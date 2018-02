Plzeň - Fotbalový reprezentant Václav Pilař bude z Plzně do konce sezony hostovat v Liberci. Viktoria mu tak dává možnost se rozehrát po zdravotních potížích, kvůli kterým na podzim naskočil jen do čtyř ligových duelů.

"Momentálně Vašek pracuje na svém návratu po zranění kotníku. Věříme, že ve Slovanu v průběhu jarní části dostane dostatek příležitostí k získání potřebné herní praxe. Půlroční hostování je pro všechny strany ideálním řešením," řekl v tiskové zprávě generální manažer plzeňského klubu Adolf Šádek.

Devětadvacetiletý krajní záložník přišel do Plzně z Hradce Králové v roce 2011 a rychle se vyšvihl až do národního týmu. Záhy přestoupil do Wolfsburgu, v Německu hrál i za Freiburg, ale už v bundeslize ho začaly trápit zdravotní patálie. V roce 2014 se tak vrátil do Plzně, kde přispěl k titulu, avšak také často marodil.

V minulé sezoně stihl jen šest duelů, v této čtyři a jeden vstřelený gól. Další čtyři starty přidal v Evropské lize. Na jaře by v kádru Plzně, bojující o titul, neměl v konkurenci Milana Petržely, Jana Kopice, Martina Zemana a Jana Kovaříka potřebné herní vytížení, aby našel ztracenou formu. O to se pokusí v Liberci, kde naopak trenér David Holoubek potřeboval posílit kraje zálohy.

"Bude to pro mě něco nového. V mojí momentální situaci je pro mě Liberec nejlepší příležitostí k odehrání co největšího množství kvalitních zápasů. Těší mě, že budu hostovat v týmu, který bojuje o účast v evropských pohárech," řekl Pilař.

Podle jeho agenta Pavla Zíky ze společnosti Global Sports byl o Pilaře zájem i v zahraničí. "Z Polska, Maďarska, ale jednoznačně jsme vybrali českou cestu. Chtěla ho polovina ligy, ale vybrali jsme Liberec jako ambiciózní klub s kvalitním trenérským vedením. Věřím, že Vašek v Liberci ukáže, že je rozdílovým hráčem," řekl ČTK Zíka.