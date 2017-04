Plzeň - Fotbalisté Plzně ve 24. kole první ligy vyhráli doma 2:0 nad Slováckem a na prvním místě tabulky mají náskok čtyř bodů na druhou Slavii. Ta má pondělní dohrávku s Hradcem Králové k dobru. Plzeň poslal do vedení hlavičkou v pádu Michael Krmenčík, pro kterého to byl sedmý zásah v sezoně, ve druhé půli zvyšoval z penalty Marek Bakoš. Slovácko tak přišlo o sérii devíti zápasů bez porážky.

Plzeň nastoupila bez levého beka Limberského, který stál kvůli kartám, navíc už ve 23. minutě přišla i o kapitána Hubníka, který si při jednom ze soubojů narazil bok a těžko se mu běhalo. Do hry tak musel Hájek a celá levá strana obrany se změnila.

Slovácko sice brejky plzeňskou obranu testovalo, ale jinak měla míč na kopačkách hlavně Plzeň. Domácím se však dlouho nedařila finální fáze, takže se téměř nedostávala do zakončení. Centry byly nepřesné, nebo je hostující obrana stíhala odvracet. A do střel z dálky se Plzeňští nepouštěli.

Dlouho tak byla jedinou vážnější šancí střela hostujícího Navrátila do boční sítě. Ve 35. minutě už ale Plzeň udeřila z první vážnější střely na branku. Petrželův centr se zdál krátký, ale Krmenčík se natáhl a téměř v poloze ležmo prodloužil hlavou míč mimo dosah hostujícího gólmana.

Jen dvě minuty na to po standardní situaci ohrožoval vlastní branku Reinberk, ale gólman Slovácka Daněk stihl zasáhnout. A krátce po změně stran protáhl Daňka střelou z dálky Zeman.

Gólman Slovácka se pak vytáhl v 62. minutě. Po hostujícím nepovedeném rohu se Plzeň hnala do brejku, Petržela běžel se Zemanem na jediného obránce, dobře nahrál, ale Zemana v jasné šanci vychytal Daněk.

V 67. minutě už ale Plzeň vedení navýšila. Zeman vlétl do vápna a po kontaktu se skluzujícím Šumulikoským upadl. Sudí Orel odpískal pokutový kop, který Bakoš ranou do středu proměnil. Oslavil tak své sobotní 34. narozeniny a vstřelil čtvrtý gól z posledních pěti zápasů. Zároveň to pro něj byl jubilejní 100. gól v součtu české a slovenské ligy.

Slovácko si pak sice vytvořilo převahu, ale do výraznější šance se nedostalo a zápas ani nezdramatizovalo.

Hlasy po utkání:

Zdeněk Bečka (trenér Plzně): "Jsme rádi za tři body, které nás zas o kousek přiblížily titulu. Hra ze začátku nebyla podle představ, byli jsme nervózní, ale když jsme se uklidnili, tak už to bylo lepší. Blíží se konec ligy, každý si uvědomujeme, že je každý zápas rozhodující, proto ta nervozita. Jsme rádi, že jsme to zvládli i se změnami v obraně, ale od toho jsou tam i ti ostatní kluci, aby to zvládli. Hubník byl na vyšetření v nemocnici a má naražená žebra, takže by měl být do zápasu na Spartě v pořádku."

Stanislav Levý (trenér Slovácka): "Pokud prohrajete po takovém průběhu, tak převládá smutek. Ale myslím, že jsme tu ukázali, proč jsme devět zápasů neprohráli. Předvedli jsme kvalitní výkon, nemáme se za co stydět, ale chyběl nám větší důraz ve vápně. Plzeň ukázala v rozhodujících situacích zkušenost a chytrost. Penalta na 2:0 zápas rozhodla. Nedokážu říct, jestli byla. Měl jsem to přes celou šířku hřiště. Rozhodčí penaltu odpískal a Bakoš ji proměnil. Pak už to bylo hodně těžké. My jsme chtěli svou sérii samozřejmě prodloužit. Nebyli jsme tomu ani daleko, bod by podle mě byl i zasloužený. Jedeme domů ale bez bodu a musíme se zregenerovat na těžké utkání proti Slavii."

Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko 2:0 (1:0)

Branky: 35. Krmenčík, 67. Bakoš z pen. Rozhodčí: Orel - Blažej, Vlček. ŽK: Řezník - Daněk, Daníček. Diváci: 10.231.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník (23. Hájek), Janža - Hořava, Hrošovský - Petržela, Bakoš (85. Ivanschitz), Zeman (74. Kovařík) - Krmenčík. Trenér: Bečka.

Slovácko: Daněk - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski - Navrátil, Daníček, Machalík, Havlík (75. Rezek) - Zajíc (85. Kubala). Trenér: Levý.