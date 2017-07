Wörgl (Rakousko) - Fotbalisté Plzně v generálce na start nové sezony podlehli anglickému Watfordu 0:1 gólem Stefana Okaky ze 79. minuty. Český vicemistr tak neuspěl ani v jednom ze tří utkání na soustředění v Rakousku, v minulých dnech prohrál na kempu 1:5 s německým Fürthem a 1:2 s dalším anglickým klubem Wolverhamptonem. Do sezony vstoupí Viktoria přesně za týden úvodním zápasem 3. předkola Ligy mistrů na hřišti FCSB, což je dřívější Steaua Bukurešť.

Trenér Západočechů Pavel Vrba nasadil do generálky od začátku hráče, kteří by se měli z velké části objevit v základní sestavě za týden v Rumunsku. Na pozici stopera hrál Řezník, neboť proti FCSB nebudou moci nastoupit zraněný kapitán Hubník a potrestaný Hejda. Uzdravit by se ale nakonec mohl levý obránce Limberský, který by případně rovněž mohl zaskočit ve středu obrany.

"Otazníky jsou furt. Myslím, že nikdo nevěří tomu, že už dneska víme sestavu. Jasno mít budeme až den před zápasem v Bukurešti," řekl pro klubový web Vrba.

Zápas se sedmnáctým týmem uplynulé sezony Premier League byl velmi vyrovnaný. V úvodu Viktorii dvakrát podržel brankář Bolek, Watfordu zase pomohla ve 40. minutě po Krmenčíkově střele tyč.

Po přestávce Plzeň prostřídala a ubylo šancí. Rozhodnutí přišlo jedenáct minut před koncem, kdy se Hughesova střela odrazila od Okaky za záda střídající plzeňského brankáře Hrušky. V závěru už nevyrovnal z úniku Kopic ani po něm z přímého kopu Zeman.

Viktoria tak prožila výsledkově nevydařené soustředění v Rakousku. Předtím v přípravě v domácích podmínkách pětkrát vyhrála nad českými soupeři z nižších soutěží.

"Co se týče organizace, dnešní zápas nám vyšel asi nejlépe z celého soustředění. Bohužel jsme deset minut před koncem dostali rozhodující branku. Ale pokud porovnám dnešní zápas s utkáním s Fürthem, kde jsme zaslouženě dostali na zadek, tak tentokrát si myslím, že naše hra měla tvář," uvedl Vrba. "Věřím, že se to bude posouvat dál a že i v útočné fázi budeme více produktivní než dnes," doplnil.

Zatímco Plzeň o víkendu s Wolverhamptonem prohrála, Jablonec nad patnáctým týmem minulé sezony druhé anglické ligy v Rakousku zvítězil 1:0. Jediný gól dal v 52. minutě z přímého kopu Michal Trávník.

"Dokázali jsme držet balon a vyrovnali jsme se Angličanům v důrazu i v soubojích. Také rychlostně jsme na tom byli slušně. I po prostřídání jsme to odehráli takticky dobře a nepouštěli jsme soupeře do šancí. Kluci to sehráli dobře," pochvaloval si jablonecký trenér Zdeněk Klucký.

Severočeši napravili úvodní porážku na rakouském soustředění s anglickým třetiligovým Fleetwoodem (1:2). Naopak Zbrojovka v prvním duelu na kempu podlehla druholigovému Düsseldorfu 0:1.

Viktoria Plzeň - Watford 0:1 (0:0)

Branka: 79. Okaka.

Sestava Plzně: Bolek (46. Hruška) - Matějů, Řezník (65. Hejda), Hájek, Havel - Hrošovský (65. Hořava), Živulič (75. Ivanschitz) - Petržela (46. Kopic), Kolář (75. Bakoš), Pilař (75. Zeman) - Krmenčík (65. Řezníček). Trenér: Vrba.