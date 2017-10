Lucern (Švýcarsko) - Mezi 63. a 69. minutou v Lucernu skórovali domácí Mattia Bottani a Carlinhos, čtvrt hodiny před koncem snížil střídající Michael Krmenčík. V závěru zvýšil na 3:1 Alexander Gerndt a těsně po něm ještě odpověděl Marek Bakoš. Viktoria venku v pohárech nezvítězila podvanácté za sebou. Čtvrtý duel ve skupině čeká Viktorii za dva týdny doma opět s Luganem.

Mezi 63. a 69. minutou v Lucernu skórovali domácí Mattia Bottani a Carlinhos, čtvrt hodiny před koncem snížil střídající Michael Krmenčík. V závěru zvýšil na 3:1 Alexander Gerndt a těsně po něm ještě odpověděl Marek Bakoš. Viktoria venku v pohárech nezvítězila podvanácté za sebou. Čtvrtý duel ve skupině ji čeká za dva týdny doma opět s Luganem.

"Ten zápas z naší strany byl velice pomalý a soupeř nás trestal z rychlých brejkových situací. Samozřejmě i po našich chybách v rozehrávce. Myslím, že zaslouženě vyhrál," řekl na tiskové konferenci plzeňský trenér Pavel Vrba.

"Ve skupině začínáme odznova, teď máme výhodu, že hrajeme dva zápasy doma. Lugano se tímto zápasem vrátilo do hry o postup, což může být zajímavé. O druhé místo se asi bude hrát až do konce," dodal kouč Viktorie.

V základní sestavě hned pět změn oproti nedělnímu ligovému utkání na Spartě. V brance nastoupil Hruška, do obrany se vrátil uzdravený kapitán Hubník, v záloze dostali šanci Čermák s Pilařem a v útoku Bakoš.

"Od hráčů, kteří dnes dostali trošku víc prostoru, jsme asi očekávali víc. Z tohoto pohledu možná někteří nepředvedli úplně to, co jsme od nich předpokládali," prohlásil Vrba.

Po nezáživné úvodní čtvrthodině zahrozilo dvakrát Lugano. Hruška nejprve střelu Carlinhose vyrazil na roh a brazilský útočník o chvíli později tečoval míč těsně vedle tyčky.

Ve 21. minutě neproměnil obrovskou šanci Řezník, který se dostal sám před brankáře Da Costu, ale zblízka ho trefil jen do nohy. Poté Bakoš nevyužil přímý kop ze slibné pozice a poslal míč nad břevno. Jinak se Plzeň spíše trápila a na hřišti nebylo vidět, že by spolu hráli lídr české ligy a poslední tým švýcarské nejvyšší soutěže.

"My jsme věděli, že Lugano sílu má, byli na nás dobře připraveni. Hráli jsme jenom po šestnáctku. Zejména v prvním poločase jsme nedávali ani centr, byly tam asi jenom dvě menší příležitosti," uvedl kapitán a obránce Roman Hubník.

Druhý poločas začal velkou šancí Lugana. Bottani se zbavil Hubníka a z úhlu pronikal do pokutového území, ale nadějnou akci zkazil nepřesnou přihrávkou.

Vrba poslal do hry Krmenčíka s Kopicem, ale v 63. minutě otevřeli skóre domácí. Bottani dostal přesný míč za obranu a zblízka překonal Hrušku. Hosté už za šest minut inkasovali podruhé. Další brejk zakončil akrobatickým kopem k tyči Carlinhos.

Plzeňští se nadechli k velkému náporu a v 76. minutě snížili. Krmenčík se po centru dalšího náhradníka Zemana trefil přesně k tyči. V 88. minutě po dalším protiútoku Gerndt obešel Hrušku a míč z úhlu poslal do prázdné branky. Vzápětí ještě jednou snížil Bakoš přesnou křížnou střelou. Víc ale už hosté v dramatickém závěru nestihli.

