Lucern (Švýcarsko) - Po nedělní výhře nad Spartou čeká fotbalisty Plzně ve čtvrtek třetí utkání ve skupině Evropské ligy proti Luganu. Hrát se bude v Lucernu, protože stadion Cornaredo nesplňuje požadavky UEFA. Viktoria vede domácí soutěž bez ztráty bodu, naopak Lugano je ve švýcarské lize poslední.

Plzeň ve skupině G nejprve prohrála v Bukurešti s FCSB 0:3 a poté doma porazila 3:1 Beer Ševu, s níž se dělí o druhé místo. Naopak Lugano rumunskému i izraelskému týmu podlehlo shodně 1:2 a je poslední v tabulce.

"Soupeř je určitě houževnatý, bojovný a nedá nám nic zadarmo. Nečeká nás nic jednoduchého. Hrajeme venku, oni také nehrají na domácím stadionu. Bude to otevřené," řekl novinářům před odletem záložník Martin Zeman, který hrával za švýcarský Sion.

Zatímco Plzeň čeká premiérové pohárové střetnutí se švýcarským soupeřem, Lugano se už s českým týmem utkalo. V sezoně 1995/96 vypadlo ve druhém kole tehdejšího Poháru UEFA s pražskou Slavií po porážkách 1:2 a 0:1.

Svěřenci Pavla Vrby v neděli zvítězili 1:0 na hřišti Sparty, vyhráli i desáté ligové kolo a sebrali letenskému celku rekordní vítěznou sérii v úvodu soutěže. Lugano se trápí i ve švýcarské lize, kde prohrálo pětkrát za sebou a je na chvostu tabulky. Třetí celek minulé sezony naposled v sobotu doma podlehl mistrovské Basileji 0:4.

"Teď věříme, že můžeme porazit každého. Doufám, že se na té vítězné vlně co nejdéle udržíme. Favorit asi jsme, na druhou stranu pohárová utkání jsou vždycky trošku jiná, specifická. Není to tak, že bychom byli vyložený favorit, ale chceme určitě uspět," uvedl záložník Tomáš Hořava.

Plzeň má podle papírových předpokladů velkou šanci utnout dlouhou sérii bez venkovní výhry v evropských pohárech, která trvá už 11 zápasů. Západočeši naposled mimo Štruncovy sady zvítězili v srpnu 2015 na hřišti srbské Vojvodiny Novi Sad ve 4. předkole Evropské ligy (2:0). "Chceme vyhrávat každý zápas. To, že to takhle v pohárech vychází, nás samozřejmě mrzí. Ale určitě nás to nesvazuje a chceme potvrdit formu, kterou teď máme. Doufám, že ji potvrdíme a přivezeme body," konstatoval Zeman.

Čtvrteční utkání začne v 19:00 pod vedením srbských rozhodčích v čele se Srdjanem Jovanovičem. Přímý přenos odvysílá Nova Sport 1.

Statistické údaje před zápasem 3. kola skupiny G Evropské ligy FC Lugano - Plzeň: -------- Výkop: čtvrtek 19. října, 19:00 (Lucern, Nova Sport 1). Rozhodčí: Srdjan Jovanovič - Uroš Stojkovič - Milan Mihajlovič (všichni Srb.). Bilance (klubová): Švýcarsko - ČR (Československo) 30 11-6-13 44:49. 1961/62 PMEZ: Servette - Dukla 4:3, 0:2, 1965/66 PMEZ: Lausanne - Sparta 0:0, 0:4, 1981/82 Pohár UEFA: Neuchatel - Sparta 4:0, 2:3, 1982/83 Pohár UEFA: Servette - Bohemians 2:2, 1:2, 1995/96 Pohár UEFA: Lugano - Slavia 1:2, 0:1, 1996/97 LM (kval.): Grasshoppers - Slavia 5:0, 1:0, 1997/98 PVP: Slavia - Lucern 4:2, 2:0, 1999/00 Pohár UEFA: Slavia - Grasshoppers 3:1, 0:1, 2001/02 Pohár UEFA: Servette - Slavia 1:0, 1:1, 2005/06 LM: Thun - Sparta 1:0, 0:0, 2006/07 Pohár UEFA: Liberec - Grasshoppers 4:1, 2007/08 Pohár UEFA: Sparta - FC Curych 1:2, 2010/11 EL: Sparta - Lausanne 3:3, 3:1, 2013/14 EL: Liberec - Curych 2:1, 2:1. 2014/15 EL: Sparta - Young Boys Bern 3:1, 0:2, 2015/16 EL: Sparta - Thun 3:1, 3:3. Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 32 15-6-11 56:54 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 43 19-10-14 68:54 Celkem: 77 34-16-27 125:115 Lugano v Evropě: LM/PMEZ 2 1-0-1 2:4 PVP 6 1-0-5 7:12 EL/UEFA 12 3-3-6 11:14 Celkem: 20 5-3-12 20:30 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Lugano: Da Costa - Mihajlovic, Sulmoni, Golemič, Daprelá - Sabbatini, Ledesma, Mariani - Črnigoj, Gerndt, Bottani. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hájek, Havel - Hořava, Hrošovský - Petržela, Kolář, Kopic - Krmenčík. Absence: Carlinhos, Guidotti, Jozinovič, Padalino (všichni zranění) - Baránek (zranění), Kovařík, Ivanschitz (oba chybí v nominaci), Limberský (nejistý start).

Zajímavosti: - Plzeň ve skupině prohrála s FCSB 0:3 a poté porazila Beer Ševu 3:1, Lugano s Hapoelem i s někdejší Steauou Bukurešť utrpělo porážku 1:2 - Lugano kvůli nevyhovujícímu stadionu hraje domácí pohárové zápasy v Lucernu - Plzeň čeká premiérové pohárové střetnutí se švýcarským soupeřem - Lugano v sezoně 1995/96 vypadlo se Slavií ve druhém kole tehdejšího Poháru UEFA po prohrách 1:2 a 0:1 - Plzeň hraje podzimní základní fázi EL potřetí za sebou a celkově počtvrté v historii, jen v sezoně 2012/13 dokázala ze skupiny postoupit - Plzeň v pohárech vyhrála jen 3 z posledních 21 zápasů - Plzeň venku v pohárech nezvítězila 11x za sebou (5 remíz a 6 porážek), poslední výhry mimo Štruncovy sady dosáhla v srpnu 2015 na hřišti srbské Vojvodiny Novi Sad ve 4. předkole EL (2:0) - Plzeň vede českou ligu po 10 kolech bez ztráty bodu, naposled v neděli zvítězila 1:0 na hřišti Sparty a překonala její rekord v počtu výher na začátku sezony - Lugano ve švýcarské lize prohrálo 5x za sebou a je na posledním místě tabulky, třetí celek minulé sezony naposled v sobotu doma podlehl mistrovské Basileji 0:4 - Plzeň v této sezoně prohrála ze 17 soutěžních duelů jen 2 (oba s bukurešťským FCSB) - Lugano v sezoně 2015/16 vedl český trenér Zdeněk Zeman - Zeman (Plzeň) hrával za švýcarský Sion Tabulka skupiny G: 1. FCSB 2 2 0 0 5:1 6 2. Plzeň 2 1 0 1 3:4 3 Beer Ševa 2 1 0 1 3:4 3 4. Lugano 2 0 0 2 2:4