Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec, 19. března v Plzni. Lukáš Půlpán (vlevo) dává druhý gól Plzně brankáři Liberce Jánu Lašákovi. Vpravo je Martin Ševc z Liberce. ČTK/Chaloupka Miroslav

Plzeň - Hokejisté Plzně zvítězili ve třetím čtvrtfinále play off extraligy nad Libercem 6:3 a snížili náskok úřadujícího šampiona v sérii hrané na čtyři výhry na 1:2. Západočeši již během první třetiny vedli 2:0 a 3:1, poté i 4:2, ale hosté se dokázali takřka po celý zápas držet na dostřel. Hattrickem se zaskvěl plzeňský útočník Tomáš Svoboda. Čtvrté utkání se odehraje v pondělí rovněž na plzeňském ledě od 17:20.

Plzeň měla do divoké první třetiny výtečný nástup. Přesně po čtyřech minutách ji poslal do vedení Kratěna, jehož skvělou přihrávkou našel Svoboda. Domácí kapitán sice zblízka netrefil při prvním pokusu o rychlé zakončení kotouč ideálně, ale následnou opravou už uspěl a potrestal tak Krenželokovo nedovolené bránění.

Do čtyř museli brzy i domácí, ale dostali se během oslabení k přečíslení dvou na jednoho, při němž Lev dobře načasoval nahrávku Pulpánovi a ten prostřelil Lašáka. Dvoubrankové vedení však vydrželo Škodě jen minutu a půl. Ševc pak místo rány od modré čáry oslovil střílenou přihrávkou Valského a gólman Machovský byl bezmocný.

Ve 13. minutě vypálil z kruhu pro vhazování Pulpán a Lašák vyrazil puk přímo před Svobodu, jenž při zakončení do prázdné branky za povyjetým strážcem brankoviště Bílých Tygrů nezaváhal. Západočeši pak dostali možnost své vedení ještě navýšit, když se faulem provinil Derner, ale také oni chybovali, pouze na Machovského jeli sami Jelínek s Krenželokem a Jelínek s přehledem dostal Liberec znovu do hry.

Ani ve druhém dějství se diváci nenudili. Bílí Tygři v něm měli střeleckou převahu, ale i po jeho skončení nadále gól ztráceli. I proto, že na začátku 22. minuty zamířil na trestnou lavici Vantuch a Kratěna oplatil Svobodovi souhru z první trefy domácích. Po jeho skvostné asistenci zakončoval Svoboda do prázdné branky.

I potřetí v utkání ale Liberečtí nedopustili dvoubrankové manko na déle než tři minuty a úspěšně dorážející Bulíř poslal Stacha z trestné lavice zpět do hry po pouhých 19 vteřinách. Jelínek mohl vyrovnat, na druhé straně pálili nebezpečně Stach a Kubalík, ale stav 4:3 nezměnili ve velkých šancích Bulíř při Svobodově trestu a Jelínek v přečíslení.

Ve třetí třetině nejprve nevyzrál Ordoš na Machovského, na druhé straně prověřil Lašákovu pozornost Kubalík. Domácí se dočkali ve 48. minutě, kdy v přesilovce po Kratěnově přihrávce zkompletoval hattrick Svoboda. Domácí už byli však poté pozornější a nepřipustili komplikace. V 55. minutě si ofenzivně laděný bek Šimek najel před Machovského, ale osamocený ho zblízka nepřekonal. Hosté sáhli v závěru k dlouhé power play, krátce před koncem se ale dočkal gólové trefy i aktivní Kubalík.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Do utkání jsme chtěli vstoupit aktivně. Věděli jsme, že Liberec bude hrát stejně jako hraje celou sezonu. To se nám i podařilo, drželi jsme krok, dobře jsme bruslili a napadali. Byli jsme i na puku. A díky naší aktivní hře jsme měli přesilovky, které jsme dnes skvěle využili. Viděli jsme pro diváka pohledné utkání, jež se hrálo nahoru dolů. My jsme rádi za výhru, ale jde pouze o jeden zápas, zítra je nový den a vše začíná pro obě strany nanovo."

Filip Pešán (Liberec): "Dali jsme si hlavní úkol pro zápas, tím bylo hrát v pěti. Bohužel domácí hráči opět lítali vzduchem a my jsme dostali tři branky v oslabení, což rozhodlo zápas. Plzeň hraje přesilovky skvěle, to už trvá několik let zpátky. Mají hráče, kteří je umí sehrát. Jinak si myslím, že diváci viděli velmi bojovné emotivní utkání se spoustou branek, které se muselo líbit. Na zítřejší zápas se musíme připravit ještě lépe než na dnešek."

HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 6:3 (3:2, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Kratěna (T. Svoboda), 8. Pulpán (Lev, Čerešňák), 13. T. Svoboda (Pulpán), 23. T. Svoboda (Kratěna), 48. T. Svoboda (Kratěna), 60. D. Kubalík - 10. Valský (Ševc, Svačina), 16. P. Jelínek, 26. Bulíř (P. Jelínek). Rozhodčí: Hodek, Šír - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 4:4. Využití: 3:1. V oslabení: 1:1. Diváci: 7536 (vyprodáno). Stav série: 1:2.

Plzeň: Machovský - Kadlec, Němeček, Frühauf, D. Sklenička, Čerešňák, Pulpán - T. Svoboda, Kratěna, Lev - Indrák, Stach, D. Kubalík - M. Procházka, Preisinger, Schleiss - Hrnka, Kracík, Koreis. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Liberec: Lašák - R. Šimek, Ševc, Jánošík, Vitásek, Pyrochta, Derner - Bartovič, P. Jelínek, L. Krenželok - Lakatoš, Bulíř, Radivojevič - Valský, Vantuch, Svačina - J. Stránský, Bližňák, Ordoš - Mikyska. Trenéři: Pešán a Mlejnek.