Plzeň - Fotbalisté Plzně potřetí v historii postoupili do osmifinále Evropské ligy. V domácí odvetě druhého kola porazili Partizan Bělehrad 2:0 a navázali na úvodní remízu 1:1. V 67. minutě otevřel skóre Michael Krmenčík, v nastavení přidal pojistku střídající Aleš Čermák.

Lídr české nejvyšší soutěže, který hrál osmifinále už v letech 2013 a 2014, se dalšího soupeře dozví při pátečním losování. Svěřenci Pavla Vrby v této sezoně Evropské ligy na svém stadionu vyhráli i pátý zápas.

Vrba udělal v základní sestavě jednu změnu oproti duelu v Bělehradu, Zeman na pravém kraji zálohy nahradil Petrželu. Do zahajovací jedenáctky Viktorie se vrátil levý obránce Limberský, který kvůli nemoci vynechal nedělní ligový šlágr v Olomouci (0:0).

Plzeňští nezačali příliš aktivně, ale po desáté minutě si vytvořili dvě velké šance. Hořavovu přízemní střelu vyrazil Stojkovič a srbský brankář si poté poradil i s hlavičkou Krmenčíka.

Partizan si během první půle nic většího nevypracoval a trochu zahrozil jen ve 22. minutě, kdy Pantičovu střelu s problémy zneškodnil gólman Hruška. Na druhé straně se po odraženém rohu dostal v šestnáctce k míči Kolář a z voleje zamířil těsně nad břevno.

Domácí začali i druhý poločas zahozenou příležitostí. Zemanův centr v 52. minutě propadl k obránci Řezníkovi, jenže autor vyrovnávacího gólu z Bělehradu zblízka netrefil branku. Nad břevnem pak skončila i Hubníkova rána po rohu.

Hostům až v 66. minutě rozhodčí odpískal první faul, zatímco Plzeň v té době měla na kontě už 12 nedovolených zákroků. Krátce poté Západočeši otevřeli skóre. Hejda nákopem z poloviny hřišti našel Krmenčíka, nejlepší plzeňský střelec si poradil s bránícím Ostojičem a křížnou střelou z úhlu propálil Stojkoviče.

Hráči srbského mistra po inkasovaném gólu přidali, vyprodukovali však jen několik nepřesných pokusů. Druhý zásah mohl přidal stoper Hejda, ale z rohu ještě hlavičkoval nepřesně.

Fanouškům Plzně hodně zatrnulo v 83. minutě, kdy volný Soumah z voleje vypálil těsně nad Hruškovu branku. Bělehradský tým už v závěru hodně riskoval. Gólman Stojkovič špatně rozehrál, čehož využil střídající Petržela a před prázdnou brankou našel dalšího náhradníka Čermáka, který ve čtvrté minutě nastavení zpečetil vítězství Viktorie.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Bylo to o prvním gólu, který byl hodně důležitý. Musím pochválit mužstvo, že jsme utkání vzadu uhráli téměř bez chyby. Soupeře jsme v podstatě k ničemu nepustili. My naopak měli situace, abychom gól dali ještě dříve, ale trpělivost se vyplatila a posunula nás do dalšího kola. Máme velmi zkušené mužstvo, které hraje evropské poháry už několik sezon, což je velká výhoda. Takticky jsme ten úvod jara po dlouhé pauze zvládli velmi dobře, ve třech zápasech jsme dostali jeden gól, a to od týmů, které mají velkou kvalitu. Ale ještě bychom chtěli dávat více branek, protože toto mužstvo je ofenzivně laděné."

Miroslav Djukič (trenér Partizanu): "Přijeli jsme do Plzně, abychom dali gól, který jsme potřebovali, ale to se bohužel nepovedlo. Pokoušeli jsme se hrát ofenzivně, ale měli jsme před sebou agresivního a pevného soupeře, který nám takovou hru nedovolil. Nepovedlo se nám dostat do žádné šance. Ale hráči odvedli maximum, bojovali statečně. Nemám mužstvu co vyčíst, odjíždíme se vztyčenou hlavou."

Michael Krmenčík (útočník Plzně): "Bylo to taktické utkání. Dnes jsme se na ně připravili asi o trochu víc než oni na nás a zaslouženě jsme postoupili. Doma chceme hrát ofenzivně a tady nad námi vyhraje málokdo. Při tom gólu šel pas za obránce, já si ho na dlouhou a pak na prsa zpracoval a zkusil vystřelit. Asi jsem to trefil dobře a byl z toho docela hezký gól. V dalším kole bychom rádi nějaký významný tým, třeba nějaký anglický klub, přemýšlím třeba o Arsenalu. Já si ale rád zahraju proti každému týmu a především chci každý tým porazit."

Martin Zeman (záložník Plzně): "Máme hroznou radost, zvládli jsme to skvěle. K ničemu jsme je nepustili, dali dva góly a zaslouženě postoupili. Oni museli vstřelit branku, nám to v uvozovkách stačilo. Pak to ale trefil Krmelec (Krmenčík), oni museli hodně dopředu a my chodili do brejku."

Aleš Hruška (brankář Plzně): "Tam jsme uhráli výsledek, který jsme potřebovali, a doma jsme to dotáhli. Musím pochválit kluky, jak to odbránili. Já jen koukal, jestli na mě něco nepřiletí, a nepřiletělo. Všichni jsme opravdu dobře bránili. Byl to zkušený výkon. V Příbrami jsem hrál osm let o záchranu a teď si tohle moc užívám."

Viktoria Plzeň - Partizan Bělehrad 2:0 (0:0)

Branky: 67. Krmenčík, 90.+4 Čermák. Rozhodčí: Kehlet - Hummelgaard, Sörensen (všichni Dán.). ŽK: Pantič, Tošič (oba Partizan). Diváci: 10.185. První zápas: 1:1, postoupila Plzeň.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Zeman (71. Petržela), Kolář (86. Čermák), Kopic - Krmenčík (83. Chorý). Trenér: Vrba.

Partizan: Stojkovič - Vuličevič, N. R. Miletič, Ostojič, Uroševič - Jevtovič (65. Ožegovič), Zdjelar - Jankovič (78. Soumah), Pantič, Tošič - Tawamba. Trenér: Djukič.