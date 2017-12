Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v dohrávce 19. kola Mladou Boleslav 4:1 a protáhli svoji bodovou sérii na dvanáct utkání, z nichž 11 vyhráli. Naopak Středočeši prohráli potřetí z posledních čtyř zápasů. O osudu dnešního souboje ve prospěch Indiánů rozhodl dvěma góly v úvodní třetině Milan Gulaš. Plzeňský útočník svůj výkon navíc ozdobil asistencí na uklidňující trefu Miroslava Indráka na 4:1 v čase 39:26.

Hosté bez nemocného Klepiše nezačali ideálně a již ve čtvrté minutě překvapil Maxwella střelou z pravého kruhu Gulaš. Nejproduktivnější hráč extraligy se znovu prosadil o necelé tři minuty později, kdy při přečíslení dvou na jednoho překonal opět po přihrávce Schleisse amerického gólmana bekhendovou kličkou. Odpovědět mohl Musil, ale Svoboda stačil jeho táhlý pokus vyrazit. Strážce plzeňské branky se vytáhl také v osmé minutě, kdy během přesilovky hostů stačil i vleže zasáhnout proti dorážce nekrytého Holíka.

Na začátku 10. minuty nahradil Maxwella v mladoboleslavském brankovišti Růžička. Indiáni sice svého soupeře přehrávali, ale Středočeši hrozili z brejků. Pabiška ovšem před koncem první třetiny při akci dva na jednoho zakončil těsně vedle. To domácí skórovali minutu po začátku prostřední části, když po kombinaci celého druhého útoku zakončoval Stach pohodlně do odkryté branky na 3:0.

Za chvíli Sklenička po odvážném výpadu nestačil zasunout kotouč za dezorientovaného Růžičku. Mladoboleslavský náhradník měl ve 25. minutě štěstí, že nekrytý Petr Straka během početní výhody vypálil zblízka mimo. Za chvíli udeřilo na druhé straně poté, co Svoboda za svá záda propustil nepříliš prudkou střelu Orsavy. Nejofenzivnější pasáž utkání uzavřel Kracík, jehož nenápadný pokus po rychlém přečíslení zastavila levá tyčka.

Následně hosté ve snaze vstřelit kontaktní gól výrazně přidali, ale z dobrých pozic střelecky selhali Lenc s Emingerem. Naopak 34 vteřin před druhou sirénou potrestal vyloučení Lence dorážkou na 4:1 Indrák.

Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili aktivněji hosté, ale Musil z mezikruží zakončil příliš slabě a průnik Pacovského zastavil skvělým zákrokem Svoboda. V 52. minutě ovšem zbrzdil Hanzlík faulem nápor svého týmu. Domácí už si svůj náskok díky lepšímu pohybu nenechali vzít a od většího debaklu hosty uchránil jen pozorný Růžička.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Rozdělil bych hodnocení na dvě části. Výsledek je pro nás skvělý, ale výkon tak povedený nebyl. Soupeř měl daleko víc šancí. Jako trenéra obránců mě netěší spousta nepřesností a okének v naší hře. Špatných rozhodnutí tam od nás bylo až moc. Samozřejmě nechci snižovat naší bodovou sérii, kdy jsme odehráli opravdu skvělé zápasy. I dnes tam bylo od hráčů obrovské úsilí, ale možná i pod dojmem té série koncentrace jednotlivců už není taková, jako bychom se prali o každý bod. Opakuje se tam lehkovážnost. Věřím, že je to vybalancované. Teď si vybíráme štěstí, aby nám nakonec někdy nechybělo."

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): "První gól jsme inkasovali hodně lacině a druhý ze standardní situace, kde jsme to tam špatně vyhodnotili. Byli jsme soupeři jinak hodně vyrovnaným soupeřem a ve většině věcí jsme domácí i předčili, bohužel si odvážíme prohru. Kluci bojovali a měli šance. Největší rozdíl byl v tom, že soupeř ty svoje na rozdíl od nás dokázal využít. Po takovém výkonu to jako trenéři bereme. Musím týmu poděkovat za předvedený výkon, snad si ho přeneseme i do dalšího zápasu."

Dohrávka 19. kola hokejové extraligy:

HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Gulaš (Schleiss), 7. Gulaš (Schleiss, Moravčík), 21. Stach (Indrák, Kracík), 40. Indrák (Mertl, Gulaš) - 26. Orsava (P. Holík, Lenc). Rozhodčí: Mrkva, Šír - L. Kajínek, Špůr. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 3939.

Sestavy:

Plzeň: M. Svoboda - Jones, J. Kindl, Kaňák, Moravčík, Čerešňák, Kvasnička, D. Sklenička - Gulaš, Mertl, Schleiss - Indrák, Kracík, Stach - M. Chalupa, Kratěna, P. Straka - Hollweg, Preisinger, D. Kindl. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Mladá Boleslav: Maxwell (10. J. Růžička) - Kurka, Jan Hanzlík, Eminger, Němeček, Knot, Kotvan, Hrdinka - M. Procházka, P. Holík, Orsava - Lenc, P. Musil, L. Pabiška - Pacovský, Šafránek, T. Knotek - Volf, Najman, P. Kousal. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.