Plzeň - Fotbalový obránce Milan Havel přestoupil z Bohemians 1905 do Plzně, kde podepsal tříletou smlouvu. Dvaadvacetiletý účastník červnového mistrovství Evropy hráčů do 21 let pomůže Viktorii zacelit mezeru na levé straně sestavy po zranění Davida Limberského s Janem Kovaříkem.

"Samozřejmě jsme potřebovali zareagovat na vzniklou situaci, kdy se nám během jednoho dne zranili hned tři hráči. Milan je mladý perspektivní obránce a delší dobu byl v našem hledáčku, aktuální stav nás donutil reagovat velmi rychle," uvedl pro klubový web generální manažer Viktorie Adolf Šádek. "Svými výkony může být i přes svůj stále nízký věk pro Viktorii okamžitě prospěšný," dodal.

Havel je odchovancem Bohemians, za které odehrál v uplynulých třech sezonách 53 ligových utkání s bilancí dvou branek. Původně byl záložníkem, ale výrazněji se prosadil až po přesunu na post levého obránce. Na uplynulém Euru jednadvacítek odehrál všechny tři zápasy českého týmu ve skupině a dva z nich nezvykle na pozici pravého beka.

V letní přestávce o něj usilovaly i zahraniční kluby, například švýcarský Young Boys Bern, ale nakonec se rozhodl pro českého vicemistra, s kterým ho už za necelé dva týdny čeká 3. předkolo Ligy mistrů.

"Je to pro mě velký kariérní posun. O nabídce Plzně jsem nemusel vůbec přemýšlet, protože pro mě moc znamená. Těším se na nové spoluhráče a nové výzvy, které přede mnou stojí," uvedl Havel, který se v pátek připojí k týmu na soustředění v Rakousku a v sobotu už by měl být k dispozici trenérovi Pavlu Vrbovi pro přípravný zápas s Wolverhamptonem.

Havel je šestou letní posilou Viktorie. Západočeši už získali brankáře Aleše Hrušku, záložníky Aleše Čermáka, Daniela Koláře, Chorvata Diega Živuliče a útočníka Jakuba Řezníčka.