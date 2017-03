Karviná - Fotbalisté Plzně vyhráli ve 21. kole první ligy v Karviné 3:2 a díky sobotnímu zaváhání Slavie se posunuli do čela tabulky. Obhájce titulu ještě sedm minut před koncem prohrával 1:2, ale zápas na hřišti nováčka před vyprodaným stadionem v posledních sedmi minutách otočil góly Ivanschitze a Hořavy. Karvinští si tak připsali první jarní porážku.

Karviná odehrála první čtvrthodinku skoro jako z partesu. Už ve druhé minutě se sérií narážeček prokombinovala do vápna a i nepovedená střela Kalabišky nadělala gólmanu Kozáčikovi spoustu starostí. Nebylo divu, když ve 13. minutě Panák vysunul pasem mezi obránce Wágnera, který křížnou střelou otevřel skóre.

Plzeň se pak chopila taktovky utkání a z územní převahy vytěžila šanci Hromady, který ale s Laštůvkou přeloboval i bránu. Domácí pak zničehonic málem skórovali podruhé: Janečka se z šestnácti metrů krkolomně opřel do odraženého balonu a jeho rána olízla břevno.

Ke konci poločasu ale Západočeši svůj tlak vystupňovali a hlavně průniky ze stran si říkaly o gólovou tečku. Bakoš dokonce zavěsil, ale gól kvůli ofsajdu neplatil. Po dalším Kopicově průniky se už Hromada dostal do regulérního zakončení, z malého vápna však přestřelil.

Viktoria po obrátce držela Karvinou pod tlakem, jenže trvalá územní převaha ji dlouho byla k ničemu. Až v 72. minutě se Zemanův prudký centr zleva dostal až k Bakošovi, který do Laštůvkova protipohybu vyrovnal. Plzeň se hnala za vítězstvím, ale domácí ji z nebezpečných brejků rychle nachytali podruhé zásluhou Budínského.

Obhájce titulu byl však ve druhé půli lepší a znovu se dokázal zvednout díky střídajícímu Ivanschitzovi, který technicky obstřelil Laštůvku a připsal si první trefu v české lize.

Bod hostům nestačil a hekticky se vrhli do ofenzívy. Zvrat v předposlední minutě po další akci ze strany agilního Zemana dokonal Hořava, který volejem z šestnácti metrů prostřelil vše, co mu stálo v cestě. V nastaveném čase ještě Krmenčík orazítkoval tyč.

Plzeň díky obratu využila sobotní remízy Slavie s o záchranu bojujícím Libercem a posunula se na první místo tabulky, kde mám před pražským celkem náskok jednoho bodu. Karviné, která prohrála po sedmi kolech, patří sedmé místo.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Karviné): "Z mého pohledu to bylo vyrovnané utkání. Prvních 25 minut to bylo možná naše nejlepší vystoupení v první lize. Postupem času nás Plzeň dostávala pod tlak svoji kvalitou, navíc to stupňovala střídáním. Měli jsme problémy to bránit. Má tam šikovné hráče, kteří dokáží přidat nadstavbu jako v závěru Ivanschitz a Zeman při gólových situacích. Přesto jsme podávali statečný výkon až do závěru, kdy jsme o vítězství přišli. Hráčům není co vytknout."

Roman Pivarník (trenér Plzně): "Bohužel jsme z první šance dostali gól. Dokázali jsme ale pokračovat v kombinační hře, vytvářeli jsme si šance, které jsme bohužel zahazovali. Do druhého poločasu jsme chtěli přejít na dva útočníky, změnili jsme rozestavení na tři obránce, a ovládli jsme zápas. Dokázali jsme vyrovnat, ale soupeř paradoxně z jedné šance dal znovu gól. Vážím si toho, že trpělivou hrou jsme ale dali góly a otočili to. Zvládli jsme to i kondičně, dokázali jsme vystupňovat tempo. Hra o titul je stále otevřená."

MFK Karviná - Viktoria Plzeň 2:3 (1:0)

Branky: 13. Wágner, 75. Budínský - 72. Bakoš, 83. Ivanschitz, 89. Hořava. Rozhodčí: Zelinka - Kotík, Antoníček. ŽK: Šisler, Wágner, Laštůvka, Eismann - Krmenčík. Diváci: 4830 (vyprodáno).

Karviná: Laštůvka - Moravec (90. Jovanovič), Hošek, Košťál, Eismann - Janečka, Šisler - Budínský, Panák (79. Puchel), Kalabiška (90. T. Weber) - Wágner. Trenér: J. Weber.

Plzeň: Kozáčik - Matějů (46. Krmenčík), Hejda, Hubník, Limberský - Hromada (64. Ivanschitz), Hrošovský - Kopic (83. Kovařík), Hořava, Zeman - Bakoš. Trenér: Pivarník.