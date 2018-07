Praha - Nový ročník první fotbalové ligy otevře páteční předehrávka prvního kola mezi pražskou Duklou a Plzní. Viktoria uzavřela minulou sezonu právě na Julisce, kde domácí tým už jako jistý mistr deklasovala 5:1.

"Určitě to bude trošku jiné utkání, protože v tom posledním kole Dukle ani nám o nic nešlo. Přišli jsme si zahrát fotbal a taktická stránka byla trošku bokem. V pátek to nebude asi tak otevřený fotbal jako na jaře," uvedl plzeňský trenér Pavel Vrba.

Jeho svěřenci během povedené přípravy vyhráli šest ze sedmi zápasů a klopýtli pouze v generálce s Dynamem Kyjev (0:2). "Chceme zase hrát ofenzivní fotbal, ale na druhou stranu je to první kolo. I z tohoto pohledu chceme hrát tak, abychom branku nedostali. Věřím, že v útočné fázi máme takovou kvalitu, že nějakou branku dáme," řekl Vrba, který by v základní sestavě mohl dát šanci i letním posilám stoperovi Luďku Pernicovi a slovenskému záložníkovi Romanu Procházkovi.

Dukla v minulé sezoně dlouho bojovala o záchranu a nakonec obsadila jedenácté místo. Na lavičce skončil kouč Jaroslav Hynek, kterého nahradil jeho někdejší asistent Pavel Drsek. Toho čeká trenérský debut v nejvyšší soutěži.

"Plzeň je zkonsolidovaná, umí se zkoncentrovat na zápasy ze začátku sezony, aby do toho dala všechno. Vím, že vždycky nasadí tempo a chtějí rozhodnout už v prvním poločase. To jsme zažili minulou sezonu, kdy jsme měli první kolo u nich a prohráli 0:4," konstatoval Drsek. "Nechceme určitě dostat nářez jako minule. Všichni mají motivaci, abychom ten zápas zvládli co nejlépe," dodal někdejší obránce.

Páteční utkání má výkop v 18:30, hlavním rozhodčím bude Pavel Franěk.

Hlasy před páteční předehrávkou:

Pavel Drsek (trenér Dukly): "Plzeň je zkonsolidovaná, umí se zkoncentrovat na zápasy ze začátku sezony, aby do toho dala všechno. Vím, že vždycky nasadí tempo a chtějí rozhodnout už v prvním poločase. To jsme zažili minulou sezonu, kdy jsme měli první kolo u nich a prohráli 0:4. Trenér Vrba styl moc nemění. Mají obrovskou kvalitu a hrozně široký kádr. Někteří u nich zůstanou i na tribuně."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Určitě to bude trošku jiné utkání, protože v tom posledním jarním kole Dukle ani nám o nic nešlo a přišli jsme si zahrát fotbal. Začíná nový ročník, my i Dukla jsme na nule a určitě budou chtít oba týmy bodovat. Nebude to asi tak otevřený fotbal jako minule, kdy taktická stránka byla trošku bokem. Chceme zase hrát ofenzivní fotbal, ale na druhou stranu je to první kolo. I z tohoto pohledu chceme hrát tak, abychom branku nedostali. Věřím, že v útočné fázi máme takovou kvalitu, že nějakou branku dáme."

Statistické údaje před předehrávkou: -------- Dukla Praha (v minulé sezoně 11.) - Viktoria Plzeň (1.) Výkop: pátek 20. července, 18:30. Rozhodčí: Franěk - Moláček, Pospíšil. Bilance: 16 1-3-12 10:39. Poslední zápas: 1:5. Předpokládané sestavy: Dukla: Rada - Miloševič, Ostojič, Bobál, Podaný - Hanousek, Holík, Tetour - Douděra, Holenda, Breda. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Procházka, Hrošovský - Petržela, Čermák, Kopic - Krmenčík. Absence: Štursa (dohoda klubů) - Hejda, Kolář (oba zranění). Zajímavosti: - Plzeň v lize porazila Duklu 5x za sebou a v 8 z posledních 9 zápasů - Dukla v samostatné lize porazila Plzeň pouze v jediném z 16 zápasů (v srpnu 2015 doma 1:0) - Dukla v posledních 5 vzájemných ligových duelech dala jediný gól - soupeři se utkali v posledním kole minulé sezony, Plzeň na Julisce vyhrála 5:1 i díky hattricku Krmenčíka - Dukla v minulé sezoně prohrála poslední 3 ligové zápasy - Plzeň v minulé sezoně bodovala v 7 z posledních 8 ligových utkání - Plzeň byla v minulé ligové sezoně nejlepším týmem venku (10 výher, 3 remízy, 2 porážky) - Plzeň v přípravě vyhrála 6 ze 7 duelů - trenéra Dukly Pavla Drska čeká první ligový zápas v roli hlavního kouče