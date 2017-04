Plzeň - Fotbalisté Plzně v 26. kole první ligy porazili pražskou Duklu 2:0 a jsou minimálně do neděle v čele tabulky o bod před Slavií, která se v neděli utká s Jabloncem. Viktorii poslal do vedení v 21. minutě Milan Petržela, na nějž rychle navázal z penalty kapitán Marek Bakoš. Plzeň tak udržela domácí ligovou neporazitelnost s dejvickým klubem, který zůstal na osmém místě tabulky.

Poprvé od 25. února nastoupil v základní sestavě Plzně rakouský záložník Andreas Ivanschitz. Kromě toho poslal do hry kouč Zdeněk Bečka oproti zápasu na hřišti Sparty (0:2) stopera Hájka, který nahradil vykartovaného Hubníka, pravého beka Matějů a záložníka Kopice. Bakoš se posunul na hrot a jen na lavičce tak zůstal nejlepší střelec Krmenčík. Na druhé straně dal Jaroslav Hynek důvěru stejné jedenáctce, jako v předešlém vítězném duelu s Jihlavou (4:1).

Úvodních dvacet minut se spíše než šancemi hemžilo žlutými kartami, z první větší příležitosti posléze hned padl gól. Po závaru ve vápně hostů odvrátil míč Miloševič nůžkami pouze k Hořavovi, jehož střelu tečoval za Radova záda Petržela.

O tři minuty později ve skluzu zasáhl Šimůnek ve vápně střelce první branky, nařízenou penaltu s přehledem proměnil plzeňský kapitán Bakoš a dal sedmý gól v sezoně. Stejně jako Petržela vzpomněl zvednutými prsty k nebi na bývalého spoluhráče Františka Rajtorala, který 23. dubna v Turecku spáchal sebevraždu.

Dukla se k první střele dostala až v 33. minutě, Olayinkův pokus ale gólman Kozáčik vyrazil a míč do zámezí poté uklidil Hejda. Deset minut před přestávkou Plzeňští zamkli Duklu v šestnáctce, Hořava, jenž odehrál jubilejní 100. ligový zápas za Viktorii, ale napálil míč pouze do bránícího hráče.

Krátce po přestávce nacentroval z přímého kopu Mustedanagič, Štětina však hlavou minul. Na druhé straně po Kopicově pasu nezakončil přesně Matějů. V 56. minutě vyrazil Holendův pokus Kozáčik zpět k bývalému forvardovi Plzně, který předložil míč Olayinkovi, jenž však přestřelil odkrytou branku.

Po hodině hry Bakoš poslal do úniku Kopice, který si efektně poradil s obráncem a jeho střelu z hranice vápna Rada pro jistotu vyrazil na roh. V 75. minutě v další šanci Kopic jen těsně minul Radovu branku, vzápětí neuspěl ani Ivanschitz. V závěru se hosté pokusili vstřelit alespoň čestnou branku, Štětina ani Olayinka ale skóre nezměnili.

Zdeněk Bečka (trenér Plzně): "Po náročném týdnu, který jsme prožili, musím hráčům vyseknout velikou poklonu. Zápas doslova odřeli a odbojovali. Byla to zasloužená výhra. Na všech hráčích, nejen na Milanovi Petrželovi, bylo vidět, co pro ně dnešní zápas znamená. Na začátku týdne jsme na tom nebyli dobře. Každý se s tím (smrtí Rajtorala) vyrovnával po svém. Někdo delší dobu, někdo kratší. Kluci na to ale odpověděli sami svým výkonem. Řekli jsme si, že konec ligy budeme hrát pro Frantu. Andy Ivanschitz určitě nezklamal, odvedl, co jsme od něj očekávali. Výborně pracoval na tréninku, nevyšlo nám utkání na Spartě, takže si šanci zasloužil. První půli jsme ztratili dost sil, věděli jsme, že druhá půle bude těžká, protože Dukla je velmi dobře připravené mužstvo. To se potvrdilo. Měli šance, ale to si vytvoří každý."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Jeli jsme sem s tím, že budeme aktivní a snažit se hrát naší hru. Ale celý první poločas jsme hráli na velkém hřišti, v defenzivě a nebyli jsme na míči. Tím jsme to Viktorce usnadnili. Sbírala odražené míče a z toho pramenily i branky. Vstup do druhé půle nám vyšel, ale neproměnili jsme své šance. Jinak jsme mohli hrát o jiný výsledek. Jeden dobrý poločas proti týmu jako Plzeň prostě nestačí. Šance Olayinky mrzí, protože to byla největší šance. Kdyby to proměnil, mohli jsme to zvládnout jinak. Mohla nastartovat obrat. Taková událost (smrt Rajtorala) se může na týmu podepsat různými způsoby. Lidi to zasáhne. Věřil jsem, že všichni, kdo se zápasu dnes zúčastní, to vezmou pozitivně. Zápas měl energii, kterou mít měl a která by se Františkovi líbila. Myslím, že to bylo důstojné rozloučení."

26. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - Dukla Praha 2:0 (2:0)

Branky: 21. Petržela, 25. Bakoš z pen. Rozhodčí: Franěk - Myška, Arnošt. ŽK: Bakoš, Hájek - Olayinka, Kušnír. Diváci: 10.329.

Plzeň: Kozáčik - Matějů, Hejda, Hájek, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela (66. Pilař), Ivanschitz (86. Poznar), Kopic - Bakoš (76. Krmenčík). Trenér: Bečka.

Dukla: Rada - Kušnír, Štetina, Šimůnek, Podaný - Hanousek, Tetour, Mustedanagič (76. Juroška) - Miloševič (81. Bezpalec), Holenda, Olayinka. Trenér: Hynek.