Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve druhém čtvrtfinále play off extraligy Olomouc 4:2 a vyrovnali stav série na 1:1. Hanáci na západě Čech znovu vedli, důležitou výhru pro vítěze základní části zařídil dvěma góly Milan Gulaš. Uzdravený reprezentační útočník rozhodl vítěznou trefou v čase 55:27. Série se stěhuje na Hanou, kde bude pokračovat v pondělí.

Plzeň vstoupila do utkání stejně jako ve čtvrtek aktivně, rychle si vynutila přesilovku, kterou ale nevyužila. A nedlouho po jejím skončení - stejně jako v úvodním duelu - poprvé inkasovala. Domácí kapitán Kadlec podcenil křížnou přihrávku obranným pásmem Indiánů, na kterou si za jeho zády najel Ostřížek a rychlým zakončením překonal zblízka Svobodu.

Západočeši se snažili jednogólové manko co nejrychleji smazat. V další početní výhodě ale neuspěli a Indrákův pokus z mezikruží ve 12. minutě kryl spolehlivý Konrád. Třetí provinění proti pravidlům na straně hostů už ale nezůstalo bez trestu - po pouhých osmi vteřinách vrátil provinilce Knotka zpět do hry snadno Gulaš po parádní Stachově nahrávce.

V úvodu druhého dějství nedokázali přetavit své příležitosti ve vedoucí trefu Indrák a na druhé straně Jergl. Ale poté, co Indiáni přestáli bez úhony první dnešní oslabení, mladý domácí útočník si spravil chuť. Mertl ve 30. minutě vypálil ostře z levého křídla, odražený kotouč zůstal mezi kruhy ideálně nachystaný pro Indráka a ten propálil Konráda.

Ve 36. minutě jeli Kratěna s Kantnerem dva na jednoho, jenže Kratěna zakončil pouze do Konráda. Stejně dopadl při pokusu z podobného místa o pár vteřin později Kantner. Poté našlápl odvážně až do koncovky Ostřížek a bylo vyrovnáno 2:2. Hosté mohli vzápětí dovršit další obrat ve skóre, dobře sehranému přečíslení dvou na jednoho však scházela gólová tečka. Krátce před přestávkou ještě fauloval Skladaný.

Přesilovka Plzně vyšla naprázdno, po ní Svoboda vykryl Holcův pokus. V čase 43:37 nařídili sudí za Irglovo sevření puku rukou trestné střílení. Ujal se ho Stach, zakončoval dobře nad levý Konrádův beton, jenže slovenský gólman jeho úmysl vystihl lapačkou.

Bez přípravy pak nebezpečně pálil Laš a hosté několikrát zabrnkali na plzeňské nervy. Uklidnění přinesl kanonýr Gulaš. Nejprve sice v 55. minutě minul, ale když měl nabito mezi kruhy o chvilku později, propálil nekompromisně Konráda. Při závěrečné power play hostů nabídl Kratěna krásnou přihrávkou pojistku Stachovi.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Opět jsme viděli velice vyrovnané utkání. Je to o jednom gólu a dnes jsme byli šťastnější my. Musím ale podotknout, že Olomouc hrála podle mého názoru ještě lépe než včera. O to je pro nás cennější, že jsme dokázali zvítězit. Z naší strany to byl lepší výkon, k čemuž přispěli i hráči, od nichž jsme zlepšení čekali. Je to vyrovnaná série a my jsme rádi, že jsme dnešní zápas zvládli. Kluci ho odmakali a odbojovali, do Olomouce se nám teď za stavu 1:1 pojede o něco lépe."

Zdeněk Venera (Olomouc): "Mělo to podobný průběh jako včera, jen s tím rozdílem, že ve čtvrtek jsme dvakrát vedli, Plzeň dvakrát vyrovnala a nakonec se to přiklonilo k nám. Dnes jsme dokázali my srovnat na 2:2, ale přiklonilo se to k Plzni. Tím, že to bylo čtyři minuty před koncem, tak to mrzí, ale je to, jak to je. Zbytečně jsme si tam zatáhli puk do pásma a sami si to zkomplikovali, Plzeň toho dokázala využít a vyhrála zaslouženě. Byl to bojovný zápas, jak to má v play off vypadat. S výkonem jsme celkem spokojení a i když to dnes nestačilo, hráčům nemůžeme nic vytknout."

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 20. Gulaš (Stach, Pulpán), 30. Indrák (Mertl, Stach), 56. Gulaš (Schleiss, Kracík), 60. Stach (Kratěna) - 5. Ostřížek (Vyrůbalík, Skladaný), 36. Ostřížek (J. Galvas, L. Galvas). Rozhodčí: Hribik, Pražák - Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 7017. Stav série: 1:1.

Sestavy:

Plzeň: M. Svoboda - Kadlec, Moravčík, Čerešňák, J. Kindl, Jones, D. Sklenička, Pulpán - Gulaš, Mertl, Schleiss - Indrák, Kratěna, Stach - Kantner, Kracík, D. Kindl - Hollweg, Preisinger, Kodýtek. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Staněk, J. Galvas, L. Galvas, Houdek - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Mráz, Burian - Skladaný, Ostřížek, Matai - Jergl, Herman, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.