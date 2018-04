Praha - Fotbalisté Plzně ve 23. kole první ligy utrpěli debakl 2:5 na hřišti Bohemians Praha 1905 a vedou tabulku už jen o sedm bodů před Slavií. Hvězdou utkání byl Dominik Mašek, který dva góly dal a na dva nahrál. Za domácí se trefili i Michal Šmíd, Rudolf Reiter a Benjamin Tetteh. Hosté skórovali po vlastním gólu Milana Kociče a trefě Jana Kopice.

Plzeň tak vyhrála jediné z posledních sedmi utkání, což je pro ní nejhorší série za posledních osm let. Navíc dnes inkasovala pět branek teprve podruhé za posledních 12 let. "Ale my nevěšíme hlavy. Pořád máme vše ve vlastních rukách. Máme teď před sebou zápas se Spartou a všichni věříme, že tu sílu pořád máme. Je to třeba jen zlomit. Musíme se dívat dopředu a neklopit hlavy. Prostě jsme prohráli a jedeme dál," řekl plzeňský útočník Tomáš Chorý.

Naopak Bohemians skórovali pětkrát teprve potřetí od vzniku samostatné ligy a poprvé od utkání s Příbramí v roce 2001. Doma navíc Klokani neprohráli od září a počtvrté vyhráli.

"Jsme šťastní a je to náš první velký úspěch, že jsme porazili někoho ze špičky českého fotbalu. Navíc jsme dali pět gólů. V bohemácké komunitě je teď euforie," řekl trenér Bohemians Martin Hašek. "Zažil jsem zisk titulu Spartou, to byl také velmi dobrý pocit, i když tam můj vliv na tým byl nižší než teď, takže se to těžko porovnává. Je to minimálně nejkrásnější pocit, který zažívám s tímto realizačním týmem," dodal.

Plzeň sice od začátku držela míč, ale trápila se s přesností přihrávek, které velmi dobře pracující obranný blok domácích zachytával a vyrážel do rychlých brejků.

Po jednom z nich domácí vybojovali autové vhazování, do vápna si naběhl i stoper Šmíd, který přečíslil hostující obranu a po centru Haška otevřel skóre.

Brejky Bohemians byly velmi nebezpečné. Mašek skvělým pasem vyslal do šance Tetteha, který ale minul. Krátce na to po další chybě v plzeňské rozehrávce opět Mašek vysunul Reitera, který i pod tlakem skluzujícího protihráče dokázal sólo zakončit gólem.

Plzeň se snažila rychle vzpamatovat a Kopic dvakrát prověřil brankáře Fryštáka. Jenže v 35. minutě hosté opět zmatkovali, Tetteh obral ve vápně o míč Hájka a naservíroval třetí gól pro Maška. Sudí Hrubeš situaci ještě konzultoval s videem a následně gól uznal.

Hned z rozehrávky ale Plzeň zaútočila a Kocič si pod tlakem vstřelil vlastní gól, když se nedomluvil s brankářem. I zde došlo ke kontrole videa a bylo sníženo. Ani Plzeň ale neudržela koncentraci, nezachytila náběh Bartka, jehož střelu Hruška vyrazil jen na břevno a Mašek z dorážky rychle vrátil domácím tříbrankový náskok.

"Zápas byl takový blázinec, že se to těžko hodnotí. Hlasatel hlásil gól a do toho padl další. Ani jsem nestíhal sledovat, kdo góly dává," řekl Hašek. "Takovou bláznivou sekvenci zápasu jsme asi ještě nezažil," přidal nejzkušenější hráč Bohemians Josef Jindřišek.

"Náš výkon byl špatný. První poločas si nedovedu vysvětlit, byl to propadák. Bohemka hrála na ligové úrovni, naše defenziva byla na úrovni krajského přeboru. Bohemka byla důrazná, byla lepší, my naopak byli v kombinaci velmi nepřesní a Bohemka toho využila," nechápal výkon svých svěřenců plzeňský kouč Pavel Vrba.

