Plzeň - Fotbalisté Plzně se rozloučili s podzimem a Evropskou ligou senzační výhrou 3:2 s Austrií Vídeň. Přitom od 18. minuty hráli bez vyloučeného Lukáše Hejdy a v hodně improvizované obraně, ale i v oslabení dokázali zlikvidovat dvoubrankovou ztrátu a sebrali Austrii šanci na postup. Plzeň ukončila čtrnáctizápasové čekání na výhru v evropských pohárech trvající od loňského září.

Rakouský celek vedl po penaltě Raphaela Holzhausera. Po rohu pak zvýšil Lukas Rotpuller, jenže Tomáš Hořava ještě do půle snížil. Po změně stran Hořava centrem připravil vyrovnávací gól pro Michala Ďuriše a slovenský útočník v závěru zařídil i vítěznou trefu.

Viktoria musela stejně jako v Římě nastoupit bez kapitána Hubníka, který si na předzápasovém tréninku zablokoval krk. A při absenci zraněných Limberského a Baránka i vykartovaného Matějů hrála s pouhými dvěma klasickými obránci. Navíc Řezník nastoupil na nezvyklém postu stopera. Na krajích obrany pak byli záložníci Kovařík a Petržela.

Ofenzivnímu složení sestavy odpovídal i razantní vstup do zápasu. Už ve 3. minutě měl po chybě hostů obrovskou šanci Kopic, který se na penaltě dostal k míči jako první, ale brankář Handžikič ho skvěle vychytal. Následovalo několik závarů, při jednom z nich Krmenčík slabě hlavičkoval, ale míč se ztratil gólmanovi ve světle a dopadl na břevno.

Jenže v 18. minutě si Plzeň při rozehrávce tak dlouho koledovala, až Kozáčik chyboval, hráči Austrie se na hranici pokutového území dostali k míči a Hejda zachraňoval situaci zatažením útočníka. Sudí odpískal pokutový kop a navíc plzeňského stopera vyloučil, takže domácí pak museli pokračovat se záložníkem Hromadou na stoperu. Kapitán hostů Holzhauser poslal z penalty Austrii do vedení.

Plzeň se však ani v deseti nevzdala a Austrii přehrávala. Krmenčíkův nadějný pokus ale zlikvidoval Handžikič. Na druhé straně Kozáčik napravil chybu a vychytal v jasné šanci Larsena.

Ve 40. minutě ale Austria využila výškovou převahu a Rotpuller hlavou po rohovém kopu přidal druhý gól. Plzeňané však měli rychlou odpověď a rovněž po rohu. Centr Kovaříka prodloužil Krmenčík na zadní tyč, kde Hořava doklepl míč do odkryté branky.

I po změně stran to vypadalo, jako kdyby o postup hrála spíše Plzeň a v deseti se hnala za vyrovnáním. To přišlo v 72. minutě. Hořava centrem našel na přední tyči střídajícího Ďuriše, který se nemýlil.

Austria v tu chvíli potřebovala skórovat, ale za gólem se hnali domácí. Ďuriš si nejprve marně žádal penaltu, ale v 84. minutě Zeman poslal centr na zadní tyč a Ďuriš potvrdil, že má zpět svou střeleckou formu.

Hlasy po utkání:

Roman Pivarník (trenér Plzně): "Čtvrtý zápas po sobě jsme měli komplikace s obranou, dnes největší. Měli jsme jen dva obránce a osm ofenzivních hráčů. Vstup výborný a měli jsme vést 2:0, místo toho paradoxně naše chyba, vyloučení a penalta. Navíc jsme byli ve výškové nevýhodě a dostali jsme gól ze standardní situace. Je dobré, že jsme dali brzy kontaktní gól. V poločase jsme si řekli, že když budeme hrát aktivně, tak nebude cítit, že je nás o jednoho méně. A jsem rád, že jsme dokázali zápas otočit. Pro lidi to musel být krásný zápas. Musím smeknout klobouk před hráči. Udělali jsme zápas hodně zajímavým a nakonec jsme si splnili náš cíl. Zápas nám ukázal, že mužstvo má obrovskou vnitřní sílu. Těší mě, že jsme k výhře došli aktivní hrou. Podali jsme fantastický výkon."

Tomáš Hořava (záložník Plzně): "Nebylo to vůbec jednoduché. Červená, penalta, druhý gól... Vypadalo to s námi všelijak a po tom jejich druhém gólu nám asi nedával nikdo šance. Důležitý byl ten gól na 1:2, po něm jsme ucítili šanci a euforií jsme to strhli. I v deseti jsme byli nebezpeční. Už jsme si to tu vyzkoušeli proti Spartě. Navíc Austria nebyl žádný válec. Ani nebylo znát, že jsme v deseti. Skupina byla hratelná a mohli jsme postoupit. Zlomilo se to dvojutkáním s Astrou. Oni nebyli lepší, ale na to se nehraje. Kdybychom v jednom z těch dvou zápasů získali tři body, tak bychom postoupili."

Milan Petržela (kapitán Plzně): "Ukázalo se, že jsme mančaft. Zabrali jsme šponu a zvládli jsme to. Tím, že se do poločasu podařilo snížit, mužstvo bylo povzbuzeno. Věděli jsme, že se s nimi dá hrát. Ďury dal krásné dva góly. Někdy to tak sedne, že i hráči zvyklí na jiný post to nějak odkopou a dopadne to šťastně. Jen se ukázalo, že jsme na postup měli. Rozhodlo se ale v zápasech s Astrou. Kapitánská páska pro mě znamená hodně, kapitán je vždy zodpovědný za celé mužstvo, je to třešnička na dortu."

Michal Ďuriš (útočník Plzně): "Jsem rád hlavně za lidi, kteří přišli, i když v zápase o nic nešlo. Při příchodu na hřiště jsem věřil, že se s utkáním dá ještě něco dělat, ale že jej otočíme, jsem nečekal. Někdy i taková facka pomůže, dokázali jsme to i v minulé sezoně proti Spartě, kdy jsme v deseti dokázali zvítězit. Tento zápas byl v něčem podobný. Jsem tu už šest let, takže za takové zápasy jsem velmi rád. Nejsem spokojený s mojí momentální situací, ale nechci předbíhat. Za ty krásné roky tady jsem rád, a když lidi vyhlašují vaše jméno, tak si pak myslíte, že jste tu asi něco dokázali."

Viktoria Plzeň - Austria Vídeň 3:2 (1:2)

Branky: 72. a 84. Ďuriš, 44. Hořava - 19. Holzhauser z pen., 40. Rotpuller. Rozhodčí: Bojko - Volodin, Kornijko - Abdula, Žabčenko (všichni Ukr.). ŽK: Krmenčík, Petržela, Řezník - Filipovič, Friesenbichler, Martschinko, Kayode. ČK: 19. Hejda (Plzeň). Diváci: 9117.

Plzeň: Kozáčik - Petržela, Řezník, Hejda, Kovařík - Hromada, Hrošovský - Kopic (83. Bakoš), Hořava (90.+1 Poznar), Zeman - Krmenčík (58. Ďuriš). Trenér: Pivarník.

Austria: Hadžikič - Larsen, Rotpuller, Filipovič, Martschinko - Serbest, Holzhauser - Pires (77. Tajouri-Shradi), Prokop (70. Friesenbichler), Venuto (85. Kvasina) - Kayode. Trenér: Fink.

Konečná tabulka:

1. AS Řím 6 3 3 0 16:7 12 2. Giurgiu 6 2 2 2 7:10 8 3. Plzeň 6 1 3 2 7:10 6 4. Austria Vídeň 6 1 2 3 11:14 5