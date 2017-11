Praha - Po předehrávce mezi Spartou a Jihlavou pokračuje o víkendu 14. kolo fotbalové ligy pěti sobotními a dvěma nedělními zápasy. Plzeň se na Slovácku pokusí udržet třináctibodový náskok v čele tabulky a případnou výhrou vyrovnat rekord v počtu vítězných utkání po sobě. Druhá Olomouc přivítá Zlín a mistrovská Slavia chce proti Dukle napravit dvě porážky z posledních tří kol. Karviná se představí poprvé po odvolání trenéra Jozefa Webera.

Plzeň před reprezentační pauzou porazila ve šlágru Slavii 1:0 a utekla červenobílým v tabulce už na 14 bodů. Západočeši v součtu s minulou sezonou vyhráli v lize patnáctkrát za sebou a na hřišti Slovácka by případným šestnáctým triumfem vyrovnali vlastní rekord z ročníku 2015/16.

"Asi nikdo to nečekal, ta série je samozřejmě unikátní a chceme ji natáhnout, co to půjde. Máme do konce podzimu ještě tři kola a chceme určitě devět bodů," řekl obránce Viktorie Lukáš Hejda.

Plzeň bude v utkání favoritem, minulý pátek ale doma se Slováckem prohrála v osmifinále poháru 2:3 po prodloužení. "Asi nastoupíme v trošku jiné sestavě, ale způsob hry bude podobný. Slovácko u nás odehrálo zápas velice sympaticky a myslím, že i v domácím prostředí se bude snažit hrát stejně. Měli bychom navázat na to, co jsme s nimi hráli ve druhém poločase. Ale samozřejmě to chce branky," řekl plzeňský kouč Pavel Vrba.

Slovácko pod trenérem Michalem Kordulou v sedmi kolech nevyhrálo a na vítězství v lize čeká už deset zápasů. "Doufám, že v lize potvrdíme stejnou připravenost jako v domácím poháru, v němž se nám podařilo Plzeň porazit. Naší nevýhodou ale bude, že se nám zcela rozpadla stoperská dvojice," posteskl si Kordula.

Slavia prohrála dvě z posledních tří kol a výrazně se jí vzdálila obhajoba titulu. Červenobílí ze třetího místa ztrácejí na Plzeň hrozivých 14 bodů a proti Dukle si nemohou dovolit další zaváhání. S týmem z Julisky ve 14 ligových zápasech ještě neprohráli.

"Tlak je pořád velký, teď je o to větší, že jsme prohráli doma poslední zápas s Libercem i v Plzni. Chtěli bychom to napravit a pokusit se v těch zbylých třech kolech bodovat naplno, abychom se udrželi v tabulce nahoře," uvedl trenér Jaroslav Šilhavý, který přišel vloni do Slavie právě z Dukly a na Julisce spolupracoval s jejím současným koučem Jaroslavem Hynkem.

"Médii jdou názory, že Slavia není v ideálním rozpoložení. Nicméně její realizační tým je natolik zkušený, aby dokázal mužstvo vyburcovat a srovnat, aby šlo za vítězstvím," upozornil Hynek.

Nováček z Olomouce deset kol po sobě neprohrál a drží se na druhém místě o bod před Slavií. Sigma v sobotu přivítá Zlín, který v šesti venkovních zápasech uhrál jen dva body. "Zlín hraje Evropskou ligu a má kvalitní i široký kádr, byť výsledky tomu zatím neodpovídají. Čekám hodně náročné utkání," podotkl olomoucký trenér Václav Jílek.

Poslední tři týmy tabulky se budou snažit rozšířit počet osmi získaných bodů. Čtrnáctá Ostrava nastoupí v Liberci, poslední Brno přivítá Teplice a předposlední Karviná se v nedělním zápase proti Jablonci poprvé představí bez odvolaného trenéra Webera.

Karvinské mužstvo dočasně vedou sportovní ředitel Lubomír Vlk a dosavadní asistent Josef Mucha. "Přestože nemáme kouzelný proutek, aby se jedním mávnutím najednou všechno zlepšilo, tak věříme, že bude lépe. Pokusíme se o to, protože nutně potřebujeme body," uvedl Vlk.

V druhém nedělním utkání Mladá Boleslav nastoupí doma proti Bohemians 1905.

Hlasy před víkendovými zápasy 14. kola první fotbalové ligy:

Sigma Olomouc (2.) - Fastav Zlín (10.)

