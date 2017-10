Praha - Zapomenout na pohárové fiasko se v nedělním utkání české nejvyšší soutěže s Brnem pokusí fotbalisté Plzně. Stejně jako ve čtvrtek v Evropské lize, kdy podlehla 2:3 poslednímu celku švýcarské ligy Luganu, čeká Viktorii soupeř ze dna tabulky - předposlední Zbrojovka.

Druhá Slavia naopak vstoupí do utkání s pátým Libercem posílená cennou remízou 2:2 s Villarrealem, zatímco až šestá Sparta se v sobotu pokusí navázat na výkon z utkání minulého kola s Plzní a ukončit na hřišti čtvrtého Jablonce výsledkovou mizérii v zápasech venku.

Prohra s Luganem sice pro Plzeň byla propadákem, na domácí scéně se však Viktoria může opřít o rekordní sérii, když vyhrála všech deset dosavadních kol. Ani proti Brnu nemůže brát tým trenéra Pavla Vrby nic jiného než vítězství, protože Zbrojovka má na kontě pouhých sedm bodů a prohrála všech pět venkovních zápasů v sezoně.

Slavia neprohrála v lize pod trenérem Jaroslavem Šilhavým rekordních 36 zápasů za sebou a sérii chce prodloužit i proti Liberci. Se Slovanem Pražané sice vyhráli jediné z posledních čtyř vzájemných utkání, doma s ním ale už pětkrát v řadě neprohráli (4 výhry, 1 remíza).

"My musíme a chceme vyhrát, nemůžeme si dovolit ztratit. Zvlášť teď po zápase ve Villarrealu to nebude jednoduché, doba odpočinku není moc velká," řekl trenér Slavie Jaroslav Šilhavý. "Ale jsme připraveni a kádr máme takový, že to musíme zvládnout," dodal bývalý kouč Liberce.

Sparta v minulém kole proti vedoucí Plzni sahala po vítězství, ale nakonec opět prohrála. Výkon však dal letenskému celku naději, že po letní revoluci v kádru a příchodu italského trenéra Andrey Stramaccioniho se tým konečně zvedá, a rád by to potvrdil i v Jablonci.

Severočeši jsou však ve formě a už osm kol za sebou neprohráli, navíc Sparta venku vyhrála jediné z posledních pěti utkání. "Bavíme se o tom dlouhodobě, už za minulých trenérů jsme venku nevyhrávali. Musíme hrát statečně a podstoupit každý souboj, to je jediný recept," uvedl sparťanský asistent Radoslav Kováč.

"Jméno soupeře samozřejmě budí respekt, ale hrajeme v domácím prostředí a já nevidím jeden jediný důvod, proč se jich bát," přidal kouč Jablonce Zdeněk Klucký. "Sparta nakoupila hráče za stovky milionů, jejich mužstvo si pomalu sedá. Proti Plzni byli v druhé půli lepší, prakticky dobývali plzeňskou bránu, i když nakonec prohráli," dodal.

Hlasy před víkendovými zápasy:

--------

FK Teplice (8.) - MFK Karviná (12.)

Michal Jeřábek (obránce Teplic): "Že Karviná dala venku jen jednu branku, to nic neznamená, protože každý zápas je jiný. My jsme moc čistých kont neposbírali a snad Karviná potvrdí, že venku góly nedává, a my udržíme nulu. V minulé sezoně jsme měli snad čtrnáct čistých kont a teď zatím jen jedno, na tom musíme zapracovat, abychom tolik neinkasovali. Karviná má sílu ve standardních situacích, protože jejich výška není úplně nízká. Musíme si také dávat pozor na brejky, protože vepředu mají Wágnera, který je nebezpečný útočník."

Jozef Weber (trenér Karviné): "Naše situace ještě není kritická, ale vážná určitě. Potřebujeme pořádně bodovat a jsem přesvědčený, že všichni hráči udělají pro sobotní úspěch maximum. Teplice mají kádr stejně jako my ustálený pouze s několika málo změnami. Každý bodík je v naší situaci dobrý a vážili bychom si jej."

FK Jablonec (4.) - Sparta Praha (6.)

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Jméno soupeře samozřejmě budí respekt, ale hrajeme v domácím prostředí a já nevidím jeden jediný důvod, proč se jich bát. Respekt máme, ale budeme hrát tak, abychom zvítězili. Sparta nakoupila hráče za stovky milionů, jejich mužstvo si pomalu sedá. Přijde mi, že pomalu zvedají hlavu. Proti Plzni byli v druhé půli lepší, prakticky dobývali plzeňskou bránu, i když nakonec prohráli."

