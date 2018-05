Praha - Fotbalisté vedoucí Plzně v sobotním utkání 28. kola první ligy hostí Slovácko a pokud zvítězí, budou mít na dosah titul. Mistry se mohou stát už v pondělí, pokud Slavia v malém pražském derby nevyhraje na Dukle. Poslední Brno může v případě nedělní prohry v Teplicích jako první sestoupit do druhé ligy. Zbrojovce však při úspěchu jiných týmů bojujících o záchranu nemusí k udržení stačit ani vítězství.

Plzeň minule podlehla druhé Slavii 0:2 nevyužila šanci slavit titul už v Edenu. "Máme tři kola před koncem šest bodů náskok a určitě bychom byli rádi, kdybychom si ho minimálně udrželi. Pokud se nám podaří nad Slováckem vyhrát, určitě zápas Slavie na Dukle sledovat budeme," řekl trenér Viktorie Pavel Vrba.

Západočeši v lize neprohráli se Slováckem 19 utkání. Desátý tým tabulky ale už 533 minut neinkasoval a Plzeň na podzim vyřadil z poháru. "Je to disciplinované mužstvo a překonat jejich obranný val nebude vůbec jednoduché," uvedl Vrba.

Kvůli disciplinárnímu trestu mu budou chybět kapitán Roman Hubník a Milan Havel. Nejistý je start dalších obránců Davida Limberského a Lukáše Hejdy. "Prognóza vypadá tak, že se složením obrany tentokrát budeme mít trošku problém, ale věřím, že to zvládneme," podotkl bývalý reprezentační kouč.

Brněnské mužstvo získalo z posledních osmi kol jediný bod a je blízko sestupu po sedmi letech. "Naše naděje na záchranu už není velká, chceme však pořád věřit. Proto i do dalšího zápasu v Teplicích půjdeme s odhodláním," uvedl kouč Roman Pivarník, jehož svěřenci ztrácí šest bodů na 14. příčku.

"Pokud jste na úspěšné vlně a věříte si, tak většina věcí vychází. Také se nedělá tolik chyb a soupeř případná zaváhání netrestá. V našem stavu je to naopak. Pokud nedokážeme dobře bránit a útočit, těžko můžeme pomýšlet na dobrý výsledek," dodal Pivarník.

Osmé Teplice tápajícímu soupeři situaci neulehčí. "Podle mě mají už jen teoretickou šanci na záchranu a my uděláme všechno pro to, abychom je pohřbili. Sice nehrajeme o záchranu ani o poháry, ale můžeme ztratit kredit a body," prohlásil útočník David Vaněček.

Ostravský nováček drží poslední nesestupové místo o skóre před Karvinou a další krok k záchraně chce Baník udělat v sobotu doma proti Liberci. Šestý celek tabulky se trápí a z posledních pěti kol čtyřikrát prohrál.

Olomouc bude v sobotu hájit třetí pozici na hřišti dvanáctého Zlína, který stále nemá jistotu záchrany. Hanácký nováček drží sérii sedmi utkání bez porážky a s "Ševci" v nejvyšší soutěži neprohrál od března 2008.

Karviná čeká na vítězství devět kol a v neděli sehraje těžký duel v Jablonci. Svěřenci Petra Rady si chtějí zpravit chuť po středečním prohraném finále MOL Cupu se Slavií (1:3) a minimálně udržet čtvrté pohárové místo.

Třináctá Mladá Boleslav, která má pouze dvoubodový náskok na sestupové pásmo, hraje v neděli v Ďolíčku proti sedmým Bohemians 1905.

Hlasy před víkendovými zápasy:

Baník Ostrava (14.) - Slovan Liberec (6.)

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Soupeř dlouho figuroval na pohárových pozicích, teď se mu některé zápasy nevyvedly, ale to nezmenšuje jeho nebezpečnost. Má výborné hráče, dovedou hrát nepříjemný a agresivní fotbal, ale to my taky. Liberec je obrovsky těžký soupeř a my proti němu půjdeme jako v posledních zápasech maximální silou, úsilím a bojovností a věřím, že diváci nás doženou k extrémnímu výkonu podobně jako proti Spartě."

Miroslav Holeňák (asistent trenéra Liberce): "Nenacházíme se v dobré pozici, nedaří se nám jak herně, tak hlavně výsledkově a bohužel boj o poháry se nám velmi zkomplikoval. Naopak Baník má formu, hraje o záchranu a velmi dobře finišuje. Podle momentální formy je paradoxně i přes postavení v tabulce favoritem. Navíc má skvělého trenéra, dovolím si říct mého druhého tátu, který mě fotbalově vychoval ve Zlíně. Byl můj trenér a třídní učitel zároveň. Přestože Baníku upřímně přeji záchranu, pokusíme se jim ji zkomplikovat, protože chceme v utkání zvítězit."

Fastav Zlín (12.) - Sigma Olomouc (3.)

Vlastimil Petržela (trenér Zlína): "K záchraně vede cesta přes domácí výhru nad Olomoucí. Na hráčích vidím odhodlání udělat všechno pro úspěch. Velkou výhodou bude, že už nastoupí zřejmě naši nejlepší dva současní hráči Holzer a Vukadinovič, kteří nám citelně chyběli v posledním utkání na Spartě. Naše hra se postupně lepší. Uvítal bych, kdybychom už měli klid se záchranou. Pokud se nám to nepodaří, tak stále máme možnost potřebnou výhru získat případně v dalších dvou zápasech na Slovácku nebo doma proti Liberci."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Vzhledem k tomu, že jsme o minulém víkendu doma ztratili s Bohemkou, potřebujeme ve Zlíně vyhrát. Každé kolo mění rozložení sil v tabulce. Pořád jsme ale v pozici, dá se říct i komfortní pozici, ve které jsme chtěli být. Máme to ve svých rukou a neskládáme zbraně. Hrajeme sice dvakrát venku, ale věřím, že ve Zlíně uděláme důležitý krok."

