Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova porazili ve 49. kole extraligy Plzeň 2:0 a připsali si čtvrtou výhru v sezoně nad Indiány. Západočeši po dnešním nezdaru klesli v tabulce na 11. místo, na desátý Zlín ztrácí bod. Litvínov je pátý.

Do první šance utkání se dostal domácí Pavlík, který nejprve prověřil Machovského střelou z levého křídla a poté i tvrdým pokusem od modré čáry, hostující brankář oba pokusy zneškodnil. V páté minutě se na útočný výlet vydal Kubát, i jeho střelu z mezikruží ale zastavil pozorný Machovský.

O dvě minuty později se Severočeši ujali vedení. Hezkou kombinaci druhé formace završil rychlým výjezdem zpoza branky a zakončením mezi Machovského betony Černý, pro kterého to byla čtvrtá trefa ve čtvrtém utkání za sebou.Na druhé straně trefil Svoboda ranou od modré pouze boční síť.

Ve 13. minutě Verva svůj náskok zvýšila. Hořava krásným pasem našel před brankou Gerháta a ten střelou z první překonal Machovského. V závěru první části hráli hosté dvojnásobnou početní výhodu trvající 72 vteřin, kromě nepřesné střely Kubalíka si ovšem nedokázali vypracovat žádnou šanci.

Stejnou a opět dlouhou výhodou dvou hráčů v poli měli hosté i na začátku druhé třetini. Střely Kubalíka, Svobody a Kadlece ale zneškodnil výtečný Janus, kterému sekundovala pozorně bránící trojice hráčů na ledě. V 28. minutě se na Machovského řítil Černý, bekhendový blafák provedl dobře, zakončení už ale tak přesné nebylo.

Další šanci domácích měl Martin Hanzl, střelu z mezikruží zastavil hostující brankář levým betonem. Poté se ukázal i jeho bratr Robin, který rychlou kličkou na brankovišti těsně minul pravou tyčku.

Závěrečné dějství příliš vzruchu nepřineslo. Ojedinělou šanci měl v 45. minutě Lev, ale Janus zakročil. V 54. minutě mohl snížit Svoboda, jeho ránu švihem zastavil domácí brankář. V závěru se hosté odhodlali k power play, ovšem ani to jim nepomohlo k překonání výtečného Januse a k zisku bodů.

Hlasy trenérů po utkání:

Darek Stránský (Litvínov): "První třetina se nám povedla. Měli jsme převahu, dali jsme dvě branky. Ve druhé třetině jsme měli pasáže, kdy nás soupeř přitlačil. Musím pochválit hráče za ubráněné oslabení pěti proti třem. Ve třetí třetině hosté hráli vabank. Měli spousty pološancí, ale výborně jsme to ubránili, odblokovali, zablokovali a díky první třetině jsme získali tři body."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Zaspali jsme první třetinu, domácí na nás vlétli, my jsme snad byli ještě v autobuse a to rozhodlo celé utkání. Od druhé třetiny jsme se zlepšili, ale byli jsme bezradní v koncovce. Nesmí se nám to stávat, hráče jsme na to upozorňovali. Musíme ale na dnešek rychle zapomenout a soustředit se na další zápas."

HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň 2:0 (2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. J. Černý (R. Hanzl, M. Hanzl), 13. Gerhát (M. Hořava, Trávníček). Rozhodčí: Pešina, Úlehla - Špůr, Rozlílek. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. Diváci: 5625.

Litvínov: Janus - Gula, F. Pavlík, Sörvik, Kubát, K. Pilař, Z. Sklenička - Martynek, V. Hübl, Lukeš - M. Hanzl, R. Hanzl, J. Černý - M. Hořava, Gerhát, Trávníček - Válek, K. Reichel, Jurčík. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.

Plzeň: Machovský - Kadlec, Kvasnička, Moravčík, Němeček, Čerešňák, Pulpán - T. Svoboda, Kracík, D. Kubalík - M. Procházka, Kratěna, Lev - Indrák, Preisinger, Stach - Schleiss, Koreis, Hrnka. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.