Radoslav Kováč (asistent trenéra Sparty): "Musíme se chytit, i když Jablonec je těžký soupeř. Mají výborný tým, standardní situace a roli bude hrát i podnebí. Chceme navázat na výkon ze zápasu s Plzní, i když ani tam to nebylo bez chyb. Bavíme se o tom dlouhodobě, už za minulých trenérů jsme venku nevyhrávali. Musíme hrát statečně a podstoupit každý souboj, to je jediný recept. Doma zápasy zvládáme díky stadionu a fanouškům, venku je to o tom být statečný. O Jablonci se před sezonou vůbec nemluvilo a podívejte, kolik mají bodů. Je vidět, že jsou v pohodě a do zápasu jdou v klidu a my musíme bejčit."

Viktoria Plzeň (1.) - Zbrojovka Brno (15.)

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Co se týče výsledků i našeho bodového zisku, jsem samozřejmě spokojen. Máme ale i hluchá místa, neprocházíme zápasy suverénním způsobem. Někdy máme i štěstí, ale tak to ve fotbale bývá. Rekordy mě nezajímají, raději budu první po 30. kole s pár prohrami. Teď v Evropské lize s Luganem jsem od některých hráčů očekával víc, ale zase někteří nastoupili po delší pauze zaviněné zraněním. Ten zápas z naší strany byl velice pomalý a soupeř nás trestal z rychlých brejkových situací. Toho se musíme v lize vyvarovat."

Roman Pivarník (trenér Brna): "Do Plzně se s mými asistenty vrátíme po relativně krátké pauze, tentokrát budeme stát na druhé straně jako soupeři. Tohle fotbalový život přináší. Věřím, že zápas zvládneme co nejlépe. Plzeň si pokaždé vytvoří šance a dokáže v průběhu utkání soupeře zatlačit. Je i otázkou sportovního štěstí, zda se vám to podaří přežít. Důležité je hrát aktivně dopředu, aby Plzeň musela hrát důsledně a nebyla v takovém klidu."

Slavia Praha (2.) - Slovan Liberec (5.)

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Máme k Liberci a jeho hře respekt. Pohybuje se těsně za námi v horní polovině tabulky, hraje ofenzivní fotbal, což myslím, že bude dobře pro diváka. Může to být dobrý fotbal. My musíme a chceme vyhrát, nemůžeme si dovolit ztratit. Zvlášť teď po zápase ve Villarrealu to nebude jednoduché, doba odpočinku není moc velká. Ale jsme připraveni a kádr máme takový, že to musíme zvládnout. Neřekl bych speciální zápas, ale zase uvidím kluky, které mám rád, s kterými jsem pracoval. Zažil jsem tam krásné tři roky, těším se na ně. Ale na 90 minut budou soupeři, které budeme chtít porazit."

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Je to samozřejmě těžké utkání, Slavia v lize 36 zápasů neprohrála. Na druhou stranu nám tahle utkání vyhovují, s těmi soupeři se nám hraje líp do otevřené obrany. Víme, že Slavia má spoustu vysokých hráčů. Takže se musíme vyvarovat standardních situací a hrát hodně aktivně, abychom se nedostávali pod tlak, protože Slavia je v pokutovém území nebezpečná. Na zápas se těšíme, protože jsme zvládli Duklu a máme 17 bodů po 10 kolech, což je pro nás slušné. Máme určitý klid a můžeme si to utkání vychutnat."

Fastav Zlín (7.) - FK Mladá Boleslav (13.)

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Máme teď náročný program. Naší výhodou je, že jsou hráči po výsledcích v naší lize a dobrém výkonu v Evropské lize a remíze proti Kodani v psychické pohodě. Čeká nás duel proti kvalitnímu soupeři, nic na tom nemění současné postavení Mladé Boleslavi v tabulce. Česká liga je vyrovnaná, každý zápas je těžký. Přesvědčili jsme se o tom v minulém kole v utkání proti Jihlavě, kde jsme otáčeli výsledek ve výhru až v závěru. Důležité bude, abychom hráli od první minuty naplno bez hluchých pasáží."

Dušan Uhrin mladší (trenér M. Boleslavi): "Máme tak málo bodů, že každé utkání je pro nás velmi důležité bez rozdílu, proti jakému soupeři se momentálně postavíme. Z mizerné situace se vyhrabeme, když přestaneme opakovat individuální chyby, které srážejí náš výkon."