Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v 51. kole extraligy Pardubice 5:2 a díky třetí výhře z posledních čtyř utkání stále drží postupovou desátou příčku zajišťující předkolo play off. Indiáni o osudu utkání rozhodli třemi trefami během první třetiny a v prostřední části svoje vedení ještě navýšili. Domácím pomohl dvěma góly nejlepší střelec soutěže Dominik Kubalík, který vylepšil svou bilanci na 29 tref. Naopak Dynamo si po osmé porážce za sebou zpečetilo svoji účast v baráži o udržení.

Domácím pomohl k dobrému vstupu do utkání vyloučením pardubický Chaloupka a již po 56 vteřinách zužitkoval přihrávku Lva trefou mezi betony Kloučka kanonýr Kubalík.

"Vycházely nám v přesilovce hezké kombinace. Jsem rád, že si to konečně zase sedlo. Měli jsme tam nacvičenou kombinaci, ale trochu jsme to přejel. Jenom jsme to zametl a naštěstí to mezi betony prošlo do brány," popsal svoji úvodní trefu a povedené přesilovky nejlepší střelec této i minulé extraligové sezony Dominik Kubalík.

Gólman hostí musel za chvíli zastavit také šanci Lva. Obrana Dynama nestíhala dobře se pohybující plzeňské hráče a v sedmé minutě při úniku Kratěny ve vlastním oslabení zachránil svůj tým od pohromy znovu Klouček.

Poté během přesilové hry Indiánů Kubalíkův volej jen těsně minul odkrytou branku, ale vzápětí v 11. minutě krátce po návratu Kauta z trestné lavice po ideální nabídce Kracíka zvýšil Svoboda pohodlně na 2:0.

Ve 14. minutě si po rychlé akci mezi hráči Pardubic vyměnil Stach kotouč s Indrákem a poslal za záda bezmocného Kloučka třetí gól. Do svatyně hostí následně nastoupil Hübl a Dynamo se zvedlo. Zaváhání Skleničky při rozehrávce napravil gólman Machovský skvělým zákrokem proti zakončení osamoceného Petra Sýkory i dorážce Špirka. Navíc půl minuty před první sirénou snížil na 1:3 dorážkou Tomášek.

"Za stavu 1:3 jsme měli i šance, ale oni nám ujeli a po gólu na 1:4 bylo prakticky po zápase. Velký rozdíl byl v nasazení. Soupeř na nás vlétl a tím nás přehrál," našel rozhodující faktory osmé porážky Pardubic v řadě asistent trenéra Otakar Janecký.

V úvodu prostřední části Hübl dokázal zlikvidovat přesilovkovou ránu Indráka z mezikruží a hosté poté převzali iniciativu. Ve 25. minutě ale Nahodil s Petrem Sýkorou ve svých gólových šancích netrefili branku. Na druhé straně v polovině zápasu zblízka neskóroval Procházka a z protiútoku Ján Sýkora neprostřelil ze strany Machovského.

Klid domácím zajistilo až ve 32. minutě Pulpánovo vyhození z obranné třetiny, které dojel Lev a tváří v tvář Hüblovi zvýšil na 4:1. Ve 37. minutě navíc hosté svojí nedisciplinovaností nabídli Indiánům dvojnásobnou přesilovku, v níž po kombinaci s Kadlecem a Kratěnou přidal pátý gól Kubalík.

"Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Jsme rádi, že se nám povedl vstup do zápasu. Za stavu 3:1 ještě Pardubice zlobily, ale čtvrtým gólem jsme zápas rozhodli a potom už jsme zápas víceméně kontrolovali," zhodnotil utkání obránce Škody Lukáš Pulpán.

Závěrečná třetina se hrála pouze povinnosti. Domácí aktivní hrou hlídali svůj náskok a v přesilovce ho mohl ve 41. minutě navýšit Stach, jenž minul odkrytou branku. Hübl v poslední desetiminutovce zneškodnil šance Moravčíka a Procházky a naopak na druhé straně na konečných 5:2 snížil v 55. minutě z brejku Schaus.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Do zápasu jsme vstoupili dobře a rychle se dostali do vedení. Za stavu 3:1 jsme ale měli špatných prvních deset minut druhé třetiny, kdy jsme zbytečně jsme ztráceli puky ve středním pásmu a nebyli jsme schopní se dostat do útočné třetiny. Zápas potom rozhodl náš čtvrtý gól a třetí třetina se prakticky jenom dohrávala. Situace se před pátečním zápasem vyvinula tak, že pojedeme na Spartu s tím, že tam musíme bezpodmínečně bodovat."

Otakar Janecký (Pardubice): "Domácí zaslouženě vyhráli a musím jim pogratulovat. Na začátku jsme chtěli eliminovat nápor Plzně. Co jsme si před utkáním řekli, jsme ale vůbec nesplnili a rychle jsme prohrávali 0:3. Potom jsme se zvedli a začali jsme je honit. Za stavu 1:3 jsme měli i šance, ale oni nám ujeli a po gólu na 1:4 bylo prakticky po zápase. Velký rozdíl byl v nasazení. Soupeř na nás vlétl a tím nás přehrál."

HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 1. D. Kubalík (Lev, Stach), 11. T. Svoboda (Kracík, M. Procházka), 14. Stach (Indrák), 32. Lev (Pulpán), 39. D. Kubalík (Kratěna, Kadlec) - 20. D. Tomášek (Trončinský, Špirko), 55. Schaus (Trončinský, Špirko). Rozhodčí: Pešina, M. Petružálek - Flegl, Polonyi. Rozhodčí: Pešina, M. Petružálek - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 4:10. Využití: 2:0. Diváci: 4859.

Sestavy:

Plzeň: Machovský - Kadlec, Kvasnička, Čerešňák, Pulpán, D. Sklenička, Moravčík - T. Svoboda, Kracík, D. Kubalík - M. Procházka, Kratěna, Lev - Indrák, Preisinger, Stach - Schleiss, Koreis, Hrnka. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Pardubice: Klouček (14. J. Hűbl) - Trončinský, Chaloupka, Schaus, Ščotka, Nedbal, L. Havlík, Ovčačík, Zajíc - P. Sýkora, Nahodil, Špirko - J. Sýkora, D. Tomášek, P. Hubáček - Bárta, Poulíček, M. Beran - F. Zadina, T. Kaut, Starý. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.