Praha - Fotbalisté Plzně zakončili mistrovskou sezonu drtivou výhrou 5:1 na hřišti pražské Dukly. V zápase 30. kola se blýskl hattrickem Michael Krmenčík, který se s 16 góly stal nejlepším střelcem nejvyšší soutěže. Za Viktorii se ještě prosadili Aleš Čermák a teprve sedmnáctiletý náhradník Ondřej Štursa, jedinou branku Dukly vstřelil Dominik Preisler.

"Mně potěšilo, že jsme i v posledním kole, a po ne tak velkých oslavách jako v minulosti, zvládli zápas tak, jak jsme si představovali. To je pro mě hodně příjemné," řekl na tiskové konferenci plzeňský trenér Pavel Vrba.

""Je to první hattrick a jsem za něj rád. Konečně. Nejdřív jsem chtěl udělat titul, až potom třeba střelce. To se mi asi povedlo naposled párkrát v dorostu. Je hezké vyhrát střelce a určitě si to doma někde vystavím," doplnil Krmenčík.

Souboj nejhorší ligové obrany s nejlepším útokem se od začátku vyvíjel lépe pro Plzeň, která měla od minulého kola jistý titul. Kopicovi ještě zakončení v ideální pozici nevyšlo, ale dorážející Krmenčík už si ve třetí minutě proti svému bývalému týmu poradil.

Hosté měli velkou převahu. Kopic sice v další šanci selhal, ale ve 14. minutě se Krmenčík otočil okolo dvou obránců a zblízka zvýšil na 2:0. Po půl hodině hry se po akci Hořavy a Petržely dostal k zakončení volný Čermák a přízemní střelou přidal třetí gól.

"My jsme poměrně brzo dali laxností Plzni náskok a komfort. Mistrovská Plzeň má vysokou kvalitu a dokáže to potom silně využít. Na základě toho jsme dostali obrovskou školu," přiznal kouč Dukly Jaroslav Hynek.

Závěr poločasu patřil Dukle. Nejprve Španěl Néstor trefil tyčku, ve 37. minutě si pak na Miloševičův centr naběhl další bek Preisler a ve skluzu snížil. Těsně před pauzou ještě plzeňský brankář Aleš Hruška chytil Tetourovu střelu.

"Určitě jsme dominovali, i když za stavu 3:1 Dukla měla dvě situace, kdy třeba mohla zápas ještě zdramatizovat. Ale my měli také spoustu situací," podotkl Vrba.

I druhá půle začala šancí Pražanů, Miloševičův tvrdý pokus však Hruška vyrazil. V 59. minutě po brejku Kopic přihrál před branku Krmenčíkovi, který snadno zakončil do prázdné branky a zaznamenal premiérový hattrick v nejvyšší soutěži.

Po ráně Kovaříka, kterou zlikvidoval brankář Dukly Matúš Hruška, Plzeň v 66. minutě skórovala popáté. Střídající Štursa po závaru šťastně propálil domácí obranný blok a při druhém ligovém startu se radoval z první trefy. Konec utkání už se spíš dohrával a Západočeši porazili Duklu popáté za sebou.

"Po gólu na 1:4 jsme měli spíš projev odevzdaného mančaftu. Plzeň to zkušeně dohrála, ještě měla nějakou šanci navíc. Jednoznačně projevila svou kvalitu a zápas na závěr ligy zvládla skvěle," pochválil soupeře Hynek.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "My jsme poměrně brzo dali laxností Plzni náskok a komfort. Mistrovská Plzeň má vysokou kvalitu a dokáže to potom silně využít. Na základě toho jsme dostali obrovskou školu. I když jsme za stavu 0:3 snížili a ještě měli v závěru poločasu šance a třeba se to dalo zdramatizovat. Na začátku druhého poločasu jsme neproměnili dvě šance a po gólu na 1:4 jsme měli spíš projev odevzdaného mančaftu. Plzeň to zkušeně dohrála, ještě měla nějakou šanci navíc. Jednoznačně projevila svou kvalitu a zápas na závěr ligy zvládla skvěle."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Těší mě, že jsme i v posledním kole a po oslavách, i když ne tak velkých jako v minulosti, zvládli zápas tak, jak jsme si představovali. To je pro mě hodně příjemné. Určitě jsme dominovali, i když za stavu 3:1 Dukla měla dvě situace, kdy třeba mohla zápas ještě zdramatizovat. Ale my měli také spoustu situací. Myslím, že individuální ceny nejsou tak podstatné jako ty týmové, ale samozřejmě jsem rád, že máme nejlepšího střelce ligy. Michael (Krmenčík) se mohl rozstřílet dřív, i když byl limitovaný zraněním. Až teď ke konci sezony je stoprocentně fit a dokazuje to v zápasech, kdy zase začal střílet branky."

Dukla Praha - Viktoria Plzeň 1:5 (1:3)

Branky: 37. Preisler - 3., 14. a 59. Krmenčík, 30. Čermák, 66. Štursa. Rozhodčí: Dubravský - Myška, Dresler. ŽK: Hejda (Plzeň). Diváci: 2841.

Sestavy:

Dukla: M. Hruška - Miloševič, Podaný, Bezpalec, Preisler - Douděra (81. Bilovský), Hanousek, Tetour - Holík, Holenda (46. Djuranovič), Néstor (39. Doumbia). Trenér: Hynek.

Plzeň: A. Hruška - Havel, Hejda, Hubník (46. Živulič), Kovařík - Hořava, Hrošovský - Petržela (62. Štursa), Čermák, Kopic - Krmenčík (73. Chorý). Trenér: Vrba.