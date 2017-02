Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v 50. kole extraligy Karlovy Vary 4:2 a v boji o první desítku pro play off si připsala teprve druhou výhru z posledních šesti zápasů. Energie sice v západočeském derby šla rychle do vedení, ale domácí zvýšili tempo a do přestávky vyrovnali. O své výhře v souboji s předposledním týmem extraligy rozhodli Indiáni třemi trefami během druhé dvacetiminutovky.

Již ve druhé minutě mohl domácí dostat do vedení Moravčík, netrefil ale z dorážky odkrytou branku od levého mantinelu. Vzápětí připravil Stach šanci Indrákovi, ten ale zblízka nepřekonal gólmana Závorku. Z protiútoku se směrem dopředu osmělili také hosté, bombu nekrytého Tomáše Dvořáka ale stačil Machovský ramenem vytěsnit mimo. Ve čtvrté minutě už ale po závaru kolem svého brankoviště v přesilové hře nemohl dosáhnout plzeňský gólman na dorážku Grígera.

Indiáni poté viditelně znervózněli, ale zvládli ubránit dvě oslabení. Ve 14. minutě Kracík před odkrytou brankou minul Kvasničkovu nabídku. Na druhé straně si najel na dlouhý pas Martina Rohana Flek, tváří v tvář však Machovského nepřekonal a za chvíli v dobré pozici neskóroval ani Tomáš Dvořák. V závěru třetiny převzali iniciativu domácí. Stach po individuální akci ještě nevyrovnal, ale 28 vteřin před sirénou upravil během přesilovky tečí Svobodovy střely na 1:1 Kracík.

Do prostřední části stáhli trenéři Plzně hru na tři útoky. Lepším pohybem si domácí vynutili tlak, ale hosté pečlivě bránili. Až ve 28. minutě Kubalíkova teč mířila těsně vedle a vzápětí po průniku mezi kruhy udeřil Stach. O 50 vteřin později navíc důrazný Procházka zvýšil dorážkou na 3:1.

Trápící se Energii vrátilo do hry ve 34. minutě Moravčíkovo vyloučení, které tvrdou střelou od modré čáry potrestal Kindl. Chvíli na to dokonce Tomeček při nepřesné dorážce do odkryté branky sahal po vyrovnání. Naopak ve 37. minutě bekhendem usměrnil do sítě Lvem tečovanou střelu. Krátce před koncem druhé třetiny mohl odpovědět během početný výhody na brankovišti nekrytý Gríger.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky přečkali domácí oslabení a aktivním pojetím nepouštěli soupeře do šancí. Ve 49. minutě uchránil svůj tým od pohromy jen Závorka při pokusu volného Preisingera. Energie poté nevyužila přesilovku a Indiáni i přes neproměněnou příležitost Indráka dokráčeli v poklidu ke čtvrté výhře nad regionálním sokem v sezoně.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Nebylo to jednoduché utkání. Stále věřím, že jsme ve hře o předkolo. Dnes jsme věděli, že musíme utkání za každou cenu vyhrát. Na začátku jsme se tlačili dopředu, ale inkasovali jsme gól z přesilovky. Velice důležité pro nás bylo, že jsme dokázali gólem do kabiny vyrovnat na 1:1. Druhá třetina byla z naší strany aktivní. Chtěli jsme se pořád tlačit do brány a odskočili jsme na 3:1. Ve třetí třetině jsme chtěli hrát pořád aktivně a ne začít jenom bránit. Musím kluky pochválit za to, jak v této nelehké situaci, do které jsme se sami dostali, utkání zvládli a jsme pořád ve hře o předkolo."

Mikuláš Antonik (Karlovy Vary): "První třetina nebyla z naší strany špatná. Vedli jsme 1:0 a mohli jsme i odskočit na větší rozdíl. Škoda že jsme inkasovali vyrovnávací gól z přesilovky na konci třetiny. Zápas se lámal v polovině, kdy nám Plzeň rychle odskočila na 3:1. Sice jsme zase snížili, ale potom se zápas definitivně zlomil ve prospěch Plzně, když jsme nevyužili obrovskou šanci na vyrovnání a naopak jsme za chvíli dostali gól na 4:2. Ve třetí třetině si soupeř výsledek hlídal a zaslouženě vyhrál."

HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 20. Kracík (T. Svoboda, Kratěna), 29. Stach (Kvasnička), 30. M. Procházka (Kratěna, D. Sklenička), 37. M. Procházka (Lev, D. Sklenička) - 4. Gríger (Benák, Skuhravý), 34. D. Kindl (Benák, Skuhravý). Rozhodčí: Lacina, T. Horák - Lhotský, Pešek. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:2. Diváci: 5892.

Plzeň: Machovský - Kadlec, Kvasnička, Čerešňák, Pulpán, D. Sklenička, Moravčík - T. Svoboda, Kracík, D. Kubalík - M. Procházka, Kratěna, Lev - Indrák, Preisinger, Stach - Schleiss, Koreis, Hrnka. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Karlovy Vary: Závorka - Benák, Tomáš Dvořák, Harant, Baránek, Baldajev, M. Rohan - Mikulík, Gríger, T. Rachůnek - Gorčík, Skuhravý, Vachovec - V. Tomeček, Tuominen, Stloukal - Flek, D. Kindl, O. Beránek - Davídek. Trenéři: Tlačil a Antonik.