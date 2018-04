Brno - Fotbalisté vedoucí Plzně ve 25. ligovém kole zvítězili v Brně nad domácí Zbrojovkou 3:1. Hattrickem se blýskl záložník Aleš Čermák, který dvakrát skóroval v prvním poločase a třetí gól přidal hned po změně stran. Porážku Brna už v závěru pouze zmírnil Musefiu Ashiru.

Viktoria ukončila čtyřzápasové čekání na výhru a minimálně do neděle zvýšila v čele tabulky náskok na druhou Slavii na osm bodů. Svěřenci Romana Pivarníka posedmé za sebou nezvítězili a na dně tabulky už na čtrnáctou Jihlavu ztrácí pět bodů.

Plzeň v úvodu zápasu několikrát zahrozila rychlými protiútoky po stranách, které nedotáhla do úspěšné koncovky. Následně na dvacet minut převzali iniciativu Brňané, brankář Kozáčik musel zasahovat pouze v osmé minutě po střele Pilíka, při dalším domácím pokusu mířil Polák nad branku.

Plzeň se dostala do vedení ve 26. minutě, když po úniku aktivního Kopice po pravé straně našel v pokutovém území Havel zpětnou přihrávkou volného Čermáka a ten střelou k tyči vstřelil první ligový gól v sezoně.

Po něm snaha Brňanů vyprchala, kombinační akce ztratily přesnost a tempo diktovala favorizovaná Plzeň, která o šest minut později přidala druhou trefu. Po akci Kopice nechali domácí zadáci před brankou hodně prostoru k zakončení Čermákovi, jenž překonal podruhé Melichárka.

Hned po změně stran udeřila Plzeň potřetí. Ve 48. minutě Kopic trefil tyčku a odražený míč pohotově vrátil do sítě Čermák. Navzdory tříbrankové ztrátě se pokoušela Zbrojovka o otevřenou partii, její snaha ale většinou končila na nepřesnostech a centrované míče před branku s přehledem odvraceli stopeři Řezník s Hubníkem. Do slibnější šance se dostali až v 81. minutě, kdy po úniku z levé strany skóroval Ashiru, který po 571 minutách ukončil čekání Brna na ligovou branku. Zbrojovka v nejvyšší soutěži prohrála deváté z posledních 11 vzájemných utkání.

Hlasy po utkání:

Roman Pivarník (trenér Brna): "Vstoupili jsme do utkání dobře, byli aktivní. Bohužel obranná čtveřice nezahrála tak, jak by měla. Hlavně jsme chybovali v trestném území, kde se zápasy rozhodují. Všechny tři góly byly velmi laciné. Při prvním jsme propadli, všichni hráči šli za balonem. Druhý gól padl po jednoduchém podběhnutí Lutonského, který dal balon pod sebe. Nedokázali jsme být tak dobří v souboji, abychom míč odkopli. Třetí gól byl podobný. Po poločase měla Plzeň dvoubrankový náskok. Proti tak kvalitnímu soupeři se už zápas těžko otáčí. Po změně stran jsme chtěli hrát aktivně, ale za tři minuty jsme dostali gól."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "V současné naší situaci je to určitě hodně důležité vítězství. Také vzhledem k tomu, že na jaře nám začátek soutěže nevyšel. Kromě hrubé chyby Hrošovského, pom které jsme dostali gól, jsme neudělali chybu. Snad jen v prvním poločase, kdy nám po levé straně unikl Ashiru. To byla situace, kdy Brno mohlo za stavu 0:0 jít do vedení. Potom jsme už dobře kombinovali, drželi míč, nepustili soupeře do větší příležitosti. Dali jsme tři góly. To zápas rozhodlo.. Čermák měl při hattricku i trochu i štěstí. Při třetím gólu se míč odrazil a vyřešil to zkušeně. Měl správný výběr místa."

Zbrojovka Brno - Viktoria Plzeň 1:3 (0:2)

Branky: 81. Ashiru - 26. ,32. a 48. Čermák. Rozhodčí: Orel - Moláček, Dobrovolný. ŽK: Sukup, Melichárek, Škoda - Kozáčik, Havel. Diváci: 5137.

Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Acosta, Polák, Sedlák (65. Růsek), Ashiru - Pilík - Škoda (72. Bazeljuk). Trenér: Pivarník.

Plzeň: Kozáčik - Havel, Řezník, Hubník, Limberský (61. Kovařík) - Hrošovský, Hořava - Kopic, Čermák (76. Chorý), Zeman (87. Petržela) - Bakoš. Trenér: Vrba.