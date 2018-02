Benidorm (Španělsko) - Fotbalistům Plzně výborně vyšel vstup do soustředění ve Španělsku, když přehráli lídra polské ligy Legii Varšava 5:1. Dva góly dal Michael Krmenčík, trefili se také Jan Kopic, zimní posila Tomáš Chorý a Marek Bakoš. Viktoria tak dala zapomenout na dva debakly z předchozího soustředění.

Plzeň měla dobrý vstup do utkání, který korunovala po čtvrthodině hry. Nejprve utekl po levém křídle Krmenčík a po jeho pasu se prosadil Kopic. Minutu poté předvedl další individuální akci Krmenčík a tentokrát sám zvýšil. Ve 33. minutě se pak Plzeň dostala do brejku a Krmenčík dorazil do sítě předchozí Petrželův pokus.

Po hodině hry po prostřídáních snížila Legia, za kterou nastoupil i český reprezentant Adam Hloušek. Jenže krátce nato vrátil Plzni tříbrankové vedení Chorý a čtyři minuty před koncem zpečetil výhru Bakoš.

Plzeň čekají ve Španělsku ještě dva duely, které mají tým připravit na zápasy Evropské ligy s Partizanem Bělehrad i na jarní hájení prvního místa v lize. V neděli se Viktoria utká s Riedem a ve středu s čínským celkem Kuej-čou Cheng-feng.

Přípravná fotbalová utkání:

Plzeň - Legia Varšava 5:1 (3:0)

Branky: 17. a 33. Krmenčík, 16. Kopic, 65. Chorý, 86. Bakoš - 62. Hämäläinen.

Sestava Plzně: Kozáčik (46. Hruška) - Řezník (66. Havel), Hejda (46. Hájek), Hubník, Limberský (66. Kovařík) - Hořava (66. Ivanschitz), Hrošovský (79. Bakoš) - Petržela, Kolář (46. Čermák), Kopic (66. Zeman) - Krmenčík (46. Chorý). Trenér: Vrba.

Dukla Praha - Rostov na Donu 1:3 (0:1)

Branky: 84. Koreš - 55. a 71. Djadjun, 10. Ionov.

Sestava Dukly: Rada - Miloševič, Bezpalec, Jiránek, Podaný - Tetour, Bilovský, Doumbia (60. Holík) - Koreš, Holenda (75. Djuranovič), Brandner. Trenér: Hynek.