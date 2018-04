Ostrava - Fotbalisté vedoucí Plzně mohou ve středu udělat další krok k mistrovskému titulu. Pokud svěřenci Pavla Vrby v dohrávce 19. kola první ligy zvítězí v Ostravě, odskočí druhé Slavii už na rozdíl 12 bodů. Duel mezi posledním a prvním týmem tabulky se původně měl hrát 3. března, ale tehdy byl promrzlý trávník na Městském stadionu označen za nezpůsobilý.

Plzeň sice v sobotu na svém stadionu nečekaně prohrála s Mladou Boleslaví, ale mistrovská Slavia o den později rivalova klopýtnutí nevyužila a doma podlehla Zlínu rovněž 1:2.

"Možná je dobře, že jdou zápasy v tak rychlém sledu. Aspoň můžeme rychle zapomenout na to, co se nám o víkendu nepodařilo, a můžeme to napravit za čtyři dny. Doufám, že se nám to podaří," řekl plzeňský trenér Vrba.

Viktoria v jarní části nejvyšší soutěže získala ze tří domácích utkání pouhý bod. Venku byla úspěšnější, když nejprve remizovala 0:0 v Olomouci a poté zvítězila 1:0 ve Zlíně. V Ostravě se však hosté budou muset obejít bez nejlepšího střelce Michaela Krmenčíka, jenž si proti Boleslavi poranil kotník a může chybět až tři týdny.

Baník v pátek oživil naděje na záchranu a poprvé vyhrál pod novým trenérem Bohumilem Páníkem. Slezský nováček po domácím triumfu 3:1 nad Jihlavou ztrácí pět bodů na první nesestupovou pozici, kterou drží Slovácko.

"Věřím, že vítězství nad Jihlavou nám dodá nové síly. S Plzní to ale bude jiný fotbal. To nebude překopávaná a anglický styl hry. To bude po zemi, oni budou chtít tvořit a dávat si to, na to my se musíme připravit," uvedl Páník.

"Máme nějaký plán, ale samozřejmě nic nebudu prozrazovat. Oživili jsme svoje šance. Teď máme zápas s Plzní a zase budeme bojovat o nějaké body, možné je všechno," doplnil ostravský trenér.

Plzeň je jasným favoritem i podle bilance v nejvyšší soutěži. Viktoria nad Baníkem zvítězila sedmkrát za sebou a v posledních pěti vzájemných duelech neinkasovala. Ostravský tým západočeského soupeře v lize neporazil od srpna 2009, kdy doma zvítězil 1:0.

"Hráče jsem upozornil, že v Ostravě to bude hodně soubojové a o důrazu, nikdo nám nedá ani metr zadarmo. Co jsem viděl zápasy Ostravy, tak to bylo vždy férové a důrazné. My se na to musíme připravit," konstatoval Vrba.

Středeční dohrávka 19. kola začne v 18:00, hlavním rozhodčím bude Martin Nenadál.