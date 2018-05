Plzeň - Fotbalisté Plzně po roční přestávce ovládli první ligu a získali pátý mistrovský titul, třetí za poslední čtyři roky. Svěřenci Pavla Vrby díky domácí výhře 2:1 nad Teplicemi mají před posledním 30. kolem v tabulce nedostižný sedmibodový náskok na pražskou Slavii, kterou z trůnu sesadili.

Viktoria si zajistila účast v příštím ročníku Ligy mistrů a finanční bonus od UEFA ve výši 382 milionů korun. Trenér Vrba hned v první sezoně po návratu na plzeňskou lavičku dovedl mužstvo k titulu, svému třetímu. Západočeši navázali na mistrovské roky 2011, 2013, 2015 a 2016.

Ve Štruncových sadech v prvním poločase otevřel skóre Michael Krmenčík, po hodině hry zvýšil Milan Petržela a v závěru už pouze korigoval výsledek David Vaněček. Plzeň na jaře vybojovala teprve čtvrtou výhru z 13 kol a druhou na vlastním stadionu.

Plzeňští v úvodu působili trochu nervózně a do první větší šance se dostali až ve 14. minutě, kdy Kopic z voleje minul branku. Domácí pak v ofenzivě výrazně přidali a hosté jenom urputně bránili. Viktoria se ve 24. minutě dočkala vedoucího gólu. Chorý před brankou našel ofenzivního kolegu Krmenčíka a ten tvrdou ranou nedal Divišovi šanci. Nejlepší ligový střelec dal 13. gól v sezoně, na který čekal od března.

I v závěru poločasu měl plzeňský tým převahu, Krmenčíkovu ránu však nadvakrát zastavil Diviš. Teplice poprvé zahrozily až těsně před pauzou, ale Kučerovu ránu brankář Kozáčik zneškodnil.

Domácím stačilo k titulu získat ve 29. kole stejně bodů jako druhá Slavia, která však po poločase překvapivě prohrávala 0:3 s Jabloncem. Přesto Západošeši začali i druhou půli aktivně. Petrželův gól však neplatil kvůli ofsajdu a Kopice tváří v tváří vychytal Diviš.

Teplický gólman podruhé kapituloval v 61. minutě, kdy ho z dálky překonal technickou střelou Petržela. Domácí fanoušci začali zaskandovat "Viktorka Plzeň - mistr ligy". Náladu jim nezkazil ani bývalý útočník Viktorie Vaněček, který v 85. minutě zblízka snížil po Trubačově přihrávce.

Severočeši už víc nestihli, pošesté za sebou v lize nevyhráli a nenapravili minulou domácí prohru 1:4 s posledním Brnem, po které hráči a realizační tým dostali pokutu půl milionu korun.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Je to příjemný pocit. Jsem samozřejmě rád, že jsme po fantastickém podzimu a po trošku složitějším jaru uhráli titul, který znamená Ligu mistrů. To je pro nás super a hlavně to znamená, že budeme hrát skupinu a můžeme se v klidu připravovat na tuto náročnou soutěž. Samozřejmě víme, že náš čeká určitě spousta práce, protože jaro nám ukázalo, že všechno nebylo úplně optimální jako na podzim. Ale na druhou stranu já vždy vše sčítám, ať je to podzim, nebo jaro. Z tohoto pohledu jsme byli nejlepší a zaslouženě jsme letos vyhráli."

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "My jsme vstoupili do utkání bázlivě a především po ziscích míčů na útočné polovině soupeře jsme lacino ztráceli. Dostali jsme se pod tlak domácích, kteří potom vsítili branku. Pak jsme se malinko zlepšili, měli jsme tam jednu situaci, ale žádnou brankovou příležitost. Druhý poločas už se hrál v trochu poklidnějším tempu. Domácí přidali druhou branku, my jsme v závěru zkorigovali, ale už jsme neměli čas to utkání více zdramatizovat. Plzeň vyhrála zaslouženě a slaví titul. S Brnem to byl absolutní výpadek, dnes jsem viděl mužstvo, které chtělo."