"Nám se nepodařilo dát z našich prvních šancí gól, soupeřovi ano. Nevím, jestli jsme znervózněli. Potom nás trestali za některé věci a nakonec jsme do nedokázali zvrátit," litoval útočník Plzně Marek Bakoš.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Ten zápas z naší strany byl velice pomalý a soupeř nás trestal z rychlých brejkových situací. Samozřejmě i po našich chybách v rozehrávce. Myslím, že zaslouženě vyhrál. Nevím, jestli to byla nejtěžší porážka po mém návratu do Plzně. Naopak si myslím, že nám ten zápas spoustu věcí ukázal. Od hráčů, kteří dnes dostali trošku víc prostoru, jsme asi očekávali víc. Z tohoto pohledu možná někteří nepředvedli úplně to, co jsme od nich předpokládali. My víme, že v evropských pohárech všechny mančafty mají nějakou úroveň. Já to beru jako zápas, který soupeř zaslouženě vyhrál. Ve skupině začínáme odznova, teď máme výhodu, že hrajeme dva zápasy doma. Lugano se tímto zápasem vrátilo do hry o postup, což může být zajímavé. O druhé místo se asi bude hrát až do konce."

Roman Hubník (kapitán a obránce Plzně): "Byl to zápas nahoru dolů. Soupeř bránil celý zápas z bloku a vyrážel do nebezpečných brejků. Takže hrozně těžké, ale škoda, že jsme nedali první gól. Mohli jsme hrát jako oni. Bohužel po našich chybách vstřelili tři góly. My jsme věděli, že Lugano sílu má, byli na nás dobře připraveni, hráli jsme jenom po šestnáctku. Zejména v prvním poločase jsme nedávali ani centr, byly tam jenom dvě menší příležitosti. V druhém poločase se to zlepšilo a po těch centrech jsme dali dva góly. Škoda, že ten první poločas jsme odehráli tak, jak jsme to odehráli."

Marek Bakoš (útočník Plzně): "Drželi jsme míč, ale nepotvrdili jsme to gólově. Myslím, že byli strašně nebezpeční do rychlých brejků. Nám se nepodařilo dát z našich prvních šancí gól, soupeřovi ano. Nevím, jestli jsme znervózněli. Potom nás trestali za některé věci a nakonec jsme to nedokázali zvrátit. Je to Evropská liga, nemáme tendenci podceňovat nějaké soupeře. Viděli jsme, že Lugano má kvalitu, měli nebezpečné, rychlé a silné hráče. To mužstvo není tak špatné, jak si mnoho lidí myslí."

Jan Kopic (záložník Plzně): "Hráli jsme prakticky celou dobu do plné obrany, ale soupeř měl takovou taktiku a myslím, že tuhle taktiku může mít i Brno v lize. My musíme změnit styl hry, aby to nedopadlo zase takhle. Dneska byli lepší, brejky měli prakticky všechny nebezpečné. To se jim dařilo a zaslouženě vyhráli. Pro nás dobře, že FCSB vyhrálo (na hřišti Beer Ševy 2:1). Skupina je pořád otevřená a můžeme si drbat hlavu, protože kdybychom tu dnes uspěli, tak už je postup blízko."

Skupina G:

FC Lugano - Viktoria Plzeň 3:2 (0:0)

Branky: 63. Bottani, 69. Carlinhos, 88. Gerndt - 76. Krmenčík, 89. Bakoš. Rozhodčí: Jovanovič - Stojkovič - Mihajlovič (všichni Srb.). ŽK: Piccinocchi, Črnigoj, Mariani, Daprelá - Bakoš, Zeman. Diváci: 2530.

Lugano: Da Costa - Mihajlovic, Rouiller, Golemič, Daprelá - Piccinocchi, Ledesma, Mariani - Črnigoj (85. Padalino), Carlinhos (73. Sabbatini), Bottani (70. Gerndt). Trenér: Tami.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hubník, Hájek, Havel - Čermák, Hrošovský - Petržela (56. Kopic), Kolář (56. Krmenčík), Pilař (70. Zeman) - Bakoš. Trenér: Vrba.

Hapoel Beer Ševa - FCSB 1:2 (0:1)

Branky: 88. Cuenca - 70. a 75. Gnohéré.

Beer Ševa: Goresh - Bitton (74. Cuenca), Taha, Elhamed, Korhut - Brown, Ogu (29. Radi), Einbinder - Melikson, Sahar, Nwakaeme. Trenér: Bakhar.

FCSB: Nita - Benzar (25. Benzar), Planič, Balasa, Momčilovič - Man (58. Coman), Nedelcu, Budescu, Popescu, Teixeira - Tanase (69. Gnohéré). Trenér: Dica.





Tabulka:

1. FCSB 3 3 0 0 7:2 9 2. Lugano 3 1 0 2 5:6 3 3. Plzeň 3 1 0 2 5:7 3 4. Hapoel Beer Ševa 3 1 0 2 4:6 3