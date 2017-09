Plzeň - Hokejisté Plzně vstoupili do nové extraligové sezony vítězně, když před 7059 diváky přesvědčivě přehráli Litvínov 5:1. Dvěma góly se blýskl navrátilec z farmy New Jersey z Albany Petr Straka, který vítěznou trefou přispěl ke klíčovým třem brankám Indiánů ve druhé třetině. Hráči Vervy po slibném úvodu postupně odpadli.

Hosté vstoupili do utkání aktivněji a s minimálně obměněným kádrem oproti minulé sezoně zahrozili již během prvního střídání, kdy Hüblovu dvojitou šanci dokázala zneškodnit posila v brance Indiánů Svoboda. Domácí se směrem dopředu osmělili až v páté minutě, kdy Kratěnovu tvrdou střelu se štěstím vyrazil mimo Petrásek. Za chvíli litvínovský gólman opět svůj tým zachránil, když při plzeňské přesilovce reflexivně zasáhl proti voleji nekrytého Mertla.

Domácí poté i díky další početní výhodě převzali iniciativu, ale Schleiss svůj samostatný únik zakončil bekhendem vedle a naopak na druhé straně ve vlastním oslabení protáhl Svobodu z velkého úhlu Gerhát. V závěru první části ještě Petr Straka ideálně našel před brankou Gulaše, jenž však zblízka zamířil doprostřed.

Nápor Indiánů vrcholil na začátku prostřední části a ve 27. minutě otevřel po kombinaci celého čtvrtého útoku skóre Schleiss. Za chvíli během plzeňské přesilovky Gulašovu bombu skvěle vyrazil Petrásek a na druhé straně ve 30. minutě po šikovné zpětné přihrávce Hanzla vyrovnal Černý.

Litvínovské vzepjetí ovšem už ve 35. minutě ukončil po rychlém brejku z pravého kruhu přesně mířící Petr Straka a o 43 vteřin později navíc po šikovném manévru a střele z mezikruží zvýšil na 3:1 Stach. Viditelně otřesení hosté krátce před druhou sirénou jen díky Petráskovi přečkali gólovou příležitost za obranou zapomenutého Petra Straky.

V úvodu závěrečné třetiny mohl zdramatizovat utkání Hübl, ale mezi kruhy pálil nad. Naopak ve 48. minutě po krásné individuální akci připravil Indrák gól na 4:1 pro pohodlně zakončujícího Kubalíka a o tři minuty později při přečíslení tří na jednoho zužitkoval nahrávku Gulaše podruhé skórující extraligový debutant Petr Straka. Rozjetí domácí už v závěru hráli až příliš na krásu, přesto v poklidu zápas vítězně dohráli.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Upřímně si musíme říct, že prvních pět střídání na nás soupeř vlétl a jen díky brankáři Svobodovi jsme nedostali branku. Možná nás svazovala nervozita, protože jsme tam ztráceli zbytečně puky při rozehrávce. Díky přesilovkám jsme potom chytili tempo a dotáhli pro nás šťastně první třetinu na 0:0. Chtěli jsme hrát aktivně od začátku, ale dařilo se nám to více až ve druhé třetině, kdy jsme dali tři góly. Měli jsme trochu lepší pohyb a díky tomu víc šanci, a proto jsme vyhráli. Kluci to odmakali až do konce a zatím jsme s hrou všech lajn spokojeni."

Radim Rulík (Litvínov): "Myslím si, že dnes vyhráli domácí zaslouženě. Plzeňští hráči během většiny zápasu lépe bruslili a kombinovali než my a to byl hlavní rozdíl. V určitých momentech nás přehrávali až výrazně a byli za to odměnění brankami."

HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 27. Schleiss (Preisinger, Hollweg), 35. P. Straka (Mertl, Gulaš), 36. Stach (Indrák, D. Kubalík), 48. D. Kubalík (Indrák), 51. P. Straka (Gulaš, Moravčík) - 30. J. Černý (M. Hanzl). Rozhodčí: T. Horák, Šír - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 7059.

Plzeň: M. Svoboda - Kadlec, Kvasnička, Čerešňák, D. Sklenička, Jones, Moravčík - Gulaš, Mertl, P. Straka - Indrák, Stach, D. Kubalík - Kratěna, Kracík, D. Kindl - Hollweg, Preisinger, Schleiss - Kodýtek. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Vlasák a Pejchar.

Litvínov: Petrásek - Sörvik, Dietz, Gula, Kubát, K. Pilař, Baránek, L. Doudera - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - Nicholls, M. Hanzl, J. Černý - M. Hořava, Gerhát, Trávníček - Jurčík, Válek, J. Doležal. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.