Václav Jílek (trenér Olomouce): "V pauze jsme pracovali na kondiční stránce, doléčili jsme nějaké šrámy. Na Zlín je potřeba se dívat jako na mužstvo, které hraje Evropskou ligu a má kvalitní i široký kádr, byť výsledky tomu zatím neodpovídají. Čekám hodně náročné utkání, ale jsme v domácím prostředí a chtěli bychom navázat na ty předešlé úspěšné zápasy."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Reprezentační přestávka nám v náročném programu pomohla k regeneraci a obnově sil. Herně se postupně posouváme a věřím, že výkonnostní vzestup potvrdíme i v nadcházejícím zápase. Prostředí v Olomouci hráči dobře znají z finále domácího poháru a hlavně z utkání Evropské ligy. Jsme si vědomi současné síly Olomouce, která doma ještě neprohrála a dostala jen dva góly. Přesto bychom chtěli prolomit naši nevydařenou výsledkovou sérii na soupeřových hřištích a bodovat."

Slovan Liberec (4.) - Baník Ostrava (14.)

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Období před reprezentační pauzou pro nás bylo úspěšné s velkou kaňkou na konci, protože jsme nezvládli zápas v Jihlavě. Čeká nás trošku podobné utkání, v podobném rozpoložení obou týmů. Baník je dole podobně jako Jihlava, dlouho nevyhrál, my jsme nahoře. Máme výhodu domácího prostředí a chceme se ve zbytku podzimu udržet v popředí tabulky. Z toho pohledu je to takový klíčový zápas. Odchod Honzy Nezmara po podzimu nás hodně zasáhl, spousta hráčů ten den trénovala s černými páskami na ruce. Vnímáme, že jsou to poslední tři zápasy naší spolupráce, a chceme ta tři kola zakončit co nejlépe."

Radim Kučera (trenér Ostravy): "Liberec je teď v pohodě, která se odráží i v jeho hře. Předvádí výborné výkony, je tam velká variabilita, velká rotace na hřišti. Výbornou formu teď mají Ševčík nebo Kerbr, ale jejich pojetí hry je kolektivní. Dopředu jsou hodně kreativní. Budeme se ale snažit Liberci vyrovnat ve všech atributech a urvat body, které potřebujeme."

Zbrojovka Brno (16.) - FK Teplice (7.)

Roman Pivarník (trenér Brna): "Hrajeme proti Teplicím doma, proto chceme dominovat. Teplice mají hru postavenou z bloku. Jedná se o kompaktní a dobře bránící tým s kvalitním přechodem do útoku. V reprezentační přestávce jsme se hodně věnovali zakončení. V ofenzivě si šance vytváříme, ale neproměňujeme je. Nacvičovali jsme zápasové situace, ze kterých góly padají. Doufám, že tři podzimní zápasy nám přinesou to, co od nich očekáváme."

Tomáš Vondrášek (obránce Teplic): "Liga je obrovsky vyrovnaná, můžete vyhrát s prvním a prohrát s posledním. Brno ví nejlíp, že na příčky, kde jsou, nepatří. Budou hrát o život, aby přezimovali v pozitivnější situaci. Ale co si pamatuju, tak jsme v Brně nikdy nepropadli. Nepropadneme ani teď a body přivezeme. Venkovní zápasy jsme nehráli vůbec špatně, akorát jsme dostali zbytečný gól a to nás třeba trošku srazilo. Třeba ve Zlíně, kde jsme hráli dobře, ale dostali jsme gól a červenou a to nás zlomilo. Takových chyb se musíme vyvarovat."

Slavia Praha (3.) - Dukla Praha (11.)

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Prohráli jsme dva z posledních tří ligových zápasů, takže bychom to chtěli napravit a pokusit se v těch zbylých třech kolech bodovat naplno, abychom se udrželi v tabulce nahoře. Ten tlak je pořád velký, teď je o to větší, že jsme prohráli doma poslední zápas s Libercem i v Plzni. Tlak je veliký ze všech stran, ale myslím, že je to normální. Dukla teď posílila, je to zkušený tým. Vždy se vyznačovala kombinační hrou, ofenzivním způsobem hry, což očekávám i nyní. Věřím, že to bude oboustranně dobré a ofenzivní utkání. Ale věřím tomu, že tři body zůstanou doma."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Médii jdou názory, že Slavia není v ideálním rozpoložení. Nicméně její realizační tým je natolik zkušený, aby dokázal mužstvo vyburcovat a srovnat, aby šlo za vítězstvím. Slavia bude chtít jít do zápasu v Evropské lize v pohodě, proto si myslím, že budou velmi dobře připraveni i na nás."

