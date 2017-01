Pardubice - Hokejisté Plzně poprvé v sezoně porazili Pardubice, když v utkání 38. kola vyhráli na jejich ledě 3:2. Zaznamenali tak páté vítězství za sebou, pokaždé navíc s plným bodovým ziskem. Dlouho to v Pardubicích vypadalo na jasnou záležitost, Škoda vedla na začátku třetí části už o tři branky, ale nakonec se po dvou gólech Petra Sýkory strachovala až do úplného závěru. Dynamo naopak popáté v řadě prohrálo.

Zápas byl od počátku z obou stran svižný, ale co se týče šancí, tak velice opatrný a na první vážnější šanci čekaly opět prořídlé tribuny až do 11. minuty, kdy Vondráček napálil tyčku. Ke změně skóre nevedla poté hra ve čtyřech ani zkrácená plzeňská přesilovka čtyři na tři. Skóre se pohnulo až v závěru první části, kdy klasickou výhodu zužitkoval hostující Indrák, který byl důrazný na brankovišti a dotlačil kotouč do sítě.

Do druhé třetiny vlétly oba týmy s větší ofenzivní chutí a hned zkraje si oba připravily velké šance. Pardubický Beran neproměnil přečíslení tří proti jednomu, na druhé straně pálil jen do gólmana Růžičky osamocený Švarc. Příval šancí postupně utichl a hosté bez potíží drželi těsné vedení. To navíc po polovině zápasu navýšil po rychlém protiútoku ranou pod horní tyč Moravčík.

Pardubice se po druhé inkasované brance zvedly, ovšem jejich útočná snaha nebyla efektivní. Postupem času na ledě spíše přibývalo šarvátek a hraničních zákroků, což vyvrcholilo faulem Leduca na Stacha, po kterém pardubický obránce obdržel trest do konce utkání. Plzeň naopak měla k dispozici pětiminutovou přesilovku. Podstatnou část výhody hosté strávili v útočném pásmu a v jejím závěru se radovali ze třetí branky, když se po Kadlecově ráně do tyče trefil dorážející Kubalík.

Plzeňský střelec pálil tvrdě i při další výhodě, ovšem Růžička tentokrát s pomocí tyče dokázal zasáhnout. A byl to důležitý zákrok, protože pak se do děje vložil pardubický kanonýr Sýkora. Ten nejprve rychlou dorážkou ve 48. minutě vykřesal pro Pardubice naději a necelých šest minut před koncem třetí třetiny přesnou ranou z ostrého úhlu zadělal na drama. Dynamo vrhlo všechny síly do útoku, dvě a půl minuty před koncem odvolalo brankáře, ale Plzeň si nenechala pátou výhru v řadě vzít.

HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 48. P. Sýkora (Schaus, Hubáček), 55. P. Sýkora (Redenbach, Čáslava) - 18. Indrák (Stach), 33. Moravčík (Vondráček), 44. D. Kubalík (Kadlec). Rozhodčí: Úlehla, Hradil - Brejcha, Suchánek. Vyloučení: 4:3, navíc Leduc 5 min. a do konce utkání, Schaus (oba Pardubice) 10 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. Diváci: 6037.

Pardubice: M. Růžička - Ščotka, Schaus, Čáslava, Nedbal, Leduc, Bokroš - P. Sýkora, Redenbach, Hubáček - Klimenta, Nahodil, Rolinek - M. Beran, T. Kaut, M. Bárta - Mallet, M. Kaut, Starý. Trenéři: P. Rohlík, V. Martinec a Mikeska.

Plzeň: Machovský - Kadlec, Němeček, Čerešňák, Pulpán, Moravčík, Kaňák - T. Svoboda, Kracík, D. Kubalík - Indrák, Preisinger, Stach - Hrnka, Kodýtek, Lev - Vondráček, Koreis, Švarc. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.