Viktoria Plzeň (1.) - 1. FC Slovácko (10.)

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Sledujeme to, že Slovácko hraje o záchranu a minulé kolo venku odehrálo na Slavii 0:0, takže určitě to nebude jednoduchý zápas. Máme tři kola před koncem šest bodů náskok a určitě bychom byli rádi, kdybychom si ho minimálně udrželi. Hráči Slovácka jsou dobře organizovaní, čekají na své příležitosti v útočné fázi. I když asi jich není tolik, kolik by si sami přestavovali. Je to disciplinované mužstvo a překonat jejich obranný val nebude vůbec jednoduché. Prognóza vypadá tak, že se složením obrany tentokrát budeme mít trošku problém, ale já věřím, že to zvládneme. Pokud se nám podaří vyhrát, určitě zápas Slavie na Dukle sledovat budeme."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Stejně jako v minulém zápase na Slavii nebudeme chtít ani v Plzni ustupovat soupeři. Budeme se snažit spoléhat na svou hru, což znamená být ofenzivní, silní na míči, rychlí v přechodové fázi do útoku i do obrany. Už bychom se mohli také prosadit po standardní situaci. Plzni chybí poslední krůček k mistrovskému titulu, proto bude hrát s maximálním odhodláním. Ale to my také, neboť v naší situaci potřebujeme bodovat."

FK Teplice (8.) - Zbrojovka Brno (16.)

David Vaněček (útočník Teplic): "Chceme vyhrát a navázat na domácí šňůru, kterou jsme přerušili zápasem s Olomoucí. Brno několik zápasů po sobě nemělo špatné výkony, ale chybí mu góly. Jsou na tom špatně, protože když pět, šest zápasů nedáte gól, tak je to problém. Podle mě mají už jen teoretickou šanci na záchranu a my uděláme všechno pro to, abychom ji pohřbili. Sice nehrajeme o záchranu ani o poháry, ale můžeme ztratit kredit a body. Chceme skončit na co nejlepším místě, protože aspoň pro nás je rozdíl být na osmém, nebo dvanáctém místě."

Roman Pivarník (trenér Brna): "Naše naděje na záchranu už není velká, chceme však pořád věřit. Proto i do dalšího zápasu v Teplicích půjdeme s odhodláním. Což je jedna věc, ovšem ve sportu se kvalita pohybuje na vážkách toho, jak se výsledkově daří. Pokud jste na úspěšné vlně a věříte si, tak většina věcí vychází. Také se nedělá tolik chyb a soupeř případná zaváhání netrestá. V našem stavu je to naopak. Pokud nedokážeme dobře bránit a útočit, těžko můžeme pomýšlet na dobrý výsledek."

Bohemians Praha 1905 (7.) - FK Mladá Boleslav (13.)

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Boleslav se nachází v pásmu sestupu, což asi neočekával vůbec nikdo. V podobné situaci jsme se před rokem nacházeli my. V takovém rozpoložení je důležitá bojovnost. V cestě za úspěchem je receptem vyhrávat souboje a běhat. Na to si musíme dát pozor. Mají spoustu zkušených hráčů a je tam i Konaté, kterého jsem trénoval ve sparťanském béčku, když přišel z Afriky. Je to nesmírně rychlý hráč, v jehož možnostech je hrát výš než v české lize. Z nějakého důvodu se mu to ovšem nedaří naplnit."

Michal Hubínek (záložník Mladé Boleslavi a bývalý hráč Bohemians): "Bohemka zažívá skvělou sezonu. Klukům se daří, hrají klidný střed tabulky. Pro ně je to skvělý ročník a my se budeme snažit jim to v neděli trochu pokazit. Všechny zápasy do konce sezony jsou pro nás klíčové, zatímco Bohemce o nic nejde, ale to neznamená, že něco vypustí. Určitě budou hrát pořád stejně a bude to těžký zápas jako každý jiný. Navíc mají dvanáctého hráče ve fanoušcích, čímž se nesmíme nechat rozhodit. Pokud všichni podáme heroické výkony, tak to můžeme zvládnout."

FK Jablonec (4.) - MFK Karviná (15.)

Petr Rada (trenér Jablonce): "Musíme zapomenout na prohru z finále poháru, čekají nás tři poslední ligová kola a musíme se soustředit. Bude důležité, aby si hráči psychicky vyčistili hlavu. Naším cílem zůstává skončit co nejvýš a dostat se na pozice, které zajišťují poháry. První zápas, který nám k tomu může pomoct, je v neděli Karviná."

Josef Mucha (trenér Karviné): "Dostali jsme se do hodně složité situace. Ale nemůžeme mít hlavy dole, neskládáme zbraně. Rozdíly v tabulce jsou úplně minimální a dokud je šance, budeme a musíme bojovat. Byť nás čekají z posledních tří kol dva zápasy venku, což tu situaci příliš neusnadňuje. Teď to už bude hlavně o bojovnosti a vůli, musíme to tam dotlačit třeba nějak silou."