Štěpán Koreš (záložník Dukly): "Myslím, že ve Slavii spokojeni nejsou. Výkony nejsou ustálené, jednou hrají skvěle a podruhé jim to vůbec nevyjde. Doufám, že zrovna na nás by jim to také nemuselo vyjít. Spíš se ale obávám, že se teď zkoncentrují. Byla reprezentační pauza, určitě dobře potrénovali. Nebylo žádné pohárové utkání, nebudou rozbití. Nastoupí proti nám stoprocentní Slavia. Očekávám, že tam bude hořet tráva, bude to hodně těžký zápas. Na své angažmá tam vzpomínám v dobrém, Slavia je jeden z největších českých klubů. Jsem rád, že jsem za ni hrál a že se mi podařilo v jejím dresu nastřílet i nějaké góly."

1. FC Slovácko (13.) - Viktoria Plzeň (1.)

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Doufám, že nyní v lize potvrdíme stejnou připravenost jako v domácím poháru, v němž se nám podařilo Plzeň porazit. Na druhé straně si jsme vědomi síly našeho soupeře, který v lize neztratil ještě ani bod. Naší nevýhodou bude, že se nám při absencích zraněných Břečky s Radou a karetním trestu Hofmanna zcela rozpadla stoperská dvojice. Nechci ale odhalit naše záměry, jak je nahradíme. Na druhé straně je slibné, že se střelecky daří Zajícovi. Nejen v lize, kde už dal pět gólů, ale i v reprezentační jednadvacítce."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Můžeme očekávat úplně stejného soupeře jako doma v poháru. My asi nastoupíme v trošku jiné sestavě, ale způsob hry bude podobný. Slovácko u nás odehrálo zápas velice sympaticky a myslím, že i v domácím prostředí se bude snažit hrát stejně. Jsou velice dobří v kombinaci, v útočné fázi mají hráče, kteří se dokážou prosadit. Měli bychom navázat na to, co jsme s nimi hráli ve druhém poločase. Ale samozřejmě to chce branky, které jsme bohužel nedali a za to nás potom Slovácko potrestalo. Nemyslím si, že by u nás panovala nějaká euforie, že máme 13 vítězství. Bereme to tak, že hrajeme dlouhodobou soutěž, která má 30 kol, a je odehráno teprve 13 kol."

MFK Karviná (15.) - FK Jablonec (6.)

Josef Mucha (trenér Karviné): "Chystáme se na to utkání 14 dní a věříme, že jsme dobře připraveni. Je důležité získat tři body. Soupeř je výborný po herní stránce. Směrem dopředu jsou hodně nebezpeční, daří se Teclovi s Doležalem. Ale v tabulce pravdy máme minus 13 bodů a musíme vyhrát. Žádné velké změny jsme v přípravě nedělali, s hráči jsme měli pohovor a víme, o co nám jde. Hlavní je proměňovat šance."

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Karviná změnila trenéra, takže to je pro nás trochu nepříjemné. Je otázka, jaká bude teď taktika a s čím na nás nastoupí. Nový trenér může všechno změnit. Na jaře jsme tam vyhráli, ale Karviná nehraje špatně, jen nedává góly. Určitě tam chceme bodovat a udržet se v tabulce nahoře."

FK Mladá Boleslav (9.) - Bohemians Praha 1905 (8.)

Jakub Rada (záložník M. Boleslavi): "Bohemka je pro mě srdcová záležitost, dala mi první šanci v lize a jsem rád, že se jí daří. My jsme během reprezentační pauzy zejména doléčovali zranění a dolaďovali jsme nějaké věci v naší hře. Věřím, že naši aktuální formu potvrdíme, že ta pauza nebude mít vliv a prodloužíme naši vítěznou šňůru. Kvůli špatnému začátku máme bodů stále málo, potřebujeme se přehoupnout přes 20 bodů a v neděli k tomu máme dobrou příležitost. Ale víme, že to bude náročné, protože se Bohemka prezentuje dobrým a náročným fotbalem. Když ale podáme výkon jako v posledních zápasech, věřím ve tři body."

Martin Hašek starší (trenér Bohemians): "Vzhledem k rozpočtu, ambicím a kvalitě hráčů patří Mladá Boleslav mezi špičku ligy. Sice neměli dobrý vstup do soutěže, ale teď třikrát po sobě vyhráli a posunuli se do středu tabulky. Momentálně na nás ztrácí bod a k vidění bude souboj dvou sousedů. V ofenzivě mají kvalitní hráče jako Mebrahtu, Rada, Přikryl. My v pauze pokračovali v prohlubování návyků pro náš způsob hry. Jedeme si stále svoji písničku, snad jen jeden trénink byl přizpůsoben tomu, jak Mladá Boleslav brání."