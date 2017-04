Praha - Fotbalisté Plzně podlehli ve šlágru 26. ligového kola na Spartě 0:2 a zkomplikovali si boj o titul. Obhájce trofeje prohrál teprve podruhé z posledních 21 zápasů nejvyšší soutěže a přepustil vedoucí příčku Slavii, na kterou ztrácí dva body.

Letenští zvítězili nad Plzní poprvé po třech letech a po pěti předešlých prohrách. Skóre otevřel ve 32. minutě Josef Šural a hned za pět minut přidal pojistku Rus Vjačeslav Karavajev. Sparta tak napravila minulou porážku v Jihlavě a na třetím místě tabulky má čtyřbodový náskok na čtvrtou Mladou Boleslav. Na druhou Plzeň ztrácí Pražané deset bodů.

Sparťané nasadili do základní sestavy dvě překvapivá jména. Soutěžní premiéru v letenském dresu si na levém kraji zálohy odbyl Rumun Vatajelu a místo zraněného gólmana Koubka nastoupil Bičík, který naposledy chytal soutěžní zápas v srpnu na půdě Steauy Bukurešť. Plzni nakonec nechyběl kapitán Hubník, jenž nedohrál předchozí zápas kvůli naraženým žebrům.

Viktoria začala aktivněji a ve čtvrté minutě jí Pražané pomohli chybou k první gólové šanci. Po Kadlecově zpětné hlavičce prohrál Holek souboj s Krmenčíkem, který se řítil sám na domácí branku, ale vystřelil velmi slabě a nenavázal tak na tři góly z předchozích dvou vzájemných duelů.

Pak převzala aktivitu Sparta. Ve dvanácté minutě Šural pálil těsně nad, chvíli obral Lafata o balon Hubníka, rozhodčí Zelinka faul nezapískal a hosty musel zachránit vyběhnutím Kozáčik.

Ve 32. minutě už Letenští vedli. Lafata zacentroval do vápna a hostující brankář se za Šuralovou hlavičkou jen ohlédl, byť balon nemířil úplně k tyči.

Sparta dala Plzni gól po 212 minutách a hned za pět minut přidala pojišťující trefu. Šural uvolnil kolmicí do vápna Konatého a jeho pas napříč vápnem uklidil na zadní tyči do sítě Karavajev. Hosté hned mohli snížit, Kovaříkův tečovaný centr z přímého kopu ale skončil na tyči.

Po přestávce hostujícího Kovaříka vystřídal Kopic a v 52. minutě mohl zdramatizovat utkání při svém 100. ligovém startu Hrošovský, jehož dalekonosná rána mířila těsně vedle.

Na opačné straně hned o minutu později po Vatajeluově centru trefil Lafata břevno a svůj čtrnáctý gól v ligové sezoně nepřidal. Po hodině hry napálil odražený balon Kopic a domácí zachránil u tyče Bičík.

V polovině druhé půle nasadil hostující kouč Bečka Pilaře, který po vleklém zranění nastoupil poprvé od předloňského června. Ani on už ale porážku Viktorie neodvrátil a Západočeši tak podlehli po duelu na Slavii i na půdě dalšího z pražských "S".

Hlasy po utkání

Petr Rada (trenér Sparty): "Věděli jsme, že výkon jako v Jihlavě se nesmí opakovat. Dnes jsme spokojený. V prvním poločase jsme hráli velice dobře, chtěli jsme napadat soupeře, což se nám podařilo. Dostali jsme soupeře pod tlak, i když jsme udělali první chybu. Krmenčík šel sám na bránu, naštěstí to Bičík zachránil, to si myslím, že nás zvedlo. Lafata pak šel sám na bránu, bohužel to neproměnil, ale viděl jsme na hráčích, že jsou odhodlaní jít za vítězství. Oba góly, které jsme vstřelili, byly po krásných akcích. Ještě v druhém poločase nám tam nespadla šance Lafaty, kdy se to odrazilo od břevna. V druhém poločase Plzeň víc držela míč, to je logické, potřebovali udělat body. Za zápas musím hráčům poděkovat, i když ve mně ještě trochu přetrvává to, co jsme předvedli v Jihlavě. Vím, že proti těžším soupeřům jde výkonnost trochu víc nahoru. Hráči se musí nastavit v hlavách tak, aby i zápasy jako s Jihlavou zvládali. Ale za ten dnešní výkon si vítězství zasloužili."

Zdeněk Bečka (trenér Plzně): "Ztratili jsme tři body, které potřebujeme v boji o titul. Začátek nebyl z naší strany špatný, měli jsme vyloženou šanci, kterou kdybychom proměnili, vyvíjelo by se to asi jinak. Krmenčík ji určitě chtěl proměnit, bohužel neproměnil a možná to ovlivnilo utkání. Kluci pak zbytečně začali být nervózní, spíš se ohlížet na rozhodčí a jiné věci. Říkali jsme jim, že vyhraje klidnější a zodpovědnější mužstvo a tím jsme bohužel dnes nebyli. Vlastní nedůsledností a podceněním některých situací jsme pak dostali Spartu na koně a ta dala dvě branky. Druhou půli jsme se trochu zlepšili, ale na to, abychom s výsledkem něco udělali, to nestačilo. Sparta nás předčila v důrazu, bojovnosti a větší chuti vyhrát. Bojovnost, zarputilost a chuť vítězit by měly patřit k normálním věcem. Budeme si to muset rozebrat a důrazně si s některými hráči pohovořit. Ztrácíme dva body, zbývá pět kol do konce ročníku. Rozhodně neskládáme zbraně. Návrat Pilaře bylo to nejpozitivnější v utkání."

Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:0 (2:0)

Branky: 32. Šural, 37. Karavajev. Rozhodčí: Zelinka - Nádvorník, Paták. ŽK: Konaté, Vácha - Hubník. Diváci: 16.830.

Sestavy:

Sparta: Bičík - Karavajev, Holek, Mareček, M. Kadlec - Sáček, Vácha - Konaté (90. Čermák), Lafata (90.+2 Havelka), Vatajelu (88. Zahustel) - Šural. Trenér: Rada.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela (69. Pilař), Bakoš, Kovařík (46. Kopic) - Krmenčík (57. Poznar). Trenér: Bečka.