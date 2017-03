Liberec - Hokejisté Plzně vyhráli v pátém zápase čtvrtfinále play off extraligy na ledě Liberce 5:3 a vynutili si pokračování série. Úřadující mistr sice vedl po první třetině 3:1, ale hosté čtyřmi góly ve druhé dvacetiminutovce skóre otočili a odmítli možný konec série. Hattrickem se na výhře Západočechů podílel Miroslav Indrák, skvělý výkon podal brankář Matěj Machovský. Série bude pokračovat v pátek na ledě Plzně.

Do první šance utkání se po pár vteřinách zápasu dostal domácí Jelínek, brankáře Machovského však překonat nedokázal. A tak šla do vedení Plzeň. Vyloučení Ševce potrestal Lev, jenž překvapil Willa střelou přes obránce.

V další minutě však dostali výhodu přesilové hry i Tygři a i oni ji využili. Ševcovu ideální přihrávku mezi obránce zužitkoval Valský. I pod další gól se podepsala nedisciplinovanost hostů. Na trestnou lavici putovali Hrnka se Lvem a Liberec přesilovku pět na tři za deset sekund využil. Do vedení jej posunul Bulíř.

Dvojnásobnou početní výhodu měli poté i Západočeši, ale nevyužili ji. Jedinou příležitost měl Kubalík, Will byl ale připraven a zlikvidoval i velkou šanci Kadlece v pokračující klasické přesilovce.

V 16. minutě Bartovič potrestal plzeňskou chybu v rozehrávce a zdálo se, že bude rozhodnuto. Navíc následně mohlo být pro hosty ještě hůře, s Bulířovou gólovou šancí si ale Machovský poradil.

Ve druhé třetině se ale obraz hry zcela změnil a Indiáni zápas otočili. Hned ve 21. minutě snížil Indrák, a když poté v přesilové hře nedokázal vrátit domácím zpět dvoubrankové vedení Bulíř, začala se prosazovat Plzeň a zejména mimořádně střelecky disponovaný Indrák.

Jedenadvacetiletý útočník v početní výhodě ve 30. minutě vyrovnal a Wil opustil domácí branku. Trenér Pešán místo něj na led poslal Lašáka, ráz hry v této třetině to však nezměnilo. Posunout Liberec zpět do vedení mohli Valský nebo Vantuch, ani jeden z nich však Makovského nepřekonal. Zato hosté s šancemi naložili lépe. O čtvrtý gól se postaral Stach a následně dokonal hattrick Indrák.

Liberec se poté tlačil do útoku, snažil se snížit a zabránit pokračování série, narážel však na spolehlivého Machovského. Zatímco jeho počet zákroků neustále narůstal, Lašák byl bez práce. Soustavný nápor však ke snížení nevedl. V 57. minutě mohl definitivně rozhodnout Schleiss, brejk ale neproměnil. Hosty to ale nakonec mrzet nemuselo, Liberec nedokázal snížit ani při dlouhé power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Do utkání jsme vstoupili relativně slušně, první třetina byla relativně vyrovnaná a my jsme dali góly z přesilovek. Bohužel za stavu 3:1 jsme měli fatální vstup do druhé třetiny. Velmi podceněné první střídání, kde jsme hned dostali branku po špatném pohybu hráčů, a to trochu nastartovalo celou dvacetiminutovku, která byla totálně bez bojovnosti. Tam jsme prohráli zápas. Nepomohli jsme brankářům, kteří měli oba strašně málo zákroků, a Plzeň trestala jakoukoliv naši chybu. Spravedlivě se série vrací do Plzně."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Pro oko diváka to bylo atraktivní utkání s nábojem play off. Do první třetiny jsme měli dobrý vstup, vedli jsme 1:0, ale bohužel jsme udělali tři chyby a Liberec toho využil. Pak jsme si v kabině něco řekli a druhá třetina rozhodla. Byla to dvacetiminutovka přesně podle našich představ a kluci to sehráli dobře. Klobouk dolů. Ve třetí části jsme věděli, že Liberec půjde ještě do většího tlaku. Připravili jsme se na to a myslím, že jsme obstáli. Klukům bych chtěl poděkovat, že to nezabalili, otočili jsme zápas a sérii prodloužili minimálně do Plzně."

Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 3:5 (3:1, 0:4, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Valský (Ševc, Bartovič), 9. Bulíř (R. Šimek, Radivojevič), 16. Bartovič (L. Krenželok) - 5. Lev (Indrák, Kadlec), 21. Indrák (Kratěna, D. Kubalík), 30. Indrák (D. Kubalík, Kratěna), 35. Stach (Lev), 38. Indrák (T. Svoboda). Rozhodčí: Pešina, Pražák - Komárek, Ondráček. Vyloučení: 6:9. Využití: 2:2. Diváci: 7500 (vyprodáno). Stav série: 3:2.

Liberec: Will (30. Lašák) - R. Šimek, Ševc, Jánošík, Vitásek, Mojžíš, Derner, od 21. navíc Pyrochta - Bartovič, P. Jelínek, L. Krenželok - Lakatoš, Bulíř, Radivojevič - Valský, Vantuch, Svačina - J. Stránský, Bližňák, Ordoš. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Plzeň: Machovský - Kadlec, Němeček, Čerešňák, Kvasnička, Pulpán, D. Sklenička - Indrák, Kratěna, T. Svoboda - Lev, Stach, D. Kubalík - M. Procházka, Preisinger, Schleiss - Hrnka, Kracík, Koreis. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.