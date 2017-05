Plzeň/Karviná - Fotbalisté druhé Plzně zahájí 28. kolo první ligy páteční předehrávkou se čtvrtou Mladou Boleslaví. Západočeský obhájce titulu potřebuje doma napravit minulou remízu 2:2 z Jablonce a udržet kontakt s vedoucí Slavií. Ve druhém zápase před víkendem se třetí Sparta představí na půdě nováčka Karviné.

Plzeň v Jablonci sice po 45 minutách vedla 2:0, ale po změně stran ztratila vítězství i výhodnější postavení v boji o titul. Viktoria už nemá situaci ve svých rukou a na Slavii před 28. kolem ztrácí dva body. "Sešívaní" v sobotu hostí Duklu.

"Budeme chtít napravit druhý poločas v Jablonci a fanouškům se za něj omluvit kvalitní hrou a především výhrou. Věřím, že se o titul bude hrát do posledního kola. My si už nemůžeme do konce dovolit ani jednou zaváhat a musíme čekat na zaváhání Slavie. Doufám, že ztratí už teď o víkendu," uvedl kouč Plzně Zdeněk Bečka.

Boleslav se herně zvedla až pod náporem pátých Teplic a po třech výhrách za sebou drží poslední pohárovou příčku o čtyři body před Severočechy. "Budeme se chtít předvést co nejlepším výkonem a vyhrát. Mužstvo nemá být z čeho nervózní. Kvůli těmto zápasům se hraje fotbal, bude to mít náboj a atmosféru. My tam nejedeme s tím, že bychom tam chtěli odevzdat body," prohlásil kouč Mladé Boleslavi Martin Svědík. Jeho tým může povzbudit, že v posledních dvou ligových zápasech s Plzní neprohrál a neinkasoval.

Pokud Sparta zvítězí v Karviné a Boleslav prohraje v Plzni, získají Letenští jistotu třetího místa. Výběr Petra Rady vyhrál poslední tři kola a na podzim doma slezského soupeře porazil hladce 3:0.

"Nečeká nás lehký soupeř, Karviná už je v těch lepších vodách a už se zachránila. Bude hrát uvolněně. Myslím si, že to pro ně bude sváteční zápas a že se na nás těší. Karviná hraje z bloku a dobře zajištěné obrany," upozornil asistent Pražanů Zdeněk Svoboda.

Devátá Karviná v této ligové sezoně už doma potrápila i Slavii a Plzeň, s nimiž prohrála pouze o gól. "Sparta má možná nějaké své problémy, ale fanoušci vnímají, že přijede nejslavnější český klub. Chceme si užít fotbal ve sváteční atmosféře a v závěru soutěže ještě přidat nějaké bodíky na naše konto," uvedl karvinský kouč Jozef Weber.

Plzeň hostí Mladou Boleslav od 18:15, utkání Karviná - Sparta začíná o dvě hodiny později.

Statistické údaje před zápasy 28. kola první fotbalové ligy: Viktoria Plzeň (2.) - FK Mladá Boleslav (4.) Výkop: pátek 12. května, 18:15 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Proske - Koval, Kříž. Bilance: 23 12-5-6 32:24. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Plzeň: Kozáčik - Matějů, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Ivanschitz, Kopic - Bakoš. M. Boleslav: Vejmola - Kysela, Da Silva, Stronati, Fleišman - Takács, Ljovin - Železník, Mareš, Přikryl - Mebrahtu. Absence: Zeman (nejistý start) - Šeda, Fabián, Rada (všichni rekonvalescence), Pauschek, Magera, Klobása (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Kozáčik, Hejda, Matějů, Řezník, Kopic, Petržela, Zeman, Hromada (všichni 3 ŽK) - Da Silva, Fleišman, Jánoš, Vukadinovič (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Bakoš, Krmenčík (oba 7) - Mebrahtu, Chramosta (oba 8). Zajímavosti: M. Boleslav bodovala ve 3 z posledních 4 vzájemných ligových zápasů

Plzeň nedala M. Boleslavi v součtu s pohárem gól více než 4 utkání a celkově 394 minut

Plzeň z posledních 9 domácích ligových zápasů s M. Boleslaví 8x vyhrála a jednou prohrála

Plzeň z posledních 11 domácích ligových utkání ztratila jen 2 body

Plzeň v 5 z posledních 6 domácích ligových utkání neinkasovala

Plzeň ve 2 z posledních 3 kol nevyhrála

Plzeň má s 18 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy

M. Boleslav prohrála jediné z posledních 12 ligových utkání

M. Boleslav posledních 6 kol neprohrála a poslední 3 vyhrála

M. Boleslav vyhrála poslední 3 venkovní ligová utkání MFK Karviná (9.) - Sparta Praha (3.) Výkop: pátek 12. května, 20:15 (ČT sport). Rozhodčí: Julínek - Dobrovolný, Pochylý. Bilance: 1 0-0-1 0:3. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Karviná: Laštůvka - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Šisler, Janečka - Dressler, Budínský, Kalabiška - Wágner. Sparta: Bičík - Karavajev, Mareček, Holek, M. Kadlec - Sáček, Vácha - Konaté, Lafata, Vatajelu - Šural. Absence: Košťál, Šisler (oba nejistý start) - Costa, Néstor, Mazuch, Rosický, Hovorka, M. Frýdek, Koubek, Pulkrab (všichni zranění), Hybš, V. Kadlec, Juliš (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Šisler (7 ŽK), Laštůvka (3 ŽK) - Vácha (7 ŽK), Čermák, Hybš, Karavajev, Mareček, Costa, Pulkrab (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Budínský, Wágner (oba 7) - Lafata (14). Zajímavosti: Karviná po sérii 5 porážek poslední 2 zápasy neprohrála

Karviná prohrála 2 z posledních 3 domácích zápasů

Sparta vyhrála poslední 3 kola a inkasovala v nich jediný gól

Sparta prohrála jediný ze 7 zápasů pod trenérem Radou

Spartě stačí bod k zajištění evropských pohárů

Sparta vyhrála jen 2 z posledních 10 ligových zápasů venku (4 remízy, 4 prohry)

trenér Karviné Weber hrával za Spartu

Holík (Karviná) slaví v den utkání 19. narozeniny, Váchovi (Sparta) bude den po zápase 28 let

Karviná bude mít potřetí v sezoně vyprodaný stadion