabulky sedmibodový náskok na Slavii a k dobru odložený zápas v Ostravě. Po dvaceti minutách otevřel skóre Tomáš Chorý, Slovan vyrovnal trefou Matěje Pulkraba, ale těsně před pauzou vrátil Viktorii vedení Michael Krmenčík. Čtvrt hodiny před koncem srovnal Radim Breite.

Plzeňští nastoupili v základní sestavě s pěti změnami od čtvrtečního úvodního prohraného osmifinále Evropské ligy se Sportingem Lisabon (0:2). Hráli brankář Kozáčik, poprvé na jaře stoper Hájek, který zastoupil nemocného kapitána Hubníka, záložníci Čermák s Kovaříkem a útočník Chorý. Chyběl i disciplinárně potrestaný středopolař Hrošovský, na lavičce začali gólman Hruška a záložníci Kolář s Petrželou.

Domácí si v úvodu vypracovali dvě slušné šance. Po závaru v šestnáctce netrefili míč Zeman ani Krmenčík. Nejlepší plzeňský střelec poté z úhlu utíkal na Hladkého, který mu střelu vykopl.

Ve 21. minutě už se Plzeň dočkala. Kovařík poslal přesný centr na zadní tyč a Chorý hlavou nedal libereckému brankáři šanci. Vytáhlý útočník vstřelil první soutěžní gól za Viktorii po zimním příchodu z Olomouce.

Liberec vyrovnal ze své první větší šance ve 38. minutě, kdy Pulkrab pohotově usměrnil do branky Potočného prudký centr. Nerozhodný stav ale vydržel jen dvě minuty. Chorý přistrčil míč Krmenčíkovi, který své sólo zakončil tvrdou střelou a připsal si 12. ligový zásah v ročníku.

Hosté na začátku druhé půli mohli vyrovnat. Kozáčik po rohu zaváhal a pustil míč, ale dorážející Mikula z voleje vypálil nad břevno. Těsně vedle mířil i Oscar.

Plzeňským se po změně stran nedařilo a dostávali se místy pod velký tlak soupeře. Kozáčik ještě zneškodnil Pulkrabův tečovaný pokus, v 74. minutě už však inkasoval. Kerbr vrátil míč před branku a volný Breite ho napálil do odkryté sítě.

Domácí opět začali hrát až po inkasovaném gólu. Koláře ale vychytal Hladký a další náhradník Petržela střílel nepřesně. Zápas v poslední minutě nerozhodl ani Kovařík, který z přímého kopu trefil břevno liberecké branky. Slovan s Plzni ukončil ligovou sérii porážek, která trvala šest utkání.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Při výsledku 2:1 hráči asi chtěli víc hrát ze zabezpečené obrany. Bohužel soupeř nás zatlačil a my neměli odražené balony. Možná se projevilo i to, že jsme měli náročný týden. Samozřejmě je to chyba a určitě by se to nemělo stát a měli bychom být ve středu pole víc důrazní a nedovolit soupeři, aby nás takhle zatlačil. Chybí tomu to, že jsme dostali dva góly, které jsme na podzim nedostávali. Samozřejmě když doma dvakrát vedete 1:0 a 2:1, tak byste ten zápas měli zvládnout. Nemám důvod se zatím znervózňovat situací v tabulce. Myslím si, že pokud oba útočníci dají po gólu, tak svým způsobem splnili úkol. Byli v útočné fázi důrazní a vytvářeli tam další situace. Hlavně Krmi (Michael Krmenčík) tam měl dvě situace, kdy ještě mohl dát gól. Myslím, že to nebyl špatný tah a je to třeba řešení do dalších zápasů."

David Holoubek (trenér Liberce): "Vnitřně cítím, že dnes ten bod je málo. Myslím, že jsme měli na to, abychom vyhráli. Měli jsme tam zajímavé pasáže hry, kdy jsme měli dát víc gólů. Mrzí mě ten druhý inkasovaný gól, kdy jsme srovnali a soupeř za pár minut už vedl. Cítil jsem z týmu i hry, že jsme mohli zvítězit. Samozřejmě respektuji sílu Plzně, jejího domácího prostředí i výborného trenéra, ale dneska jsme mohli vyhrát. My viděli hnedka pár minut po druhém vstřeleném gólu, že to ofsajd byl. Ty informace se k nám dostanou a hráči byli smutní. Je škoda, že v tomhle zápase video nebylo, třeba by to byl ten moment, který by nám umožnil odvézt tři body."

Viktoria Plzeň - Slovan Liberec 2:2 (2:1)

Branky: 21. Chorý, 40. Krmenčík - 38. Pulkrab, 74. Breite. Rozhodčí: Marek - Hájek, Černý. Bez karet. Diváci: 9245.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Zeman (78. Petržela), Hořava, Čermák (86. Bakoš), Kovařík - Chorý (64. Kolář), Krmenčík. Trenér: Vrba.

Liberec: Hladký - Coufal, Kačaraba, Mikula, Kerbr - Oscar (81. Ševčík), Folprecht, Breite, Potočný (56. Wesley) - Bosančič - Pulkrab (90.+2 Havelka). Trenér: Holoubek.