Ještě do poločasu Plzeň ale ještě snížila, když Hrošovský našel na zadní tyči Kopice a ten se trefil pod břevno. Trenér Vrba navíc posílil ofenzivu o druhého útočníka Bakoše.

Lídr tabulky tlačil, ovšem v 57. minutě autové vhazování prodloužil Mašek na Tetteha, který z velkého úhlu trefil přesně bližší šibenici a vstřelil pátý gól Bohemians. To definitivně rozhodlo, Plzeň už nedokázala atraktivní duel zdramatizovat a Bohemians si za skandovaného potlesku pohlídali výhru, kterou korunovali oslavy převzetí stadionu pod správu města.

"Všichni jsme vnímali atmosféru. Byla elektrizující. Byl to prostě krásný večer, na kterém měl podíl každý hráč, člen realizačního týmu i každý fanoušek," prohlásil Mašek.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hašek starší (trenér Bohemians): "Do utkání jsme šli se zdravým sebevědomím a vědomím si toho, že doma jsme na jaře podali vždy dobrý výkon. Takže jsme věřili, že je můžeme potrápit. Trochu jsme v týdnu přitlačili na tréninku a vypadá to, že jsme formu načasovali dobře. Zápas byl takový blázinec, že se to těžko hodnotí. Hlasatel hlásil gól a do toho padl další. Ani jsem nestíhal sledovat, kdo góly dává. Jsme šťastní a je to náš první velký úspěch, že jsme porazili někoho ze špičky českého fotbalu. Navíc jsme dali pět gólů. V bohemácké komunitě je teď euforie. Zažil jsem zisk titulu Spartou, to byl také velmi dobrý pocit, i když tam můj vliv na tým byl nižší než teď, takže se to těžko porovnává. Je to minimálně nejkrásnější pocit, který zažívám s tímto realizačním týmem. Při mentální přípravě na zápas jsme hráčům říkali, že Plzeň na jaře získala jen šest bodů a že to není náhoda. Má své problémy. Přesto i po tomto utkání je pro mě hlavní adept na titul. Nikdo nás doma nezatlačil tak, jako oni. My ale každou jejich chybu trestali gólem. Tetteh je špičkový útočník. Podle mě má největší potenciál ze všech hráčů v české lize. Trénoval jsem i Wilfrieda Bonyho a Tetteh má větší potenciál. Je jen na něm, jak ho využije. Bony to měl v hlavě srovnané a využil ho naplno, proto hrál i za Manchester City."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Náš výkon byl špatný. První poločas si nedovedu vysvětlit, byl to propadák. Bohemka hrála na ligové úrovni, naše defenziva byla na úrovni krajského přeboru. Bohemka byla důrazná, byla lepší, my naopak byli v kombinaci velmi nepřesní a Bohemka toho využila. Dostat tolik branek je hrozně nepříjemné. Zvláště když se před utkáním o něčem bavíme a pak vás rozbije jeden útočník. Byl jsme překvapený, že to někteří naši hráči silově nezvládli. Dnes u nás o spolupráci ani nelze mluvit. Kvalita byla na straně domácích. Každá ztráta je komplikace, ale uvidíme, co bude po 30. kole."

Bohemians Praha 1905 - Viktoria Plzeň 5:2 (4:2)

Branky: 35. a 38. Mašek, 11. Šmíd, 23. Reiter, 57. Tetteh - 37. vlastní Kocič, 41. Kopic. Rozhodčí: Hrubeš - Blažej, Vlasjuk. ŽK: Tetteh - Hořava, Kovařík, Hrošovský, Hájek. Diváci: 5000.

Sestavy:

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Hašek ml. - Reiter (87. Zaviška), Mašek, Bartek (90. Nečas) - Tetteh (79. Kabajev). Trenér: Hašek st.

Plzeň: Hruška - Limberský, Hubník, Hájek, Kovařík - Hořava (65. Ivanschitz), Hrošovský - Zeman (77. Petržela), Čermák (41. Bakoš), Kopic - Chorý. Trenér: Vrba.