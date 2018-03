Lisabon - Trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba považuje Sporting Lisabon za silného a zkušeného soupeře se skvělými ofenzivními hráči. Přesto doufá, že Viktoria ve čtvrtečním úvodním osmifinále Evropské ligy v Lisabonu nezklame a domácí co nejvíce potrápí.

"Podle mě je určitě favoritem Sporting, který má mnohem více zkušeností. Na druhou stranu my už dneska máme také nějaké zkušenosti. Určitě budeme chtít Sporting potrápit a možná i překvapit," řekl Vrba na tiskové konferenci v Lisabonu.

Kádr třetího týmu portugalské ligy, do kterého patří například mistři Evropy brankář Rui Patrício a záložník William Carvalho, útočník Bas Dost nebo obránce Fábio Coentrao, považuje za hodně kvalitní, ale žádného konkrétního fotbalistu nevyzdvihl.

"Já se zabývám kvalitou hráčů a celkem mě jména nezajímají. Mě zajímá to, že Sporting - aspoň co jsem je viděl v posledních zápasech - hraje obrovsky ofenzivní fotbal. Čeká nás soupeř, který jednoznačně preferuje ofenzivu," upozornil Vrba. "Nebudu říkat konkrétní jména. Hráči Sportingu v ofenzivně jsou všichni skvělí a určitě budí obrovský respekt," doplnil čtyřiapadesátiletý kouč.

Plzeňští mohou poprvé v historii postoupit do čtvrtfinále Evropské ligy. V roce 2013 nestačili na Fenerbahce Istanbul, o rok později zase v osmifinále vypadli s Lyonem. "Motivace je to samozřejmě obrovská. Kdybychom řekli, že bychom nechtěli postoupit, je to prostě nesmysl. Pro celý český fotbal by bylo hodně zajímavé, kdybychom se dostali mezi posledních osm mužstev v Evropské lize," uvedl Vrba.

"Uděláme pro to maximum. Respektujeme soupeře, ale určitě si to chceme rozdat a doufám, že tu nezklameme. Doufám, že to zvládneme fotbalově a výsledek ať se rozhodne na hřišti ve dvou zápasech," doplnil bývalý reprezentační kouč.

Věří, že plzeňským hráčům proti zvučnému soupeři pomohou právě bohaté zkušenosti z evropských pohárů. "V posledních asi osmi letech pravidelně postupujeme do podzimní části soutěže, občas do jarní části soutěže. Máme za sebou několik desítek zápasů v těchto soutěžích. Vyzrálí určitě jsme, uvidíme, jestli to bude na Sporting stačit," konstatoval Vrba.

Plzeň podle Limberského může v Lisabonu jenom překvapit

Podle plzeňského obránce Davida Limberského bude Sporting Lisabon ve čtvrtečním úvodním osmifinále Evropské ligy favoritem a Viktoria může v Portugalsku jenom překvapit. Roli outsidera však čtyřiatřicetiletý fotbalista považuje za možnou výhodu.

Sporting v této sezoně na stadionu Josého Alvaladeho porazila jen Barcelona ve skupině Ligy mistrů, navíc vlastním gólem Sebastiána Coatese. "Dřív jsme bývali česká Barcelona, tak uvidíme. Ne, dělám si srandu. Samozřejmě jsou favoriti a my můžeme jenom překvapit, což může být naše výhoda," řekl Limberský novinářům.

Lídr české ligy může mezi nejlepší osmičku soutěže postoupit poprvé v historii. V roce 2013 Viktoria nestačila v osmifinále Evropské ligy na Fenerbahce Istanbul, o rok později vypadla s Lyonem. "Bavili jsme se o tom, že jsme nejdál došli do osmifinále. Ta výzva je veliká, na druhou sezonu nejsme favoriti," podotkl bývalý reprezentant.

Svěřenci Pavla Vrby v sobotu kvůli namrzlému hřišti nehráli ligu v Ostravě, takže budou devět dní bez soutěžního utkání. "Jsme radši, když máme zápasové vytížení a hrajeme pravidelně. Bohužel nám to narušil zápas v Ostravě. Nemyslím si, že je to pro nás výhoda. Já o tom nerozhoduju, ale samozřejmě bych radši hrál," uvedl Limberský.

Sporting je podle něj obrovsky silný tým. Kapitánem je záložník William Carvalho, brankářskou jedničkou další vítěz Eura 2016 Rui Patrício a nejlepším střelcem Bas Dost. Do kádru Sportingu patří i bek Fábio Coentrao, který hostuje z Realu Madrid, nebo bývalý stoper Barcelony Jérémy Mathieu.

"My takové hráče, kteří vyhráli Ligu mistrů, v týmu nemáme. Myslím, že naše přednost je v týmu jako celku. Oni mají individuality, takže to bude hodně náročný zápas," konstatoval Limberský. "Myslíme si, že známe jejich sílu. Viděli jsme je na videu a trenér nám k tomu něco řekl. Myslím, že budeme připraveni," přidal plzeňský odchovanec.

Největší sílu třetího týmu portugalské ligy vidí v ofenzivě. "Vepředu mají hrozně rychlé hráče a celá záložní řada plus útočník jsou hrozně moc dobří," uvedl Limberský. "Útočník Dost má velkou podporu právě ze záložní řady, i krajní obránci útočí. Myslím, že těží z hry celého týmu," dodal levý bek.