Plzeň - Hokejisté Plzně jsou po obhájci titulu Brnu druhým jistým semifinalistou play off extraligy. V pátém čtvrtfinálovém duelu porazil vítěz základní části Olomouc na svém ledě 5:0, a přestože prohrál úvodní souboj série, nakonec ji opanoval jasně 4:1 na zápasy. Západočeši tak už mají jistý minimálně bronz.

Indiáni vedli již na začátku druhé třetiny 3:0. Góly vítězů dali útočníci Miroslav Indrák, jenž se trefil dvakrát, Ryan Hollweg a Denis Kindl a zadák Michal Moravčík. Druhé čisté konto v letošních vyřazovacích bojích vychytal Miroslav Svoboda. Hanáci mu nedali gól posledních 140 minut a 41 vteřin série.

Semifinálovým soupeřem Plzně bude jeden z tria Kometa Brno, Pardubice, Liberec. Pokud Bílí Tygři dotáhnou k postupu sérii s Hradcem Králové, v níž vedou po dnešním úspěchu na východě Čech 3:2, Plzeň vyzve právě poraženého loňského finalistu Liberec.

Plzeň šla od samého úvodu sebevědomě za postupem. Po zahřívacích zákrocích Konráda přečkali Západočeši díky Svobodovi bez úhony jednu z mála šancí hostů, kdy na sebe vzal koncovku přečíslení dvou na jednoho Holec, ale brzy poté sami udeřili. Rozjetý Indrák dostal na útočné modré čáře puk, prolétl až před Konráda a střelou zblízka nezaváhal.

Ve 14. minutě mohl úspěšný střelec zvýšit, v dalších příležitostech byli Kratěna a Denis Kindl, který byl sám před Konrádem po Kubalíkově akci, jenž se šikovně vyháčkoval z rohu, jenže stav se nezměnil. Na druhé straně zahrozili Ostřížek a Holec, v 19. minutě se ale kotouč po rychlé kombinaci dostal k Hollwegovi, který ho pohotovou ranou poslal za Konráda.

Na začátku 22. minuty se mohl aktivní Indrák zapsat podruhé mezi střelce, ale i když mu Konrád sebral radost, Plzeňští nemuseli smutnit dlouho - o chvilku později napřáhl z jízdy na kruhu pro vhazování Denis Kindl a zvýšil. S ohledem na dění na hrací ploše bylo zřejmé, že hosté už nebudou mít sílu na zvrat.

Ve 24. minutě rozezvučel Mertl brankovou konstrukci. Následovala série tří vyloučení na straně domácích, Hanákům se ale vrátit do zápasu nepodařilo. Alespoň gól naděje měl na holi Laš, který zakončoval povedenou akci do odkryté branky, jenže Svoboda předvedl zákrok zápasu a proti dobře mířené ráně se stihl přesunout.

Na začátku třetího dějství neuspěl Gulaš, tečovaná Kadlecova rána v přesilovce skončila na tyči, vzápětí Svoboda vychytal Ostřížka. Plzeň už ale žádné komplikace nepřipustila. V 54. minutě naopak ještě potěšil domácí fanoušky v početní výhodě Moravčík, rovněž v přesilovce se nedlouho poté přece jen dočkal své druhé trefy Indrák. Konec už si domácí vychutnali v exhibičním duchu a mohli slavit postup.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Byli jsme moc rádi, že jsme urvali oba zápasy v Olomouci, i když to bylo nesmírně těžké, hlavně ten druhý. Museli jsme ale zároveň trošku krotit emoce, protože to sebevědomí se může snadno přehoupnout do pocitu, že se nemůže nic stát. Kluky jsme upozorňovali, že Olomouc do toho půjde a nemá co ztratit. Na druhou stranu jsme nechtěli, aby nás to svazovalo. Jsem rád, že jsme dobře začali, a myslím si, že celý zápas jsme byli lepším týmem, přestože Olomouc byla z protiútoků nebezpečná. Je těžké soupeře porazit čtyřikrát za sebou; celou sezonu předváděli jeho hráči velkou bojovnost, zasloužili si play off a klobouk dolů před tím, co předvedli. Líbilo se mi, jak byla série férová."

Zdeněk Venera (Olomouc): "Bylo vidět, že Plzeň měla po těch dvou výhrách u nás sebevědomí. Od začátku předváděla sebevědomý výkon a zápas se vyvíjel podle představ domácích. Byla škoda, že jsme z některých šancí nedali gól, protože naše mužstvo by to zvedlo a nebylo by to tak jednoznačné. Do zápasu se ale promítlo ono sebevědomí domácích při vedení 3:1 v sérii a naopak u našich hráčů už nebylo vidět v koncovce tolik důrazu. Po olympiádě jsme sehráli o pět zápasů více a zejména v útočné fázi už to nebylo tak důrazné."

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. Indrák (Stach, Jones), 19. Hollweg (Preisinger, T. Kubalík), 23. D. Kindl (Jones), 54. Moravčík (Kracík, Mertl), 57. Indrák (Kratěna, Jones). Rozhodčí: Hejduk, Hribik - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0. Diváci: 7333. Konečný stav série: 4:1.

Plzeň: M. Svoboda - Kadlec, Moravčík, Čerešňák, J. Kindl, Jones, D. Sklenička - Gulaš, Mertl, Schleiss - Indrák, Kratěna, Stach - Kantner, Kracík, D. Kindl - T. Kubalík, Preisinger, Hollweg. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Staněk, J. Galvas, L. Galvas, Houdek - Irgl, J. Knotek, Burian - Skladaný, Ostřížek, J. Káňa II - Eberle, Matai, Laš - Jergl, Herman, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.