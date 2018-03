Plzeň - Fotbalisté vedoucí Plzně ve 22. kole první ligy nečekaně podlehli oslabené Mladé Boleslavi 1:2 a v jarní části nejvyšší soutěže doma ani na třetí pokus nevyhráli. Viktoria má v čele neúplné tabulky devítibodový náskok před druhou Slavií. Středočeši poskočili na desáté místo. Ve 40. minutě otevřel skóre Petr Mareš. Boleslavský tým odehrál závěrečnou půlhodinu bez vyloučeného Nikolaje Komličenka, přesto v 79. minutě přidal pojistku Michal Hubínek. Až těsně před koncem snížil Marek Bakoš.

K první zajímavé možnosti se ve třetí minutě dostali hosté. Mareš však z přímého kopu trefil jen připraveného brankáře Kozáčika. Na druhé straně volný Řezník po rohu hlavičkoval těsně nad břevno.

Boleslavští ve 26. minutě nevyužili slibný brejk. Konaté v šestnáctce našel Mareše, který nepřekonal Kozáčika. Jeho protějšek Polaček s problémy zlikvidoval Krmenčíkovu střelu a poté vytáhnul i Kopicův pokus.

V době, kdy Plzeňští měli převahu a stupňovali tlak, otevřeli skóre hosté. Mareš si ve 40. minutě vyměnil míč s Komličenkem a povedenou akci zakončil přízemní střelou podél Kozáčika. Chvílí poté navíc s poraněným kotníkem odkulhal ze hřiště nejlepší plzeňský střelec Krmenčík, kterého nahradil Bakoš.

Do druhého poločasu naskočil i druhý klasický útočník Chorý, jenž v sestavě Viktorie vystřídal nevýrazného Koláře. Krátce po změně stran po Kovaříkově centru hlavičkoval Bakoš, ale Poláček si míč u tyčky pohlídal. Hrošovský technickou ranou pak těsně minul boleslavskou branku.

Komplikace pro Mladou Boleslav přišla v 58. minutě, kdy ruský útočník Komličenko loktem fauloval Hubníka a rozhodčí Zelinka ho po druhé žluté kartě vyloučil.

Západočeši si však se zataženou obranou soupeře nevěděli rady a dlouho si nevypracovali ani větší šanci. Naopak Mladoboleslavští v 79. minutě po brejku přidali druhý gól. Jánoš vyslal střádajícího Hubínka a ten tváří v tvář překonal Kozáčika.

Plzeň si vytvořila závěrečný tlak a v 89. minutě snížila, kdy se Bakošova hlavička odrazila od břevna do sítě. Drtivý nápor domácích už vyrovnání nepřinesl, i když po další Bakošově hlavičce nebylo zcela jasné, zda míč přešel celým objemem brankovou čáru. Boleslav zaznamenala teprve druhou výhru z posledních devíti kol.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Myslím, že ty jarní zápasy se trošku opakují. Asi se nad tím budeme muset zamyslet. Přiznejme si, že Boleslav hlavně v prvním poločase, kdy hrála v jedenácti, byla lepší a důraznější a sbírala druhé balony. To dnes ve fotbale rozhoduje a my byli všude pozdě, nebyli dostatečně důrazní v osobních soubojích. Mladá Boleslav z toho těžila a zaslouženě vedla 1:0. Samozřejmě hra proti deseti se trošku zjednodušila, bylo tam několik závaru, ale zase po chybě jsme z brejku dostali gól na 2:0 a to asi zápas rozhodlo. Pak jsme sice měli takový tlak, kdy to tam lítalo ve vápně a dali jsme i gól na 2:1. Ale pokud promrháme poločas tak, jak jsme ho promrhali dneska, je hodně těžké s takovými soupeři bodovat. Je to prostě naše chyba."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Dneska se mi hodně líbil výkon hlavně v první půli. Plzeň jsme zaskočili. Hráli jsme nahoře docela dobře aktivně, získávali jsme balony. Šli jsme do vedení a měli ještě nějaké situace, které jsme mohli vyřešit líp. Ve druhé půli to bylo ovlivněné tím vyloučením. Pro nás už to bylo velmi složité se bránit velké kvalitě Plzně. Přestože blok pracoval dobře, Plzeň si tam hlavně po stranách vytvářela situace. Lítal tam jeden centr za druhým a byla jen otázka času, kdy Plzeň vyrovná. Naštěstí se nám povedl brejk, který ráz utkání malinko změnil. Přesto se Plzeň ještě jednou dostala do utkání a musím říct, že jsem nebyl klidný ani ty poslední tři minuty. Povedlo se nám to ubránit a moc si toho vítězství vážíme."

Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 1:2 (0:1)

Branky: 89. Bakoš - 40. Mareš, 79. Hubínek. Rozhodčí: Zelinka - Kotík, Pochylý. ŽK: Chorý - Šušnjar, Přikryl, Komličenko, Poláček. ČK: 58. Komličenko. Diváci: 8722.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hubník (74. Zeman), Hájek, Limberský - Hořava, Hrošovský - Kopic, Kolář (46. Chorý), Kovařík - Krmenčík (42. Bakoš). Trenér: Vrba.

M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Šušnjar, Chaluš, Křapka - Jánoš, Matějovský (66. Hubínek) - Konaté (86. Magera), Přikryl (74. Ladra), Mareš - Komličenko. Trenér: Weber.