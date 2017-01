Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 42. kole Chomutov 4:1 a po třech porážkách za sebou opět naplno bodovali. Hosté sice po úvodní třetině vedli, ale domácí dvěma přesilovkovými trefami v prostřední části skóre otočili a ve třetí třetině své vedení ještě navýšili. Dvěma góly se v dresu Škody blýskl nejlepší kanonýr ligy Dominik Kubalík. Piráti tak prohráli i své osmé utkání na ledě Plzně od návratu do extraligy.

Hosté v úvodu nevyužili přesilovou hru a na druhé straně mohl otevřít v páté minutě skóre Matěj Chalupa, osamocený před chomutovskou brankou ale nezvládl zakončit. Domácí poté sice zatlačili Piráty do defenzivy, střelecké šance si ovšem ani během početní výhody nevypracovali. Naopak z nebezpečných brejků musel plzeňský gólman Machovský zastavit pokusy Koblasy a Kämpfa.

Ve 14. minutě už se hosté radovali, když Vondrkovu přihrávku zpoza branky srazil po Tomicově teči Čerešňák hlavou do vlastní branky. Otřesené Indiány mohl před pauzou srazit znovu Tomica, jeho dorážka z bezprostřední blízkosti ale mířila nad.

Vstup do prostřední části vyšel lépe domácím, Stach však po dlouhé kličce minul branku a Skleničku vychytal Laco. K vyrovnaní pomohla Indiánům až nedisciplinovanost hostů. Kracík ještě dorážel těsně vedle, ale ve 28. minutě už po výjezdu Lva zpoza branky upravil v další přesilovce důrazný Indrák na 1:1.

Vzápětí navíc po přečíslení dvou na jednoho po přihrávce Svobody zblízka neuspěl Matěj Chalupa. Následně Piráti zlepšili pohyb a nadechli se k náporu. Ten ovšem ukončil Ruttův faul, který ve 38. minutě potrestal nechytatelným volejem z mezikruží kanonýr Kubalík.

Na začátku závěrečné třetiny vedení Indiánů pojistil po chytré přihrávce Kracíka na první tyč svým pětadvacátým gólem sezony opět Kubalík. Ve 44. minutě mohl rychle odpovědět Vondrka, Machovský se však proti jeho střele z pravého kruhu stihl přemístit včas.

Aktivní Kubalík poté svůj únik zakončil nad a šanci Kratěny zlikvidoval Laco. Ve 48. minutě po dobré práci Hrnky na brankovišti zblízka zvýšil na 4:1 Svoboda. Rozjetí Indiáni už poté i přes bitku Preisingera s Flemmingem drama nepřipustili, hosté prohráli teprve druhé z posledních osmi utkání.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "První třetina od nás nebyla dobrá. Tlak jsme měli pouze optický, chyběl nám pořádný tlak do brány. Soupeř byl z brejků hodně nebezpečný. Do druhé třetiny jsme hráče nabádali k tomu, aby chodili do brány častěji. To jsme dodrželi a v přesilovkách jsme dvěma góly stav otočili. Zlepšili jsme pohyb a hráli jsme dobře s pukem. Tím, že jsme zbytečně neztráceli puky, jsme nepustili soupeře k jeho smrtícím protiútokům. Ve třetí třetině jsme chtěli pokračovat v aktivní hře, ne zbytečně čekat vzadu. Hráči to splnili, přidali další dva góly a zaslouženě jsme vyhráli."

Jan Šťastný (Chomutov): "Před utkáním jsme hráčům zdůrazňovali, že jestli tu chceme uspět, musíme být stoprocentně koncentrovaní a držet se naší taktiky. Chtěli jsme hrát co nejvíc v pěti a nepouštět Plzeň do tlaku a přesilovek. Od začátku jsme neměli dobrý pohyb a nebyli jsme důrazní v osobních soubojích. Paradoxně jsme se šťastnou brankou dostali do vedení. Ve druhé třetině jsme čekali enormní plzeňský tlak, který také přišel. Jejich důraz před brankou nám dělal velké problémy a dali nám z tohoto prostoru dva góly. Po druhé třetině jsme se mohli vrátit do hry jedině aktivním pojetím, ale to se nám proti soupeři, kterého byl plný led, nepodařilo. Mrzí nás, že se nám zápas vůbec nevydařil."

HC Škoda Plzeň - Piráti Chomutov 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 28. Indrák (Lev), 38. D. Kubalík (Indrák), 43. D. Kubalík (Kracík), 48. T. Svoboda (Hrnka) - 14. Tomica. Rozhodčí: Pešina, Bejček - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 6:9, navíc Preisinger - Flemming oba 10 min. Využití: 2:0. Diváci: 5758.

Plzeň: Machovský - Kadlec, D. Sklenička, Čerešňák, Pulpán, Frühauf, Moravčík - Kratěna, Kracík, D. Kubalík - Indrák, Stach, Lev - M. Chalupa, Preisinger, T. Svoboda - Vondráček, Koreis, Hrnka. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Chomutov: J. Laco - Flemming, Dlapa, Rutta, Kudělka, J. Mrázek, Skinner, R. Havel, L. Chalupa - Vondrka, Huml, Tomica - D. Kaše, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Kämpf, Poletín - Hlava, Šťovíček, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.