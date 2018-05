Praha - Fotbalisté Plzně budou 30. srpna při losování základních skupin Ligy mistrů s největší pravděpodobností nasazeni do posledního čtvrtého koše. Aby se posunuli do třetího, muselo by v předkolech vypadnout hned několik favoritů. Z prvního koše, ve kterém jsou šampioni nejsilnější lig a obhájci titulu Real Madrid, může dostat i ruského šampiona Lokomotiv Moskva.

Nenasazená bude ve 3. předkola i pražská Slavia, která tak bude moci dostat za soupeře Benficu Lisabon, Dynamo Kyjev nebo Basilej a Ajax Amsterodam, pokud ve 2. předkole jako favoriti vyřadí PAOK Soluň a Sturm Štýrský Hradec.

Plzeň je s koeficientem 33.000 nyní na třetím místě posledního koše. Aby se ještě posunula výše, potřebovala by, aby v předkole mistrovské části vypadli Ludogorec Razgrad a Salcburk a v nemistrovské části postoupil nejvýše jeden ze čtveřice Benfica, Basilej, Dynamo Kyjev a Ajax.

Pokud český šampion zůstane ve čtvrtém koši, vyhne se tak Celticu Glasgow, Bruggám, Galatasarayi, Interu Milán a Hoffenheimu s českým reprezentantem Pavlem Kadeřábkem. Pravděpodobně i Valencii. O to atraktivnější soupeři ji ale budou čekat v ostatních koších.

V prvním koši jsou mistři šesti nejsilnějších lig a šampioni Ligy mistrů a Evropské ligy. Ve druhé koši číhají Manchester United, Neapol, Dortmund nebo Tottenham a ve třetím koši Schalke, Monako, AS Řím nebo letošní finalista Liverpool.

Plzeň tak může dostat opravdu atraktivní skupinu ve složení Real Madrid, Manchester United, AS Řím, nebo také poměrně hratelnou skupinu Lokomotiv Moskva, Porto, Lyon.

Pravděpodobné složení košů pro los základních skupin Ligy mistrů podle koeficientu:

1. koš: Real Madrid, Atlético Madrid, Bayern Mnichov, Barcelona, Juventus Turín, Paris St. Germain, Manchester City, Lokomotiv Moskva.

2. koš: Dortmund, Porto, Manchester United, Šachtar Doněck, Benfica Lisabon*, Neapol, Basilej*, Tottenham.

3. koš: AS Řím, Schalke, Liverpool, Lyon, Monako, Salcburk*, CSKA Moskva, Ludogorec Razgrad*.

4. koš: PSV Eindhoven*, Valencie, Plzeň, Celtic Glasgow, Bruggy, Galatasaray Istanbul, Inter Milán, Hoffenheim.

* nejprve musí postoupit přes předkola.

Kvalifikace:

Mistrovská část:

1. předkolo: Ludogorec Razgrad, Celtic Glasgow, APOEL Nikósie, Legia Varšava, Astana, Karabach, Šeriff Tiraspol, Malmö, Crvena Zvezda Bělehrad, Hapoel Beer Ševa, Rosenborg, HJK, TNS, mistr Maďarska, Kükesi, Zrinjski Mostar, Shkëndija, Dudelange, Trnava, Vikingur, Crusaders, mistr Slovinska, Sutjeska, Alaškert, Suduva, Cork City, Jurmala, Valur, Flora Tallinn, Kutaisi, Valletta, 2 postupující z nultého předkola.

2. předkolo: BATE Borisov, Dinamo Záhřeb, Midtjylland, Kluž, 16 postupujících z 1. předkola.

3. předkolo: Salcburk, AEK Atény, 10 postupujících z 2. předkola.

4. předkolo: PSV Eindhoven, Young Boys Bern, 6 postupujících z 3. předkola.

Nemistrovská část:

2. předkolo: Basilej, Ajax Amsterodam, PAOK Soluň, Sturm Štýrský Hradec.

3. předkolo: Benfica Lisabon, Dynamo Kyjev, Fenerbahce Istanbul, Spartak Moskva, Lutych, Slavia.

4. předkolo: 4 postupující z 3. předkola.